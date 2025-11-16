Mousse de doce de leite com frutas vermelhas é opção para o Natal; veja receita

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 09:09
A musse (do francês mousse, que significa "espuma") é uma das sobremesas mais apreciadas no mundo. Aqui no Brasil, a doçura à base de ovos e creme de leite, caracterizada por sua textura aerada, já ganhou versões ainda mais apetitosas, como a torta musse de leite em pó e a torta musse de chocolate.
O sabor mais popular de mousse é chocolate, mas que tal experimentá-la com doce de leite? Se essa ideia te interessou, aqui vai uma receita prática e deliciosa para o seu fim de semana: mousse de doce de leite com frutas vermelhas. A sobremesa é também uma boa opção para as festas de fim de ano! Veja como fazer.
Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Frimesa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
