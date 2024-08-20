Festival reúne vinho, gastronomia e muita música em Domingos Martins

Festival acontece no Sesc de Domingos Martins Crédito: Divulgação

Com o objetivo de fortalecer os laços com a comunidade, impulsionar o turismo e o comércio na região de Domingos Martins , Sesc Wine Music chega a sua segunda edição, no Centro de Turismo Social e Lazer Sesc Domingos Martins. O evento, que acontece nos dias 23 e 24 de agosto, reúne o melhor do vinho, gastronomia e da música, com destaque para o show do cantor e compositor Flávio Venturini.

Autor de grandes clássicos da MPB e um dos mais importantes instrumentistas do país, Flávio Venturini é a atração principal do sábado (24), às 20h. Com o show “O Céu de quem ama”, o cantor promete um set que passa por toda toda sua carreira, partindo da estreia pelo grupo O Terço, com o álbum “Criaturas da Noite” (1974), clássico do rock progressivo brasileiro.

Sesc Wine Music acontece entre nos dias 23 e 24 de agosto Crédito: Rostislav_Sedlacek_Shutterstock

A apresentação ainda terá “Nascente”, dueto com Milton Nascimento, que lançou o disco Clube da Esquina 2, até a fundação do 14 Bis, em 1979. Em seguida, Flávio apresenta momentos dos seus primeiros passos como artista solo, com sucessos como “Espanhola”, “Besame” e “Anjo bom”. Do disco “Cidade Veloz”, traz “Viver por viver” e “Fome de amor”.

MÚSICA

Serão realizados cinco shows musicais, para um público de mais de 500 pessoas por dia. Na sexta-feira (23), a entrada é gratuita, mas é preciso reservar o ingresso online. No sábado, a entrada custa a partir de R$ 50 e os ingressos já estão à venda, no mesmo link.

O grupo Finest Hour, formado por Gilson Muniz (Voz), Fábio Calazans (Guitarra), Roger Bezerra (Teclado), Kako Dinelli (Baixo) e Edu Szajnbrum (Bateria), abre a noite de sexta-feira, às 19h30, com jazz, bossa nova e sucessos das décadas de 70 a 90.

Mais tarde, às 21h30, é a vez da Naju trazer clássicos do blues, soul, jazz, na voz de Naju Gwalchmei e dos músicos Felipe Cipriano (Baixo), Luiz Gerhardt (Guitarra), Gabriel Stutz (Teclado e Guitarra) e Bruno Lopes (Bateria).

No sábado, a partir das 16h30, o quinteto de Alexandre Borges (guitarrista/violonista) traz os grooves e as harmonias do smoth jazz, do jazz fusion e da música brasileira, com Eliel Moura (baixo), Alexandre Matos (teclado), Sérgio Rouver (saxofone) e Mazinho Lima (bateria/percussão).

A programação continua até o fim da noite, com a banda The Hollywood Club, formada por Mariana Fevero e Ronaldo Rajar (vocais), Mayson Spadetti (Guitarra), Kinho Borges (Teclados), Romeu Neto (Bateria) e Rodolfo Toniati (Baixo), fechando o evento com hits atemporais do pop rock.

VINHO E GASTRONOMIA

A programação também conta com degustação de vinhos selecionados, vindos de produtores da Europa, do Chile e da Argentina, com opções entre R$ 60 e R$ 300. O fornecimento ficará a cargo da Villa Porto, uma das maiores importadoras do país, sediada no Espírito Santo.

Nos estandes gastronômicos, os preços partem de R$ 25. O Costelito´s Steak House, de Santa Teresa, terá opções preparadas no fogo de chão. O Fogo Parrilla, de Marechal Floriano, trará comidas alemãs, hambúrgueres e o famoso pão de alho. Claro que o Queijo de Tábua, de Domingos Martins, também estará presente, com o macarrão na panela de queijo.

Vinho tinto Crédito: Shutterstock

ESTRUTURA

Um grande salão gastronômico de 1 mil m² foi montado na área externa do Sesc. O espaço é totalmente coberto e conta com uma área kids. O evento reúne arte, sabores, sons, beleza e conforto, de forma a promover uma experiência enriquecedora para apreciadores de vinho e boa conversa entre formadores de opinião.

TURISMO

Os hóspedes do Hotel Sesc Domingos Martins terão acesso livre ao evento nos dois dias, além de contar com opções de passeios e programações exclusivas. Os pacotes para casal variam entre R$784 e R$1.334, dependendo do tipo de apartamento, todos incluem duas pernoites (de sexta para sábado e de sábado para domingo), café da manhã, café da tarde colonial e acesso liberado ao Sesc Wine Music.

PROGRAMAÇÃO