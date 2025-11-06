Editorias do Site
Festa no ES celebra a cultura cervejeira com chope a partir de R$ 10

Com entrada gratuita, EXPOCERVI - Exposição do Pólo Cervejeiro de Viana terá 12 cervejarias capixabas e atrações musicais que vão do sertanejo ao rock

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 17:46

Cerveja artesanal
Evento vai reunir 12 fabricantes de cerveja artesanal do Espírito Santo  Crédito: Shutterstock

O fim de semana vai ser de festa para os cervejeiros na Grande Vitória com a terceira edição da EXPOCERVI - Exposição do Pólo Cervejeiro de Viana, que vai reunir algumas das principais cervejarias capixabas de 7 a 9 de novembro (entre sexta e sábado). A entrada é gratuita e a programação inclui ainda shows musicais e a já tradicional sangria de barris de cerveja

O evento, que vai acontecer no estacionamento da antiga viação Santa Zita, no bairro Marcílio de Noronha, já se consolidou como um dos maiores encontros em torno da cerveja artesanal no Espírito Santo. 

Entre as 12 cervejarias que já confirmaram presença estão as vianenses Piabier, Else Beer, Peixe Verde, Cerveza El Bigodón e Cervejaria Indomável, e também fazem parte da lista integrantes do Circuito Capixaba de Cervejas Artesanais, como Kingbier, Cervejaria Fratelli, Cervejaria Mestra, Bäumler, Cervejaria Alquimistas, Cervejaria Trindade e Cervejaria Incrível.

Nos três dias, serão comercializados mais de 20 estilos diferentes de cerveja, como PilsenIPA, Red Ale, Stout, Blond Ale e Witbier, que custarão a partir de R$ 10 de acordo com a opção escolhida. 

Durante a EXPOCERVI será realizada a eleição da Rainha e das Princesas do Lúpulo e a tradicional sangria do barril de cerveja, cerimônia de origem alemã que consiste em deixar a primeira extração do chope preencher as mangueiras do recipiente até chegar à torneira. O ritual acontecerá às 21h na sexta e no sábado, e no domingo às 17h. 

Programação:

Sexta-feira (7/11)

  • 18h - Abertura
  • 19h - Concurso da Rainha do Lúpulo
  • 20h - Show musical com Wallace Aguiar
  • 21h - Sangria do Barril
  • 22h - Show musical com Milla e Mirella Moreira
  • 0h - Show musical com Richard Viana
  • 1h30 - Encerramento
Sábado (8/11)
  • 18h - Abertura
  • 19h- Desfile da Realeza
  • 19h30 - Show musical com a banda Autarquia
  • 21h - Sangria do Barril
  • 22h - Show musical com Dona Fran
  • 23h30 - Show musical com Jackson Lima
  • 1h30 - Encerramento
Domingo (9/11)
  • 14h - Abertura
  • 15h - Show com Papa Léguas (infantil)
  • 17h - Sangria do Barril
  • 17h30 - Show musical com SambAdm
  • 19h30 - Show musical com Juana Zancheta
  • 21h30 - Encerramento

3ª EXPOCERVI – Exposição do Pólo Cervejeiro de Viana
Quando: de 7 a 9 de novembro de 2025
Onde: no estacionamento da antiga Santa Zita. Avenida Espírito Santo, Marcílio de Noronha, Viana
Horários: sexta e sábado, das 18h à 1h30; domingo, das 14h às 21h30
Entrada gratuita
Mais informações: @prefeituraviana.

