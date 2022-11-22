Festival destaca a cozinha dos imigrantes em Venda Nova

de 24 a 27 de novembro (

programação gastronômica e cultural) e de 24 de novembro a 24 de dezembro (circuito nos restaurantes e cervejarias)

Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão (programação gastronômica e cultural, com entrada gratuita) e nos 23 estabelecimentos participantes do evento

Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau com apoio do Instituto Panela de Barro, do Sebrae-ES, da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante e da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-ES).