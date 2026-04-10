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Gastronomia

Festival em Santa Teresa exalta o carbonara; veja pratos e participantes

Dos dias 10 a 12 de abril, 17 restaurantes do município servirão suas versões do prato típico italiano em comemoração ao Dia da Carbonara (6 de abril)
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 11:30

Evento em Santa Teresa promove circuito gastronômico de macarrão à carbonara
Evento em Santa Teresa promove circuito gastronômico de macarrão à carbonara Crédito: Diomedes Mognato
Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, volta a celebrar sua forte tradição italiana por meio da gastronomia. Entre os dias 10 e 12 de abril, 17 restaurantes da cidade participam de um evento especial em homenagem ao Dia da Carbonara, que foi celebrado no dia 6 de abril, prato típico da culinária italiana.
Em seus próprios estabelecimentos, os participantes farão as suas versões do macarrão à carbonara, podendo optar por reproduzir a receita original, que une espaguete, guanciale (ou bacon), ovos, queijo pecorino romano (ou parmesão) e pimenta-do-reino, ou fazer uma releitura autoral do prato.
Esta é a segunda edição do evento, denominado Giornata Alla Carbonara (Dia da Carbonara), que reuniu 15 restaurantes no ano passado. Os valores variam de R$ 80 (individual) a R$ 170 (duas pessoas), dependendo do estabelecimento.
O idealizador do Giornata, Diomedes Mognato, destacou a importância do evento para a valorização da cultura italiana em território capixaba.
Vemos esse movimento como forma de fortalecer a nossa cultura italiana. Nós unimos a nossa tradição e a gastronomia como forma de mostrarmos os nossos costumes e chamarmos o público de fora que procura um pedaço da Itália no Espírito Santo
Evento em Santa Teresa promove circuito gastronômico de macarrão à carbonara
Evento em Santa Teresa promove circuito gastronômico de macarrão à carbonara Crédito: Diomedes Mognato

Confira os participantes

  • Magazzino Fioravante 
  • Giardino 
  • Gioconda 
  • Santa Canela 
  • Cantina Italiana 
  • Restaurante da mata
  • WO Santa Teresa 
  • Sabor italiano 
  • Ristorante Osteria alla Botte 
  • Ninho Colibri 
  • Vincia Restaurante 
  • Fabrício Bar e Restaurante 
  • Vilaggio Zamprogno 
  • Santa Forneria 
  • Restaurante Cafe Haus 
  • Law Burguer.
  • Unic Bistrô

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