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Musse de limão siciliano com farofinha doce: confira receita

Que tal uma sobremesa prática e refrescante? Aproveite o calorão dos últimos dias e prepare essa doçura de dar água na boca
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 09:00

Musse de limão siciliano com farofa de biscoito e chocolate
Receita de musse rende em média quatro porções Crédito: Divulgação/Água Doce Sabores do Brasil
Que tal uma musse geladinha com um toque crocante para servir de sobremesa? Aproveitamos os dias quentes que abriram a primavera 2023 no Brasil para sugerir essa doçura superprática, gostosa e refrescante.
Se você curtiu a ideia, fique de olho no passo a passo dessa musse de limão siciliano com base amanteigada de biscoito e chocolate e prepare para receber seus convidados. Elogios não vão faltar! 

MUSSE DE LIMÃO SICILIANO COM FAROFA DE BISCOITO

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 20 minutos + 2 horas de geladeira
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 20 biscoitos de maisena
  • 4 biscoitos do tipo cookie, com gotas de chocolate
  • 2 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 3 colheres (sopa) de manteiga derretida
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 lata de creme de leite
  • ½ xícara de chá de suco de limão siciliano
COMO FAZER:
  1. Triture os biscoitos de maisena com os cookies e o chocolate no liquidificador até obter uma farofa. 
  2. Despeje em uma vasilha, aos poucos, e acrescente a manteiga derretida. Misture e reserve. 
  3. Bata os demais ingredientes no liquidificador. 
  4. Distribua a farofa em copinhos e, em seguida, despeje a musse. 
  5. Leve os copinhos à geladeira por, no mínimo, duas horas. 
  6. Decore a gosto, de preferência com raspas de limão, e sirva bem gelado.
Fonte: Água Doce. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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