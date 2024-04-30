Festival de torresmo agita Vila Velha com opções a partir de R$ 10

Evento é nacional e tem a carne suína como protagonista Crédito: Torresmofest/Divulgação

O Torresmofest, considerado um dos maiores festivais do Brasil dedicados à carne suína, desembarca no Espírito Santo para uma segunda edição, de 2 a 5 de maio, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha.

Serão quatro dias de programação regados a muita comida boa, chope artesanal, diversão para a criançada e shows musicais do pagode ao rock, sempre das 12h às 22h, com entrada gratuita.

O evento vai oferecer uma ampla variedade de preparações à base de torresmo, incluindo as já famosas versões de rolo, pururuca e de boteco.

Joelho de porco, leitão à pururuca, costela suína, pernil e panceta também estão garantidos no cardápio, cujos preços das porções ficarão entre R$ 10 e R$ 90.

Torresmo de barriga suína é um dos carros-chefes Crédito: Torresmofest/Divulgação

Também estarão à venda no festival quitutes da cozinha brasileira como baião de dois e feijão tropeiro, assim como costela assada em fogo de chão, hambúrguer, batata recheada e churros, entre outros tipos de doce para a sobremesa.

Reconhecido nacionalmente, o Torresmofest já teve edições realizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

EXPOSITORES

Barracas - Chef, Doce Mineiro, Império dos Defumados, Torresmo da Roça, Dr. Pururuca, Mega Torresmo, Fast Fritas, Kellu Churros, Churrero, Le Crepe, Mestre do Torresmo, Black, Old Costela, Old Torresmolandia, Firoco Drinks, Espetinho e Chope do Irlândês.

Chef, Doce Mineiro, Império dos Defumados, Torresmo da Roça, Dr. Pururuca, Mega Torresmo, Fast Fritas, Kellu Churros, Churrero, Le Crepe, Mestre do Torresmo, Black, Old Costela, Old Torresmolandia, Firoco Drinks, Espetinho e Chope do Irlândês. Trucks - Astro, Quinta do Malte, Komblue Caminhão, MV Burger e Chippers Burger.

Porções custarão de R$ 10 a R$ 90 Crédito: Torresmofest/Divulgação

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS

Quinta-feira (2/05)

20h - Cólica Renal (Tributo aos Mamonas Assassinas)

Sexta-feira (3/05)

20h - Cadu Caruzo (cover de Cazuza)

Sábado (4/05)

14h - Sun Martins (clássicos do rock nacional e internacional)



17h - Junior Parente (pagode)



20h - O Coro ( Tributo a Charlie Brown Jr.) Domingo (5/05)

14h - Folk n' Rolls (country rock)



17h - Banda Letal (cover de Metallica)



20h - Bohemian Rock (cover de Queen)

Cover de Cazuza, Cadu Caruzo canta na sexta (3) Crédito: Cadu Caruzo/Instagram