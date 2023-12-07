Festival de gastronomia agita Jaguaré, no Norte do ES

Destaque nacional na produção de café conilon e pimenta-do-reino, o município de Jaguaré, no Norte do Estado, realiza neste fim de semana a primeira edição do festival Sabores de Jaguaré, que vai reunir na Praça Nicolau Falchetto expositores de comida regional, cerveja artesanal, produtos da agroindústria e peças de artesanato.
O evento é aberto ao público e começa na sexta (8), às 18h, e vai até domingo (10). Além da variedade de pratos e bebidas nos estandes, o festival contará com apresentações culturais e shows musicais.
A abertura, na sexta, será ao som da Banda Musical Municipal de Jaguaré e seu concerto de fim de ano, que inclui canções eruditas e populares.
Na parte gastronômica, o café estará em algumas receitas, como a porção de linguiça e costelinha suínas com creme de café conilon, a tapioca jaguareense, o tiramisù e o brownie com brigadeiro de café. Veja outras opções de pratos e bebidas abaixo.
EXPOSITORES
- Los Hermanos Steakhouse - Charqueada Caipira (carne de sol na manteiga, grelhada na parrilha), Paella Caipira e Porção Jaguareense (linguiça da região defumada, costelinha suína defumada e creme de café conilon).
- Amitaj - Polenta com costelinha de porco ao molho barbecue com café.
- Resenha Futbar - Kafta à Parmegiana Jaguareense (blend recheado com queijo da roça e coberto com molho de tomate e queijo muçarela, acompanhado por vinagrete, arroz e feijão tropeiro).
- Cachaça Jaguaré - Cachaças artesanais.
- Villa 09 Gastronomia Oriental - Ponte Velha (bolinhos de aipim com recheio cremoso de tilápia acompanhadas por canoa de tapioca com vinagrete de coentro (três unidades/foto), Charqueada (rolinho de massa fina com recheio de charque, banana-da-terra e queijo da roça/unidade), Aqui Também Tem Cacau (drinque à base de mel de cacau e vodca servido dentro de um cacau) e Meu Irmão Café (brownie coberto com brigadeiro de café).
- Cervejaria Steltzer - Chope artesanal nos estilos Kölsh, American IPA e Red Ale.
- Lamp BrewCo - Cerveja Stout com Café Conilon.
- Ana Paula - Espetinho e caipirinha.
- Churros Gaby - Churros de batata e crepe suíço.
- Delícias da Angela - Feijão tropeiro jaguareense.
- Cacau Show - Milkshakes de café e de chocolate e fondue de morango.
- Brigadeiro no Quintal - Tiramisù Fazenda Fabres.
- Delícia Churros - Churros e crepes.
- Sítio Palmitinho - Tapioca Jaguaré.
Produtos da agroindústria regional e peças de artesanato também estarâo à venda nos estandes. Além de pacotes do café conilon produzido no município, os visitantes encontrarão itens como fruta desidratada, mel, licor artesanal, biscoito caseiro e doces variados.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (8/12)
- Início: 18h
- Banda Musical Municipal de Jaguaré - BAMMUJA - Concerto de fim de ano
- A Voz de Jaguaré (Final)
- Show com Felipe Sampaio
- Show com Tom Paiva
- Início: 18h
- Apresentações culturais
- Show com Banda Raizes
- Show com Rafael Gomes
- Show com Mr. Gabs
- Início: 11h
- Roda de Samba com Rafael Bidu e Fabíola
- Apresentações culturais
- Show com Elias Wagner
1º FESTIVAL SABORES DE JAGUARÉ
Quando: 8, 9 e 10 de dezembro de 2023
Onde: na Praça Esportiva Nicolau Falchetto. Rua Agostinho Laquine, 394, Jaguaré
Entrada gratuita.
Quando: 8, 9 e 10 de dezembro de 2023
Onde: na Praça Esportiva Nicolau Falchetto. Rua Agostinho Laquine, 394, Jaguaré
Entrada gratuita.