Feira gastronômica em Vitória terá produtos a partir de R$ 5

A Feira Sabores da Terra já é conhecida no Estado por reunir produtos artesanais que expressam a riqueza e a diversidade da nossa gastronomia.
De quinta (15) a domingo (18), o evento retorna à Praça do Papa, em Vitória, para uma edição de Natal recheada de comidas, bebidas, artesanato e flores.
Como em todas as edições da feira, a entrada será gratuita e os visitantes encontrarão nos estandes opções que custam a partir de R$ 5. A feira também terá atrações culturais e um telão para exibir os jogos finais da Copa do Mundo do Catar.
Queijos, iogurtes, meles, biscoitos, embutidos, cachaças, cervejas, carne de sol, bolos de festa, quitutes veganos, chocolates, cafés e até moqueca e torta capixaba compõem a lista de produtos vendidos pelos expositores de diversos municípios do Espírito Santo.
No Espaço Garden, haverá exposição de flores, plantas, arranjos, enfeites e afins. Já o Espaço Cidade Solidária será dedicado à valorização da economia solidária, e o Espaço MEI à valorização dos microempreendedores individuais.
“O principal objetivo da feira é promover trocas culturais, gastronômicas e artísticas entre o campo e a cidade de forma acessível. É um evento que impulsiona a valorização de produções ricas no DNA capixaba, que contam nossa história e que devem ser vangloriadas”, destaca o organizador da Sabores da Terra, Ademir Dadalto.
CONFIRA ALGUNS EXPOSITORES
- Agroindústria Império Sabor - Geleias, antepasto, queijos, pimentas, licores e conservas. Cidade: Guarapari.
- Agroindústria Kempim - Linguiças e embutidos. Cidade: Santa Maria de Jetibá.
- Albana Destilaria - Cachaça, giM e rum. Cidade: Domingos Martins.
- Artelatte Queijos - Queijos artesanais. Cidade: Venda Nova do Imigrante.
- Beco do Siri - Moqueca e torta capixaba. Cidade: Vitória (Ilha das Caieiras).
- Biscoitos da Léia - Biscoitos caseiros. Cidade: Domingos Martins.
- Bortulini Produtos Artesanais - Produtos: Vinhos e demais bebidas. Cidade: Domingos Martins.
- Café Caramello - Cafés especiais e cremes de café. Cidade: Serra.
- Café Vale dos Barbados - Cafés especiais. Cidade: Vitória.
- Carne de Sol de Montanha - Cortes tradicionais bovinos, linguiças, filés e outras peças de carnes. Cidade: Montanha.
- Casa da Farofa - Farofas artesanais. Vitória.
- Cervejaria Casa 107 - Cervejas artesanais. Cidade: Serra.
- Conti Defumados - Carnes defumadas. Cidade: Ibiraçu.
- Empório Fiorotti - Embutidos e massas. Cidade: Cariacica.
- Gierinha Apiário & Produtos - Mel e bebidas. Cidade: Domingos Martins.
- Kebis - Biscoitos caseiros. Cidade: Domingos Martins.
- Kombeer - Cervejas especiais. Cidade: Serra.
- Komburger - Hambúrguer artesanal. Cidade: Vitória.
- Laticínios Marques - Iogurtes artesanais. Cidade: Guarapari.
- Licor Mirti - Licores artesanais. Cidade: Domingos Martins.
- Miss Cake Confeitaria - Bolos em buttercream. Cidade: Cariacica.
- Mirante da Ilha - Geleias e molhos de pimenta artesanais. Cidade: Vitória.
- Pimentas Gold - Molhos e geleias à base de pimenta. Cidade: Presidente Kennedy.
- Rama Quitutes Veganos - Cozinha vegana de base agroecológica. Cidade: Vitória.
- Reinholz Chocolates - Chocolates especiais. Cidade: Colatina.
- Rock Massa - Lanches e bebidas artesanais. Cidade: Vitória.
- Tofoli Gelatos - Gelatos artesanais. Cidade: Serra.
- Vila Veneto Queijaria e Bistrô - Queijos especiais e artesanais. Cidade: João Neiva.
Feira Sabores da Terra - Edição de Natal
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
QUINTA-FEIRA (15/12)
- 19h - Grupo Folclórico Tanzfreude - Categoria Juvenil (Domingos Martins)
- 20h30 - Eden Show (Viana)
- 20h30 - Tony da Viola (Afonso Cláudio)
- 16h - Os Carroceiros (Ibiraçu)
- 17h - Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho (Domingos Martins)
- 19h - Grupo Tanzerland (Santa Maria de Jetibá)
- 20h - Grupo Pommerland (Santa Maria de Jetibá)
- 12h - Mirano Schuler (Vitória)
- 14h - Grupo de Dança do Circolo Trentino Di Santa Teresa (Santa Teresa)
- 15h - Grupo de Dança Folclórica Alemã Pilger Der Hoffnung (Cariacica)
- 16h - Rogério Viana Voz e Violão (Viana)
FEIRA SABORES DA TERRA - EDIÇÃO DE NATAL
Quando: de 15 a 18 de dezembro.
Horários: quinta e sexta, das 16h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 18h.
Onde: na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória.
Entrada gratuita.
Apoio: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Aderes), Governo do Estado do Espírito Santo, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sistema OCB/ES e Prefeitura de Vitória.
Quando: de 15 a 18 de dezembro.
Horários: quinta e sexta, das 16h às 22h; sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 18h.
Onde: na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória.
Entrada gratuita.
Apoio: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Aderes), Governo do Estado do Espírito Santo, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sistema OCB/ES e Prefeitura de Vitória.