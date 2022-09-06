Feriadão: 5 restaurantes para curtir na praia e nas montanhas

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HOTEL PARADISÍACO

Localizado em um cenário paradisíaco do Litoral Sul, o Hotel Pontal de Ubu também abre seu restaurante, o Aroeira, para o público, mediante reserva, e no feriado não será diferente. Do cardápio, vale a pena provar os bolinhos de torta capixaba (R$ 29), o homus com chips de banana verde (R$ 29) e o rosbife de mignon com molho de aroeira e fettuccine ao alho e óleo (R$ 79/foto). À noite, também são servidas pizzas assadas em forno a lenha. Funcionamento nos dias 7 e 8/09: das 11h às 23h. Rua General Oziel, 1, Praia de Ubu, Anchieta. Reservas: (28) 3536-5065. FOTO: Weverson Rocio

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CIRCUITO ITALIANO

Vai esticar até Santa Teresa? Uma boa novidade por lá é o Armazém Caravaggio, situado no principal circuito turístico da cidade. Entre os pratos de inspiração italiana da casa estão as polentas cremosas (com ragu de linguiça ou cogumelos e azeite trufado/a partir de R$ 48/foto), o ravióli de banana-da-terra com carne seca (R$ 74) e o risoto de gorgonzola e castanha com maçã glaceada, molho de jabuticaba e filé (R$ 66). Funcionamento nos dias 7 e 8/09: das 11h às 16h. Circuito Caravaggio. (27) 99747-3449. FOTO: Armazém Caravaggio/Divulgação

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SOBREMESA NOVA

Em Pedra Azul, o Vale da Pedra concentra novas atrações gastronômicas da região, e uma delas é o P.A. Food Park. Além do cardápio com chope artesanal, pratos variados e vista para o Lagarto, o espaço conta com uma confeitaria, a Doceria da Sá, que traz uma novidade. É a Frida de Doce de Leite, tortinha feita com massa amanteigada, recheio de doce de leite, sorvete de creme e calda de frutas vermelhas (R$ 29). Funcionamento nos dias 7 e 8/09, com música ao vivo: quarta, das 11h às 23h; quinta, das 18h à 0h. Rua Imigrante, S/N, Chácara Pietra, Domingos Martins. (27) 99908-9546. FOTO: PA Food Park/Divulgação

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GELADINHO DISPUTADO

Sucesso no último verão em Guarapari, onde tem uma unidade, na Praia do Morro, a gelateria Barutti chegou recentemente à Praia da Costa e logo tornou-se um dos points mais disputados da Gil Veloso quando o assunto é sorvete. Entre os gelatos (que são sorvetes feitos à moda italiana), o de cheesecake com geleia de romã é imperdível, assim como o de mascarpone com castanhas caramelizadas. Quanto: a partir de R$ 12 (copinho) e a partir de R$ 14 (casquinha). Funcionamento nos dias 7 e 8/09: das 12h às 22h30. Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Vila Velha. (27) 3534-9193. FOTO: Barutti/Divulgação

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GASTRONOMIA PRAIEIRA