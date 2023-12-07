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Festival de gastronomia agita Jaguaré, no Norte do ES

1° Sabores de Jaguaré terá comida regional, cerveja artesanal e apresentações culturais, de 8 a 10/12, na Praça Nicolau Falchetto
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 17:09

Destaque nacional na produção de café conilon e pimenta-do-reino, o município de Jaguaré, no Norte do Estado, realiza neste fim de semana a primeira edição do festival Sabores de Jaguaré, que vai reunir na Praça Nicolau Falchetto expositores de comida regional, cerveja artesanal, produtos da agroindústria e peças de artesanato.
O evento é aberto ao público e começa na sexta (8), às 18h, e vai até domingo (10). Além da variedade de pratos e bebidas nos estandes, o festival contará com apresentações culturais e shows musicais.
A abertura, na sexta, será ao som da Banda Musical Municipal de Jaguaré e seu concerto de fim de ano, que inclui canções eruditas e populares.
Na parte gastronômica, o café estará em algumas receitas, como a porção de linguiça e costelinha suínas com creme de café conilon, a tapioca jaguareense, o tiramisù e o brownie com brigadeiro de café. Veja outras opções de pratos e bebidas abaixo. 
Ponte Velha, petisco do restaurante Villa 09, em Jaguaré
Bolinho de tilápia com "ponte" de tapioca está no cardápio Crédito: Reprodução/Instagram @villa09oriental

EXPOSITORES

  • Los Hermanos Steakhouse - Charqueada Caipira (carne de sol na manteiga, grelhada na parrilha), Paella Caipira e Porção Jaguareense (linguiça da região defumada, costelinha suína defumada e creme de café conilon).
  • Amitaj - Polenta com costelinha de porco ao molho barbecue com café.
  • Resenha Futbar - Kafta à Parmegiana Jaguareense (blend recheado com queijo da roça e coberto com molho de tomate e queijo muçarela, acompanhado por vinagrete, arroz e feijão tropeiro). 
  • Cachaça Jaguaré - Cachaças artesanais. 
  • Villa 09 Gastronomia Oriental - Ponte Velha (bolinhos de aipim com recheio cremoso de tilápia acompanhadas por canoa de tapioca com vinagrete de coentro (três unidades/foto), Charqueada (rolinho de massa fina com recheio de charque, banana-da-terra e queijo da roça/unidade), Aqui Também Tem Cacau (drinque à base de mel de cacau e vodca servido dentro de um cacau) e Meu Irmão Café (brownie coberto com brigadeiro de café).  
  • Cervejaria Steltzer - Chope artesanal nos estilos Kölsh, American IPA e Red Ale.
  • Lamp BrewCo - Cerveja Stout com Café Conilon.
  • Ana Paula - Espetinho e caipirinha.
  • Churros Gaby - Churros de batata e crepe suíço.
  • Delícias da Angela - Feijão tropeiro jaguareense.
  • Cacau Show - Milkshakes de café e de chocolate e fondue de morango.
  • Brigadeiro no Quintal - Tiramisù Fazenda Fabres.
  • Delícia Churros - Churros e crepes. 
  • Sítio Palmitinho - Tapioca Jaguaré.
Produtos da agroindústria regional e peças de artesanato também estarâo à venda nos estandes. Além de pacotes do café conilon produzido no município, os visitantes encontrarão itens como fruta desidratada, mel, licor artesanal, biscoito caseiro e doces variados. 

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (8/12)
  • Início: 18h
  • Banda Musical Municipal de Jaguaré - BAMMUJA - Concerto de fim de ano
  • A Voz de Jaguaré (Final)
  • Show com Felipe Sampaio
  • Show com Tom Paiva
SÁBADO (9/12)
  • Início: 18h 
  • Apresentações culturais 
  • Show com Banda Raizes
  • Show com Rafael Gomes
  • Show com Mr. Gabs
DOMINGO (10/12)
  • Início: 11h
  • Roda de Samba com Rafael Bidu e Fabíola
  • Apresentações culturais
  • Show com Elias Wagner
1º FESTIVAL SABORES DE JAGUARÉ
Quando: 8, 9 e 10 de dezembro de 2023
Onde: na Praça Esportiva Nicolau Falchetto. Rua Agostinho Laquine, 394, Jaguaré
Entrada gratuita.

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