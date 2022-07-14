Festival de inverno de Marataízes terá pratos a partir de R$ 10

Conhecida como a Pérola Capixaba no Litoral Sul, e não menos famosa por ser a Terra do Abacaxi, Marataízes recebe neste fim de semana a terceira edição do Festival de Inverno, que acontece entre os dias 15 e 17 de julho, na Praça da Barra, com pratos que custarão de R$ 10 a R$ 80.
Além das opções gastronômicas nos quiosques e restaurantes ao redor da praça e de três cervejarias artesanais locais, o público poderá contar com aulas e oficinas de culinária gratuitas, além de curtir shows musicais e apresentações culturais também de graça.
Participam do festival os restaurantes Capitão Gancho, Falésias Beach e Barra Grill; as lanchonetes Rinaro e Gil Lanches; e os quiosques do Jogador e Descubra. Haverá ainda opções no estande da Associação de Pescadores do Pontal, como bobó e bolinho de camarão. Na área destinada às cervejarias artesanais, estarão presentes Marata Beer, Velhão e Beer Bike.
A praça gastronômica também contará com estandes com bolos e doces preparados pelos alunos dos cursos voltados para a gastronomia local da Superintendência do Trabalho de Marataízes e associações.
Uma barraca de caldos terá à venda péla-égua e caldos verde e de feijão. Creme de abóbora com crocante de carne-seca, picanha de sol, creme de abóbora com camarão, hot dog prensado, pastel aberto, macarrão na chapa, moquequinhas, salmão flambado ao molho de maracujá, t-bone, hambúrguer e pizza completam o cardápio do festival.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA – 15/07
- 18h - Orquestra de Câmara Fâmuli com a participação dos alunos da Rede Municipal
- 19h - Show com Kel Corrêa
- 20h - Show com a banda Badallados
- 22h - Apresentação de dança
- 22h30 - Show com Blacksete
SÁBADO – 16/07
- 15h - Apresentação do grupo de capoeira da Apae
- 16h - Apresentação de Maria Gabriela e Seu Canário
- 17h - Oficina de gastronomia com o chef Gilson Surrage (tema: Pérola Capixaba - versão da torta capixaba)
- 18h - Show com a Banda Marajah
- 20h - Oficina de gastronomia com os chefs Gilson Surrage e Wellington Mendonça (Capitão Gancho) apresentando um arroz de polvo com palmito
- 20h30 - Oficina de gastronomia com o chefs Gilson Surrage e Christian Shayder (Falésias Beach) apresentando uma paella caipira
- 21h - Show com Forró Viva Som
- 23h - Show com Luiz Marreta
DOMINGO - 17/07
- 14h - Oficina de gastronomia com o chef Gilson Surrage (tema: abacaxi com camarão gratinado)
- 15h - Show com Samba e Cia
- 17h - Show com Academia dos Sonhos
- 18h - Aula-show com o chef Gilson Surrage (tema: arroz cremoso com cauda de lagosta grelhada)
- 19h - Show com Projeto Feijoada
FESTIVAL DE INVERNO DE MARATAÍZES 2022
Quando: de 15 a 17 de julho
Onde: na Praça da Barra, em Marataízes
Atrações: oficinas e aulas-show gratuitas de gastronomia, pratos especiais nos restaurantes e quiosques (de R$ 10 a R$ 80), cervejas artesanais, apresentações culturais e shows musicais (forró, samba, anos 80)
Entrada gratuita
Realização: Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura (Setur).
Quando: de 15 a 17 de julho
Onde: na Praça da Barra, em Marataízes
Atrações: oficinas e aulas-show gratuitas de gastronomia, pratos especiais nos restaurantes e quiosques (de R$ 10 a R$ 80), cervejas artesanais, apresentações culturais e shows musicais (forró, samba, anos 80)
Entrada gratuita
Realização: Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura (Setur).