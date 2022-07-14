Festival de inverno de Marataízes terá pratos a partir de R$ 10

de 15 a 17 de julho

na Praça da Barra, em Marataízes

oficinas e aulas-show gratuitas de gastronomia, pratos especiais nos restaurantes e quiosques (de R$ 10 a R$ 80), cervejas artesanais, apresentações culturais e shows musicais (forró, samba, anos 80)

Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura (Setur).