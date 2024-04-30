Festival de torresmo agita Vila Velha com opções a partir de R$ 10

O Torresmofest, considerado um dos maiores festivais do Brasil dedicados à carne suína, desembarca no Espírito Santo para uma segunda edição, de 2 a 5 de maio, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha.
Serão quatro dias de programação regados a muita comida boa, chope artesanal, diversão para a criançada e shows musicais do pagode ao rock, sempre das 12h às 22h, com entrada gratuita.
O evento vai oferecer uma ampla variedade de preparações à base de torresmo, incluindo as já famosas versões de rolo, pururuca e de boteco.
Joelho de porco, leitão à pururuca, costela suína, pernil e panceta também estão garantidos no cardápio, cujos preços das porções ficarão entre R$ 10 e R$ 90.
Também estarão à venda no festival quitutes da cozinha brasileira como baião de dois e feijão tropeiro, assim como costela assada em fogo de chão, hambúrguer, batata recheada e churros, entre outros tipos de doce para a sobremesa.
Reconhecido nacionalmente, o Torresmofest já teve edições realizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.
EXPOSITORES
- Barracas - Chef, Doce Mineiro, Império dos Defumados, Torresmo da Roça, Dr. Pururuca, Mega Torresmo, Fast Fritas, Kellu Churros, Churrero, Le Crepe, Mestre do Torresmo, Black, Old Costela, Old Torresmolandia, Firoco Drinks, Espetinho e Chope do Irlândês.
- Trucks - Astro, Quinta do Malte, Komblue Caminhão, MV Burger e Chippers Burger.
PROGRAMAÇÃO DE SHOWS
Quinta-feira (2/05)
- 20h - Cólica Renal (Tributo aos Mamonas Assassinas)
- 20h - Cadu Caruzo (cover de Cazuza)
- 14h - Sun Martins (clássicos do rock nacional e internacional)
- 17h - Junior Parente (pagode)
- 20h - O Coro (Tributo a Charlie Brown Jr.)
- 14h - Folk n' Rolls (country rock)
- 17h - Banda Letal (cover de Metallica)
- 20h - Bohemian Rock (cover de Queen)
TORRESMOFEST - VILA VELHA
Quando: de 2 a 5 de maio de 2024
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha
Horário: das 12h às 22h
Entrada gratuita
Mais informações: @torresmofest.
Quando: de 2 a 5 de maio de 2024
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha
Horário: das 12h às 22h
Entrada gratuita
Mais informações: @torresmofest.