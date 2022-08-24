Festa da Cappitella celebra a cultura italiana em Nova Venécia

As origens italianas dos moradores de Nova Venécia, no Noroeste do Estado, são o tema da já tradicional Festa da Cappitella, que chega à quarta edição neste fim de semana com atrações culturais e gastronômicas na Praça Adélio Lubiana, no bairro Beira Rio.
De 25 a 28 de agosto, o evento vai celebrar as tradições dos imigrantes italianos com serenata, desfiles de carros alegóricos e de barcos, apresentações de grupos folclóricos e de dança, shows musicais, almoço com pratos típicos - em especial o cappeletti e a tagliatella, cuja junção de nomes dá origem ao termo "cappitella" - e um festival com aulas-show com chefs capixabas e de fora do Estado.
“A Festa da Cappitella é um evento que tem como objetivos fundamentais a valorização da identidade sócio-cultural de nossa gente, a qualificação de nossa gastronomia e a geração de emprego e renda. Essa festa surgiu a partir da união das palavras cappelletti e tagliatella, dois pratos típicos da culinária italiana que os imigrantes trouxeram quando chegaram a Nova Venécia, em 1888", conta Pedro Destefani, presidente da Associação da Festa da Cappitella (Afecapi).
A programação gastronômica se concentra na Quinta Gourmet, com aulas-shows dos chefs capixabas Juarez Campos (Oriundi), Ariella Brasil (Manjar Ateliê e Marilda Brasil) e da anfitriã, Cirlei Benincá, principal nome da cozinha veneciana. Vêm de fora do Estado Danillo Amaral (Maroca Praia/BA), Mônica Rangel (Gosto com Gosto/RJ) e Francisco Pinheiro (Kabanas/GO).
Um dos pontos altos da festa, que também comemora os 134 anos da imigração italiana em Nova Venécia, é o Carrettino Della Cappitella. Durante o cortejo cultural, composto de famílias da cidade em carros alegóricos, haverá distribuição de comidas típicas e bebidas. Outro desfile programado para as festividades é o Barchettino, com barcos decorados nas águas do Rio Cricaré.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA - 25/08
- 16h - Abertura da praça de alimentação e do festival gastronômico
- 17h - Início da Quinta Gourmet
- 18h - Aula-show com os chefs Danilo Amaral e Cirlei Benincá - Polvo grelhado na manteiga de gengibre com arroz meloso, panceta e tomate com crocante de tapioca e bacon
- 19h - Aula-show com os chefs Juarez Campos e Cirlei Benincá - Tagliatelle com carne de sol com creme de abóbora e requeijão
- 19h50 - Aula-show com os chefs Francisco Pinheiro e Cirlei Benincá - Linguiça de camarão, feijão verde e limão siciliano
- 20h40 - Aula-show com as chefs Monica Rangel e Cirlei Benincá - Arroz caldoso de puta milionária veneciana
- 21h30 - Aula-show com as chefs Ariella Brasil e Cirlei Benincá - Torrone, doce típico do norte da Itália
- 22h - Moda de viola com a dupla Roger e Jadir Capucho
- 1h - Encerramento
SEXTA-FEIRA - 26/08
- 16h - Abertura da praça de alimentação e do festival gastronômico
- 19h - Serenata Veneziana - Grupo de Canção Italiana Augusto Zaché. Concentração e saída da rotatória entre a Rua Colatina e Ernesto Ayres Farias, passando pelas Ruas Goitacazes, Riacho, Praça Jones Santos Neves, Av. Vitória, Ponte Cristiano Dias Lopes, Av. São Mateus, Praça Adélio Lubiana. Os participantes devem usar máscaras do Carnevaledi Venezia
- 20h30 - Gruppo de Ballo Bambinidi Tutti i Colori e do Grupo de Canção Italiana Augusto Zaché, de Nova Venécia
- 21h30 - Abertura oficial
- 22h - Banda Brasitália (Santa Teresa)
- 1h30 - Encerramento.
SÁBADO - 27/08
- 8h30 - Concentração do Carrettino nas Ruas Ernesto Ayres Farias e Colatina (cortejo cultural de valorização da família veneciana, com carros alegóricos e distribuição de bebidas e comidas)
- 9h30 - Saída do Carrettino della Cappitella da Rua Ernesto Ayres Farias, passando pelas Rua Colatina, Av. Vitória, Praça Jones Santos Neves, Ponte Cristiano Dias Lopes, Av. São Mateus e Praça Adelio Lubiana
- 11h30 - Praça Adélio Lubiana - Chegada do Carrettino, festival gastronômico - Almoço: Cappelletti, tagliatella, polenta, linguiça, queijo, panzerotto, calzone, nhoque, pão com linguiça, minipizza, pastel de polenta, espetinho, chope, vinho e cerveja
- 11h30 - Gruppo Italiano Tutti Buona Gente (Centro de Convivência do Idoso de Nova Venécia), Gruppo di Ballo Nova Trento (Guaraná/Aracruz), Gruppo Folkloristico Piccolo Pavone (Vila Pavão), Gruppo de Ballo Bambinidi Tutti i Colori (Nova Venécia), Grupos Tradizione e Belle Ragazze (Marilândia).
- 15h - Banda Toni e Boni (Venda Nova do Imigrante)
- 16h30 - Tramonto Kiri Kere, com Ademir Adeodato no Rio Cricaré
- 18h -João Pedro e Banda
- 20h - Banda Roba Da Ciodi (Nova Veneza/Santa Catarina)
- 20h30 - Apresentação do projeto Carnevaledi Venezia (Nova Veneza/SC)
- 22h30 - Gruppo ItaliAMO (Nova Venécia)
- 2h - Encerramento
DOMINGO - 28/08
- 7h30 - Missa italiana presidida por Padre Hélio Savoia e cantada pelo Coral Italiano AMITAJ de Jaguaré, na Igreja Matriz de São Marcos
- 8h - Largada do Giro da Cappitella, na APPA Pedra do Elefante/Gameleira; Circuito Cappelletti e Circuito Tagliatella; organização do circuito Eco Saúde Gameleira
- 9h30 - Barchettino - Passeio de barcos, botes e caiaques no Rio Cricaré, com a participação da Charanga di Venezia, saindo das imediações da Cesan/Manula/Cirilo até a Ponte Cristiano Dias Lopes
- 10h30 - Festival gastronômico – Almoço: cappelletti, tagliatella, polenta, linguiça, queijo, panzerotto, calzone, nhoque, pão com linguiça, minipizza, pastel de polenta, espetinho, chope, vinho e cerveja
- 10h30 - Tombo da Polenta
- 11h30 - Banda Giocodi Mora (Alfredo Chaves)
- 13h - Gruppo de Ballo Bambini di Tutti i Colori (Nova Venécia), Gruppo Folkloristico do Circulo Trentino de Santa Teresa e Gruppo Folkloristico Infanto Juvenil Piccolo Pavone (Vila Pavão)
- 14h30 - Banda Roba da Ciodi (Nova Veneza/SC)
- 16h30 - Show com Ricardo Boa e Banda
- 19h - Show com Luciano Daré
- 20h30 - Encerramento
4ª FESTA DA CAPPITELLA
Quando: de 25 (quinta) a 28 de agosto (domingo)
Onde: Praça Adélio Lubiana, Beira Rio, Nova Venécia
Aberta ao público
Mais informações: www.cappitella.com.br e @festadacappitella (Instagram)
Realização: Associação da Festa da Cappitella (Afecapi), Prefeitura de Nova Venécia, Governo do Estado do Espírito Santo (Secretaria da Cultura) e Cooabriel.
