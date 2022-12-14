Feira gastronômica em Vitória terá produtos a partir de R$ 5

A Feira Sabores da Terra já é conhecida no Estado por reunir produtos artesanais que expressam a riqueza e a diversidade da nossa gastronomia.

De quinta (15) a domingo (18), o evento retorna à Praça do Papa, em Vitória, para uma edição de Natal recheada de comidas, bebidas, artesanato e flores.

Como em todas as edições da feira, a entrada será gratuita e os visitantes encontrarão nos estandes opções que custam a partir de R$ 5. A feira também terá atrações culturais e um telão para exibir os jogos finais da Copa do Mundo do Catar.

Queijos, iogurtes, meles, biscoitos, embutidos, cachaças, cervejas, carne de sol, bolos de festa, quitutes veganos, chocolates, cafés e até moqueca e torta capixaba compõem a lista de produtos vendidos pelos expositores de diversos municípios do Espírito Santo.

Queijos, embutidos e cafés capixabas estão entre os atrativos da feira Crédito: Freepik

No Espaço Garden, haverá exposição de flores, plantas, arranjos, enfeites e afins. Já o Espaço Cidade Solidária será dedicado à valorização da economia solidária, e o Espaço MEI à valorização dos microempreendedores individuais.

“O principal objetivo da feira é promover trocas culturais, gastronômicas e artísticas entre o campo e a cidade de forma acessível. É um evento que impulsiona a valorização de produções ricas no DNA capixaba, que contam nossa história e que devem ser vangloriadas”, destaca o organizador da Sabores da Terra, Ademir Dadalto.

CONFIRA ALGUNS EXPOSITORES

Agroindústria Império Sabor - Geleias, antepasto, queijos, pimentas, licores e conservas. Cidade: Guarapari.

- Geleias, antepasto, queijos, pimentas, licores e conservas. Cidade: Guarapari. Agroindústria Kempim - Linguiças e embutidos. Cidade: Santa Maria de Jetibá.



- Linguiças e embutidos. Cidade: Santa Maria de Jetibá. Albana Destilaria - Cachaça, giM e rum. Cidade: Domingos Martins.



Artelatte Queijos - Queijos artesanais. Cidade: Venda Nova do Imigrante.

Queijos artesanais. Cidade: Venda Nova do Imigrante. Beco do Siri - Moqueca e torta capixaba. Cidade: Vitória (Ilha das Caieiras).



- Moqueca e torta capixaba. Cidade: Vitória (Ilha das Caieiras). Biscoitos da Léia - Biscoitos caseiros. Cidade: Domingos Martins.



- Biscoitos caseiros. Cidade: Domingos Martins. Bortulini Produtos Artesanais - Produtos: Vinhos e demais bebidas. Cidade: Domingos Martins.



- Produtos: Vinhos e demais bebidas. Cidade: Domingos Martins. Café Caramello - Cafés especiais e cremes de café. Cidade: Serra.



- Cafés especiais e cremes de café. Cidade: Serra. Café Vale dos Barbados - Cafés especiais. Cidade: Vitória.



- Cafés especiais. Cidade: Vitória. Carne de Sol de Montanha - Cortes tradicionais bovinos, linguiças, filés e outras peças de carnes. Cidade: Montanha.



- Cortes tradicionais bovinos, linguiças, filés e outras peças de carnes. Cidade: Montanha. Casa da Farofa - Farofas artesanais. Vitória.



- Farofas artesanais. Vitória. Cervejaria Casa 107 - Cervejas artesanais. Cidade: Serra.

- Cervejas artesanais. Cidade: Serra. Conti Defumados - Carnes defumadas. Cidade: Ibiraçu.



- Carnes defumadas. Cidade: Ibiraçu. Empório Fiorotti - Embutidos e massas. Cidade: Cariacica.



- Embutidos e massas. Cidade: Cariacica. Gierinha Apiário & Produtos - Mel e bebidas. Cidade: Domingos Martins.



- Mel e bebidas. Cidade: Domingos Martins. Kebis - Biscoitos caseiros. Cidade: Domingos Martins.



- Biscoitos caseiros. Cidade: Domingos Martins. Kombeer - Cervejas especiais. Cidade: Serra.



- Cervejas especiais. Cidade: Serra. Komburger - Hambúrguer artesanal. Cidade: Vitória.



- Hambúrguer artesanal. Cidade: Vitória. Laticínios Marques - Iogurtes artesanais. Cidade: Guarapari.



- Iogurtes artesanais. Cidade: Guarapari. Licor Mirti - Licores artesanais. Cidade: Domingos Martins.

- Licores artesanais. Miss Cake Confeitaria - Bolos em buttercream. Cidade: Cariacica.



- Bolos em buttercream. Cidade: Cariacica. Mirante da Ilha - Geleias e molhos de pimenta artesanais. Cidade: Vitória.



- Geleias e molhos de pimenta artesanais. Cidade: Vitória. Pimentas Gold - Molhos e geleias à base de pimenta. Cidade: Presidente Kennedy.



- Molhos e geleias à base de pimenta. Cidade: Presidente Kennedy. Rama Quitutes Veganos - Cozinha vegana de base agroecológica. Cidade: Vitória.



- Cozinha vegana de base agroecológica. Cidade: Vitória. Reinholz Chocolates - Chocolates especiais. Cidade: Colatina.



- Chocolates especiais. Cidade: Colatina. Rock Massa - Lanches e bebidas artesanais. Cidade: Vitória.



- Lanches e bebidas artesanais. Cidade: Vitória. Tofoli Gelatos - Gelatos artesanais. Cidade: Serra.



- Gelatos artesanais. Cidade: Serra. Vila Veneto Queijaria e Bistrô - Queijos especiais e artesanais. Cidade: João Neiva.



Feira Sabores da Terra - Edição de Natal

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

QUINTA-FEIRA (15/12)

19h - Grupo Folclórico Tanzfreude - Categoria Juvenil (Domingos Martins)



20h30 - Eden Show (Viana)

SEXTA-FEIRA (16/12)

20h30 - Tony da Viola (Afonso Cláudio)

SÁBADO (17/12)

16h - Os Carroceiros (Ibiraçu)



17h - Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho (Domingos Martins)



19h - Grupo Tanzerland (Santa Maria de Jetibá)



20h - Grupo Pommerland (Santa Maria de Jetibá)

DOMINGO (18/12)

12h - Mirano Schuler (Vitória)



14h - Grupo de Dança do Circolo Trentino Di Santa Teresa (Santa Teresa)



15h - Grupo de Dança Folclórica Alemã Pilger Der Hoffnung (Cariacica)



16h - Rogério Viana Voz e Violão (Viana)