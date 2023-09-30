Musse de limão siciliano com farofinha doce: confira receita

Triture os biscoitos de maisena com os cookies e o chocolate no liquidificador até obter uma farofa.

Despeje em uma vasilha, aos poucos, e acrescente a manteiga derretida. Misture e reserve.

Bata os demais ingredientes no liquidificador.

Distribua a farofa em copinhos e, em seguida, despeje a musse.

Leve os copinhos à geladeira por, no mínimo, duas horas.