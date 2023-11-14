Festival de verão leva música e gastronomia a Iriri, em Anchieta

Balneário mais concorrido de Anchieta, Iriri entra de vez no clima do verão a pouco mais de um mês do início da estação, com o Iriri Verão Fest. O evento começa na sexta-feira (17/11) e vai até domingo (19/11), na nova praça de eventos da Praia Costa Azul.
O festival é aberto ao público e reúne gastronomia, cervejas artesanais do Espírito Santo e apresentações musicais.
O cardápio do Iriri Verão Fest inclui petiscos variados, doces, empanadas, sorvete na chapa, espetinhos e churrasco no fogo de chão com costela, linguiça e legumes. Os preços variam entre R$ 8 e R$ 70.
Principal representante da gastronomia do balneário, o chef Gilson Surrage também estará presente no festival. “Preparei uma aula-show de prato que será um menu degustação voltado para o verão. Vou preparar um grelhado de frutos do mar cozidos na água de coco, regado com leite de coco e finalizado com coentro, salsa e cebolinha", explica.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (17/11)
- 17h – Abertura
- 19h30 – Show com Paulinho Bolzan e banda
- 23h – Show com a banda Via Aérea
- 1h – Encerramento
- 17h – Abertura
- 19h30 – Show com Wavilla
- 23h – Show com Neno Bahia
- 1h – Encerramento
- 11h – Abertura
- 14h – Apresentação da bateria da escola de samba Independentes de Eucalipto
- 17h – Encerramento
IRIRI VERÃO FEST
Quando: de 17 a 19 de novembro de 2023
Onde: na Praça de Eventos de Iriri. Av. Dom Helvécio, ao lado da antiga pousada Iriri, na Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
Realização: Associação Iriri Vivo com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).
Quando: de 17 a 19 de novembro de 2023
Onde: na Praça de Eventos de Iriri. Av. Dom Helvécio, ao lado da antiga pousada Iriri, na Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
Realização: Associação Iriri Vivo com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).