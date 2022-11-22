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Festival destaca a cozinha dos imigrantes em Venda Nova

Segunda etapa do Cozinha das Montanhas 2022 começa quinta (24), no Polentão, com shows musicais e aulas de culinária de graça
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 19:40

O Festival Cozinha das Montanhas chega à sua segunda etapa a partir desta quinta-feira (24). Depois de celebrar a imigração alemã em Domingos Martins, o evento desembarca em Venda Nova do Imigrante para exaltar as raízes italianas da cozinha local.
De quinta (24) a domingo (27), o Polentão será palco de atrações culturais e gastronômicas, que incluem shows musicais do forró ao rock clássico, arvorismo, recreação infantil e aulas de culinária com os chefs Ana Venturim, Gilson Surrage, Alessandro Eller, Thiago Valle e Renato Santos, além de um bate-papo sobre cervejas artesanais com cervejeiros da região.
Também a partir de quinta-feira, mas até 24 de dezembro, acontece o circuito gastronômico com pratos, doces e bebidas em 23 estabelecimentos de Venda Nova. Nos restaurantes, lanchonetes e confeitarias do festival, as opções custarão de R$ 16 (strudel de maçã) a R$ 135 (tagliere gourmet).
As cervejarias Altezza, Grecco, Aurora, Beerssoli, Fatto a Mano, Tarvos e Piwo também fazem parte da programação.  

CONHEÇA OS PARTICIPANTES

  • RIFUGIO DELLA BIRRA - Linguiça caseira a metro (R$ 49/duas pessoas). Funcionamento: sexta, das 18h às 23h; sábado, das 13h às 23h; domingo, das 10h às 18h. Tapera, Zona Rural. (28) 99919-3208.
  • POUSADA E CERVEJARIA GRECCO - Joelho de porco, batata frita rústica, purê de batata e chucrute de repolho roxo (R$ 100/três pessoas) e cerveja artesanal a preços variados. Funcionamento: sábado, das 11h às 21h, e domingo e feriados, das 10h às 17h. Rodovia do Produtores, Km 3, Alto Viçosa. (28) 99901-9511.
  • FAZENDA SAÚDE - Bufê de comida típica italiana (R$ 42 por pessoa). Abre para almoço aos sábados, domingos e feriados. Alto Providência, Rodovia Pedro Cola, Km 4. (28) 3546-1528 e 99976-1770.
  • QUINTA DOS MANACÁS - Carnes curadas e queijos regionais (R$ 72/quatro pessoas). Funcionamento: de sexta a domingo, das 11h30 às 16h. São José do Alto Viçosa. (27) 99960-3440. 
Pratos da Fazenda Saúde para o festival Cozinha das Montanhas Etapa Venda Nova
Comida italiana no fogão a lenha da Fazenda Saúde  Crédito: Instituto Panela de Barro/Divulgação
  • ESPAÇO VIA OLIVARI - Tagliere gourmet (R$ 135/de cinco a seis pessoas). Funcionamento: de quarta a domingo, das 11h às 16h. Anexo à Altezza, São José de Alto Viçosa. (28) 2101-8450.
  • CERVEJARIA ALTEZZA - Degustação de chope com harmonização (R$ 28 por pessoa). Funcionamento: de quarta a domingo, das 11h às 16h. São José de Alto Viçosa. (28) 2101-8450.
  • CERVEJARIA AURORA - Catucai, cerveja com adição de café especial (285ml a R$ 11/473ml a R$ 17). Funcionamento: sexta, das 15h às 21h; sábado, das 11h às 21h e domingo, das 11h às 17h. Bela Aurora, Zona Rural. (28) 99943-4518.
  • POUSADA E RESTAURANTE BELA AURORA - Costelinha suína ao molho barbecue com batata rústica e farofa (R$ 52/individual). Funcionamento: de terça a sexta, almoço à la carte das 11h30 às 15h; sábado, domingo e feriado nacional, self-service das 11h30 às 15h. Bela Aurora, Zona Rural. (28) 99925-6197.
Prato do restaurante Bela Aurora para o festival Cozinha das Montanhas Etapa Venda Nova
Costelinha ao barbecue do restaurante Bela Aurora  Crédito: Instituto Panela de Barro/Divulgação
  • NATURAL DAS MONTANHAS - Pizza de socol com geleia de abacaxi e pimenta (R$ 15), suco natural (R$ 5/300ml). Funcionamento: de segunda a sexta, das 7h às 17h. Rodovia Pedro Cola, Km 12. (28) 99955-0902 e 99882-7312. 
  • CERVEJARIA BEERSSOLI - Chope artesanal com agendamento. Pindobas. (28) 99923-3837.
  • LANCHONETE TABON - Açaí com complementos à escolha (300ml a R$ 13/ 500ml a R$ 15/ 700ml a R$ 20). Funcionamento: de terça a sexta, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 15h às 22h. Rodovia Pedro Cola, 1454, Providência. (28) 99900-6212.
  • NORYGAME - Combinado de comida japonesa com 20 peças (R$ 69,90/até duas pessoas). Funcionamento: de terça a domingo, das 18h às 22h30. Rua Pierina Altoé Perim, 121. (28) 99930-2121.
Cervejas e petiscos da Altezza para o festival Cozinha das Montanhas Etapa Venda Nova
Degustação harmonizada de cervejas na Altezza Crédito: Instituto Panela de Barro/Divulgação
  • RESTAURANTE SABORES DA RÔ - Strudel de maçã (R$ 16/individual). Funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 14h. Anexo ao Vila Toscana. (28) 99977-4443.
  • CERVEJARIA FATTO A MANO - Chope e petiscos com agendamento. Anexa ao Garage Pub, Rua do Girassol, 200, Providência. (28) 99935-4274 e  (27) 99914-4997.
  • CERVEJARIA TARVOS - Self-service de chope com agendamento. Av. Domingos Perim, 607, Centro. (28) 99886-9527.
  • HAMBURGUERIA CLASSE A - Burguer Simbá (pão da casa, hambúrguer de linguiça artesanal, muçarela, rúcula, tomate, tomate seco, cebola roxa, bacon e molho sweet chilli (R$ 38,90/individual). Funcionamento: de quarta a domingo, das 17h às 22h30. Rua Ana Minete, 136, Lojas A e B, Centro. (28) 99944-4466. 
Petisco e cerveja da Piwo Cervejaria Rural para o festival Cozinha das Montanhas, em Venda Nova
Fraldinha recheada e cerveja artesanal da Piwo Cervejaria Rural Crédito: Instituto Panela de Barro/Divulgação
  • ESPETINHOS DO GIL - Espetinho de costelinha de porco com barbecue, Romeu & Julieta ou Italianinho (R$ 30 cada um), espetinho de medalhão de frango com arroz e molho ou picanha (R$ 35 cada um). Funcionamento: de segunda a sábado, das 15h às 22h. Av. Ângelo Altoé, S/N. (27) 99775-4700. 
  • ALDEIA RESTAURANTE E PETISCARIA - Costelinha suína, marinada na cerveja preta ao molho barbecue, com batatas rústicas (R$ 59,90/duas pessoas). Funcionamento: de quinta a sábado e vésperas de feriado, das  16h às 23h; domingo, das 10h às 20h, último domingo do mês, das 10h às 15h. Lavrinhas, Zona Rural. (27) 99796-1701.
  • CONFEITARIA FLOR DE MARACUJÁ - Torta de café (R$ 17/individual). Funcionamento: todos os dias, das 10h às 19h. Av. Ângelo Altoé, 940, Vila Betânia. (28) 99962-1662.
  • RESTAURANTE NOSSA VIDA - Prato do Nonno (de terça a sexta, das 11h às 14h, R$ 59,90 o quilo/ sábado, domingo e feriados, das 11h às 15h, R$ 79,90 o quilo). Av. Prefeito Nicolau Fauqueto. (28) 3546-0268 e 99944-0268. 
Torta e café da Confeitaria Flor de Maracujá para o festival Cozinha das Montanhas Etapa Venda Nova
Torta de café da Confeitaria Flor de Maracujá  Crédito: Instituto Panela de Barro/Divulgação
  • ALTOÉ DA MONTANHA CAFÉ COLONIAL - Pizza de polenta com socol (R$ 50/duas pessoas). Funcionamento: de terça a domingo, das 8h às 19h. Av. Prefeito Nicolau Falqueto, Bananeiras. (28) 99915-9922.
  • FAMÍLIA VENTURIM - Risoto de frutos do mar (R$ 59,90/individual). Funcionamento: diariamente, das 11h às 21h. Rodovia 262, Km 110, São João de Viçosa. (28) 99945-6836.
  • PIWO CERVEJARIA RURAL - Fraldinha recheada, batatas rústicas e molho chimichurri (R$ 95/três pessoas). Funcionamento: sábado e domingo, a partir das 16h. Rodovia ES-473, Km 2.9 Viçosinha. (28) 99986-5239.
Prato do Café Altoé da Montanha para o festival Cozinha das Montanhas Etapa Venda Nova
Pizza de polenta e socol do Café Altoé da Montanha Crédito: Instituto Panela de Barro/Divulgação

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E DE AULAS-SHOW (Polentão)

QUINTA-FEIRA (24/11)
  • 16h – Exibição do jogo Brasil x Sérvia pela Copa do Mundo Fifa Catar 2022 e abertura da praça de alimentação
  • 18h30 – Show com Nino do Val Acústico (Rock/MPB/Regional)
  • 21h – Show com Rato Ventania e Seus Canalhas
SEXTA-FEIRA (25/11)
  • 18h – Abertura da praça de alimentação
  • 19h - Premiação do Concurso Municipal de Fotografia
  • 19h – Aula-show com o chef Gilson Surrage (Iriri)
  • 20h – Aula-show com os chefs Alessandro Eller e Chef Thiago Valle 
  • 21h – Show com a banda Groove (rock/pop)
O chef Gilson Surragem é um dos participantes do Festival Capixaba de Frutos do Mar, em Iriri
Festival terá aula-show com o chef Gilson Surrage, de Iriri Crédito: Prefeitura de Anchieta/Divulgação
SÁBADO (26/11)
  • 16h – Abertura da praça de alimentação/ IFES - Pitch gastronômico dos empreendimentos com as agroindústrias da região
  • 17h – Aula-show Kids com o chef Renato Santos (Restaurante Nossa Vida)
  • 18h - Workshop "Cervejas Artesanais das Montanhas Capixabas", com os cervejeiros Thiago (Cervejaria Fatto a Mano) e Tedesko Almeida (Cervejaria Piwo)
  • 19h – Aula-show com a chef Ana Venturim (Família Venturim)
  • 20h – Show com Isa Pegada e Chiquinho do Acordeom (forró pé-de-serra)
  • 22h30 – Show com a banda OF5 (rock clássico)
DOMINGO (27/11)
  • 11h – Abertura da praça de alimentação
  • 14h – Show com Raian Sarthi (música caipira)
  • 17h – Show com Gil Brasil (acústico)
2º FESTIVAL COZINHA DAS MONTANHAS - ETAPA VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Quando: de 24 a 27 de novembro (programação gastronômica e cultural) e de 24 de novembro a 24 de dezembro (circuito nos restaurantes e cervejarias)  
Onde: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão (programação gastronômica e cultural, com entrada gratuita) e nos 23 estabelecimentos participantes do evento
Realização: Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau com apoio do Instituto Panela de Barro, do Sebrae-ES, da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante e da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-ES).

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