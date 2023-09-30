Musse de limão siciliano com farofinha doce: confira receita

Que tal uma musse geladinha com um toque crocante para servir de sobremesa? Aproveitamos os dias quentes que abriram a primavera 2023 no Brasil para sugerir essa doçura superprática, gostosa e refrescante.
Se você curtiu a ideia, fique de olho no passo a passo dessa musse de limão siciliano com base amanteigada de biscoito e chocolate e prepare para receber seus convidados. Elogios não vão faltar!
MUSSE DE LIMÃO SICILIANO COM FAROFA DE BISCOITO
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 2 horas de geladeira
Nível: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos + 2 horas de geladeira
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 20 biscoitos de maisena
- 4 biscoitos do tipo cookie, com gotas de chocolate
- 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
- 3 colheres (sopa) de manteiga derretida
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- ½ xícara de chá de suco de limão siciliano
COMO FAZER:
- Triture os biscoitos de maisena com os cookies e o chocolate no liquidificador até obter uma farofa.
- Despeje em uma vasilha, aos poucos, e acrescente a manteiga derretida. Misture e reserve.
- Bata os demais ingredientes no liquidificador.
- Distribua a farofa em copinhos e, em seguida, despeje a musse.
- Leve os copinhos à geladeira por, no mínimo, duas horas.
- Decore a gosto, de preferência com raspas de limão, e sirva bem gelado.
Fonte: Água Doce. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.