Gerumim, Oli Oli e Remanso vencem festival gastronômico em Colatina

Bar do Gerumim, Oli Oli Drinkeria e Remanso Bistrô são os grandes vencedores do festival gastronômico Sabores & Canções 2022, realizado em Colatina entre os dias 5 e 28 de agosto.
A premiação nas categorias Melhor Prato e Melhor Atendimento aconteceu no último dia 7/09, em um evento no Remanso Bistrô, no Bairro Moacir Brotas.
Ao todo, quatro estabelecimentos receberam troféus. O Bar do Gerumim, que participou do festival com um carneiro assado ao vinho, conquistou os primeiros lugares tanto na categoria Melhor Prato como na categoria Melhor Atendimento.
O segundo lugar em Melhor Prato do Festival ficou com a Oli Oli Drinkeria, pela receita "1, 2... Feijão com arroz" - bolinhos de feijoada recheados com bacon e couve e bolinhos de arroz cremosos. O troféu de terceiro lugar, por sua vez, foi entregue ao Remanso Bistrô, que serviu o Risoto Trio da Terra.
O segundo e o terceiro lugares na categoria Melhor Atendimento foram conquistados, respectivamente, por Empório São Miguel e Remanso Bistrô.
De acordo com a Associação de Bares e Restaurantes de Colatina – Assbares, o festival teve neste ano um público de aproximadamente 8 mil pessoas. Cerca de 4 mil pratos foram comercializados nos 14 estabelecimentos participantes, que observaram um aumento de 30%, em média, no faturamento nos 24 dias de evento.
A votação foi popular e funcionou da seguinte forma: ao pedirem os pratos do festival, os clientes dos bares e restaurantes do evento puderam avaliar, em uma cédula, os critérios "sabor" e "apresentação", além de dar nota para o atendimento e para a higiene dos locais visitados.
CONFIRA O RESULTADO DO SABORES & CANÇÕES 2022
MELHOR PRATO DO FESTIVAL:
- Carneiro da Casa (Bar do Gerumim)
- 1,2.... Feijão com Arroz (Oli Oli Drinkeria)
- Risoto Trio da Terra (Remanso Bistrô)
MELHOR ATENDIMENTO DO FESTIVAL:
- Equipe do Bar do Gerumim
- Equipe do Empório São Miguel Cozinha Contemporânea
- Equipe do Remanso Bistrô