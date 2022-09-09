Gerumim, Oli Oli e Remanso vencem festival gastronômico em Colatina

Bar do Gerumim, Oli Oli Drinkeria e Remanso Bistrô são os grandes vencedores do festival gastronômico Sabores & Canções 2022 , realizado em Colatina entre os dias 5 e 28 de agosto.

A premiação nas categorias Melhor Prato e Melhor Atendimento aconteceu no último dia 7/09, em um evento no Remanso Bistrô, no Bairro Moacir Brotas.

Ao todo, quatro estabelecimentos receberam troféus. O Bar do Gerumim, que participou do festival com um carneiro assado ao vinho, conquistou os primeiros lugares tanto na categoria Melhor Prato como na categoria Melhor Atendimento.

Eliane Barcelos, do Gerumim; Algemiro Caetano Jr., do Oli Oli; e Alê Galvão, do Remanso Crédito: @olhoogordo

O segundo lugar em Melhor Prato do Festival ficou com a Oli Oli Drinkeria, pela receita "1, 2... Feijão com arroz" - bolinhos de feijoada recheados com bacon e couve e bolinhos de arroz cremosos. O troféu de terceiro lugar, por sua vez, foi entregue ao Remanso Bistrô, que serviu o Risoto Trio da Terra.

Carneiro da Casa do Bar Gerumim Crédito: Olho Gordo Marketing Gastronômico

O segundo e o terceiro lugares na categoria Melhor Atendimento foram conquistados, respectivamente, por Empório São Miguel e Remanso Bistrô.

De acordo com a Associação de Bares e Restaurantes de Colatina – Assbares, o festival teve neste ano um público de aproximadamente 8 mil pessoas. Cerca de 4 mil pratos foram comercializados nos 14 estabelecimentos participantes, que observaram um aumento de 30%, em média, no faturamento nos 24 dias de evento.

1,2...Feijão com Arroz, petisco do Oli Oli Crédito: Olho Gordo Marketing Gastronômico

A votação foi popular e funcionou da seguinte forma: ao pedirem os pratos do festival, os clientes dos bares e restaurantes do evento puderam avaliar, em uma cédula, os critérios "sabor" e "apresentação", além de dar nota para o atendimento e para a higiene dos locais visitados.

CONFIRA O RESULTADO DO SABORES & CANÇÕES 2022

MELHOR PRATO DO FESTIVAL:

Carneiro da Casa (Bar do Gerumim) 1,2.... Feijão com Arroz (Oli Oli Drinkeria) Risoto Trio da Terra (Remanso Bistrô)

Risoto Trio da Terra: representante do Remanso Bistrô Crédito: Olho Gordo Marketing Gastronômico