Festival em Santa Teresa exalta o carbonara; veja pratos e participantes

Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, volta a celebrar sua forte tradição italiana por meio da gastronomia. Entre os dias 10 e 12 de abril, 17 restaurantes da cidade participam de um evento especial em homenagem ao Dia da Carbonara, que foi celebrado no dia 6 de abril, prato típico da culinária italiana.
Em seus próprios estabelecimentos, os participantes farão as suas versões do macarrão à carbonara, podendo optar por reproduzir a receita original, que une espaguete, guanciale (ou bacon), ovos, queijo pecorino romano (ou parmesão) e pimenta-do-reino, ou fazer uma releitura autoral do prato.
Esta é a segunda edição do evento, denominado Giornata Alla Carbonara (Dia da Carbonara), que reuniu 15 restaurantes no ano passado. Os valores variam de R$ 80 (individual) a R$ 170 (duas pessoas), dependendo do estabelecimento.
O idealizador do Giornata, Diomedes Mognato, destacou a importância do evento para a valorização da cultura italiana em território capixaba.
Vemos esse movimento como forma de fortalecer a nossa cultura italiana. Nós unimos a nossa tradição e a gastronomia como forma de mostrarmos os nossos costumes e chamarmos o público de fora que procura um pedaço da Itália no Espírito Santo
Confira os participantes
- Magazzino Fioravante
- Giardino
- Gioconda
- Santa Canela
- Cantina Italiana
- Restaurante da mata
- WO Santa Teresa
- Sabor italiano
- Ristorante Osteria alla Botte
- Ninho Colibri
- Vincia Restaurante
- Fabrício Bar e Restaurante
- Vilaggio Zamprogno
- Santa Forneria
- Restaurante Cafe Haus
- Law Burguer.
- Unic Bistrô