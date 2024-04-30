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Evento nacional

Festival de torresmo agita Vila Velha com opções a partir de R$ 10

Torresmofest ganha segunda edição na cidade canela-verde, de 2 a 5 de maio, com espaço kids e shows musicais. A entrada é gratuita
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 16:55

Festival Torresmofest no Boulevard Shopping, em Vila Velha
Evento é nacional e tem a carne suína como protagonista  Crédito: Torresmofest/Divulgação
O Torresmofest, considerado um dos maiores festivais do Brasil dedicados à carne suína, desembarca no Espírito Santo para uma segunda edição, de 2 a 5 de maio, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha. 
Serão quatro dias de programação regados a muita comida boa, chope artesanal, diversão para a criançada e shows musicais do pagode ao rock, sempre das 12h às 22h, com entrada gratuita. 
O evento vai oferecer uma ampla variedade de preparações à base de torresmo, incluindo as já famosas versões de rolo, pururuca e de boteco. 
Joelho de porco, leitão à pururuca, costela suína, pernil e panceta também estão garantidos no cardápio, cujos preços das porções ficarão entre R$ 10 e R$ 90.
Festival Torresmofest no Boulevard Shopping, em Vila Velha
Torresmo de barriga suína é um dos carros-chefes  Crédito: Torresmofest/Divulgação
Também estarão à venda no festival quitutes da cozinha brasileira como baião de dois e feijão tropeiro, assim como costela assada em fogo de chão, hambúrguer, batata recheada e churros, entre outros tipos de doce para a sobremesa. 
Reconhecido nacionalmente, o Torresmofest já teve edições realizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. 

EXPOSITORES

  • Barracas - Chef, Doce Mineiro, Império dos Defumados, Torresmo da Roça, Dr. Pururuca, Mega Torresmo, Fast Fritas, Kellu Churros, Churrero, Le Crepe, Mestre do Torresmo, Black, Old Costela, Old Torresmolandia, Firoco Drinks, Espetinho e Chope do Irlândês.
  • Trucks - Astro, Quinta do Malte, Komblue Caminhão, MV Burger e Chippers Burger. 
Festival Torresmofest no Boulevard Shopping, em Vila Velha
Porções custarão de R$ 10 a R$ 90  Crédito: Torresmofest/Divulgação

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Quinta-feira (2/05)
  • 20h - Cólica Renal (Tributo aos Mamonas Assassinas) 
Sexta-feira (3/05)
  • 20h - Cadu Caruzo (cover de Cazuza) 
Sábado (4/05)
  • 14h - Sun Martins (clássicos do rock nacional e internacional)
  • 17h - Junior Parente (pagode)
  • 20h - O Coro (Tributo a Charlie Brown Jr.) 
Domingo (5/05)
  • 14h - Folk n' Rolls (country rock)
  • 17h - Banda Letal (cover de Metallica)
  • 20h - Bohemian Rock (cover de Queen)
O cantor Cadu Caruzo, cover de Cazuza
Cover de Cazuza, Cadu Caruzo canta na sexta (3) Crédito: Cadu Caruzo/Instagram
TORRESMOFEST - VILA VELHA
Quando: de 2 a 5 de maio de 2024
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha 
Horário: das 12h às 22h
Entrada gratuita 
Mais informações: @torresmofest. 

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