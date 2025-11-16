Editorias do Site
Mousse de doce de leite com frutas vermelhas é opção para o Natal; veja receita

Sobremesa famosa por sua textura leve e aerada tem tudo para agradar nas festas de fim de ano; confira o passo a passo

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 09:09

Musse-doce-de-leite
Musse de doce de leite decorada com frutas vermelhas e folhinhas de alecrim Crédito: Marca Frimesa

A musse (do francês mousse, que significa "espuma") é uma das sobremesas mais apreciadas no mundo. Aqui no Brasil, a doçura à base de ovos e creme de leite, caracterizada por sua textura aerada, já ganhou versões ainda mais apetitosas, como a torta musse de leite em pó e a torta musse de chocolate. 

O sabor mais popular de mousse é chocolate, mas que tal experimentá-la com doce de leite? Se essa ideia te interessou, aqui vai uma receita prática e deliciosa para o seu fim de semana: mousse de doce de leite com frutas vermelhas. A sobremesa é também uma boa opção para as festas de fim de ano! Veja como fazer.  

Mousse de doce de leite com frutas vermelhas 

Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil 

Ingredientes:

  • 800g de doce de leite 
  • 400g de creme de leite
  • 4 ovos
  • 50g de açúcar
  • 500g de frutas vermelhas variadas (morango, amora, framboesa, mirtilo, cereja)
  • Ramos de alecrim para decorar

Modo de preparo: 

  1. Higienize as frutas.
  2. Leve ao fogo o doce de leite com as gemas e cozinhe por dois minutos após ferver. Desligue o fogo e junte o creme de leite. Misture bem.
  3. Bata as claras em neve, junte o açúcar e bata até obter picos firmes. 
  4. Misture ao creme de doce de leite, em três etapas, para que as claras não percam volume.
  5. Coloque a mousse em uma taça ou travessa e leve para refrigerar por pelo menos duas horas.
  6. Próximo do momento de servir, decore a borda da taça/travessa formando uma guirlanda de frutas vermelhas e ramos de alecrim.

Fonte: Frimesa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

