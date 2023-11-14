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Fim de semana

Festival de verão leva música e gastronomia a Iriri, em Anchieta

Iriri Verão Fest acontecerá de sexta (17) a domingo (19), na nova praça de eventos do balneário, na Praia Costa Azul. O evento é gratuito
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 20:45

Festival de verão leva música e gastronomia a Iriri, em Anchieta
Festival terá aula-show com prato à base de frutos do mar Crédito: Prefeitura de Anchieta/Secom
Balneário mais concorrido de Anchieta, Iriri entra de vez no clima do verão a pouco mais de um mês do início da estação, com o Iriri Verão Fest. O evento começa na sexta-feira (17/11) e vai até domingo (19/11), na nova praça de eventos da Praia Costa Azul.
O festival é aberto ao público e reúne gastronomia, cervejas artesanais do Espírito Santo e apresentações musicais. 
O cardápio do Iriri Verão Fest inclui petiscos variados, doces, empanadas, sorvete na chapa, espetinhos e churrasco no fogo de chão com costela, linguiça e legumes. Os preços variam entre R$ 8 e R$ 70.
Principal representante da gastronomia do balneário, o chef Gilson Surrage também estará presente no festival. “Preparei uma aula-show de prato que será um menu degustação voltado para o verão. Vou preparar um grelhado de frutos do mar cozidos na água de coco, regado com leite de coco e finalizado com coentro, salsa e cebolinha", explica.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (17/11)
  • 17h – Abertura 
  • 19h30 – Show com Paulinho Bolzan e banda
  • 23h – Show com a banda Via Aérea
  • 1h – Encerramento
SÁBADO (18/11)
  • 17h – Abertura 
  • 19h30 – Show com Wavilla
  • 23h – Show com Neno Bahia
  • 1h – Encerramento
DOMINGO (19/11)
  • 11h – Abertura 
  • 14h – Apresentação da bateria da escola de samba Independentes de Eucalipto
  • 17h – Encerramento
IRIRI VERÃO FEST
Quando: de 17 a 19 de novembro de 2023
Onde: na Praça de Eventos de Iriri. Av. Dom Helvécio, ao lado da antiga pousada Iriri, na Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta
Entrada gratuita
Realização: Associação Iriri Vivo com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).

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