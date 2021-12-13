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"Menu da semana"

Pedro Kucht estreia como colunista de vinhos e receitas do HZ

Em vídeos semanais, o chef e sommelier vai explorar as melhores combinações entre comida e bebida de forma leve e descomplicada
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 20:41

Chef e sommelier Pedro Kucht é o autor da coluna Menu da Semana, publicada em HZ/A Gazeta
Pedro Kucht fará parte do time de colunistas de gastronomia no HZ    Crédito: Hugo Boniolo
Na gastronomia, o ato de harmonizar comida e vinho não acontece em vão, pois, assim como nas melhores receitas, combinar os sabores de um prato com os de uma bebida pode originar uma nova (e memorável) experiência.
Estudioso dessas possibilidades enquanto cozinheiro e sommelier, o chef Pedro Kucht vai trazer para A Gazeta, a partir desta quarta-feira (15), vídeos com dicas de dar água na boca na coluna "Menu da semana", publicada na editoria de Gastronomia do site HZ. 

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O conteúdo, que será semanal, foi produzido em parceria com o fotógrafo e cinegrafista Hugo Boniolo. Nos vídeos, Pedro ensinará a preparar entradas, petiscos, pratos principais e sobremesas de um jeito leve e descomplicado, sugerindo em cada receita o melhor tipo de vinho para acompanhá-los.    
Em algumas edições, o "menu da semana" terá em destaque o universo da bebida, com curiosidades e dicas práticas do sommelier para enófilos de primeira viagem. Drinques refrescantes à base de vinho ou espumante também estão na programação.
Na coluna de estreia, Pedro vai preparar uma receita com carne suína perfeita para a ceia de fim de ano, sugerindo também a harmonização ideal de vinhos para esse prato. Não perca! 

Sobre o colunista

Pedro Kucht tem 26 anos e formou-se em Gastronomia pela Universidade Vila Velha (UVV) aos 21. No mesmo ano, 2016, assumiu a cozinha do Oriundi, em Vitória, ao lado do tio Juarez Campos. "Comecei a cozinhar com 12 anos, e quando tive que escolher uma carreira foi natural seguir esse caminho", conta o chef, que, ao visitar vinícolas na França, encantou-se pelo mundo dos vinhos e decidiu profissionalizar-se também como sommelier. Neste ano, Pedro formou-se pela International Sommelier Guild (ISG), uma das mais respeitadas escolas de sommeliers do mundo. 

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