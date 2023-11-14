Festival de verão leva música e gastronomia a Iriri, em Anchieta

de 17 a 19 de novembro de 2023

na Praça de Eventos de Iriri. Av. Dom Helvécio, ao lado da antiga pousada Iriri, na Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta

Associação Iriri Vivo com apoio da

Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).