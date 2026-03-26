Fim de semana

Evento no ES celebra a gastronomia do Congo com pratos a partir de R$ 19,90

Receitas da culinária africana serão o grande destaque da programação, que conta ainda com danças tradicionais e artesanato afro

Publicado em 26 de março de 2026 às 16:44

Culinária típica do Congo é um atrativo da programação (imagem meramente ilustrativa) Crédito: Fanfo/Shutterstock

Tradições e sabores africanos serão tema de um evento multicultural que acontece em Vitória, neste sábado, 28 de março: o Dia dos Países Africanos - Edição Congo.

Idealizado pelo chef e produtor cultural congolês Rikler Makabu Sekelembe, o projeto propõe uma imersão na cultura da República do Congo (Congo Brazzaville) e da República Democrática do Congo (Congo Kinshasa) por meio de pratos típicos e diversas outras atrações. "Muita gente ainda acha que a África é um país, e nosso projeto ensina que a África é um continente com 54 países, que tem história, comida, cultura, música e dança diferentes", destaca Sekelembe.

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Música, dança e artesanato

Marcado para começar ao meio-dia, o encontro terá nove horas de duração. A programação inclui música africana com DJ Gordella (Angola), apresentações de dança tradicional, exposição com moda e artesanato afro, além de uma roda de conversa sobre a história dos Congos e as raízes africanas na formação do Brasil.

Participam da mesa-redonda Santos Jose Nze, coordenador-geral da Liga dos Universitários Africanos (L.U.A); Isaias Santana Rocha, referência do Movimento Negro e ativista da cultura no Espírito Santo; Nicodemos Ndungu, pedagogo; Celéia Lyrio, ativista dos Direitos Humanos; e Albert Nsuka, empreendedor congolês nas áreas de marketing e alimentação.

Experiência gastronômica

Grande destaque do evento, a culinária congolesa estará representada em um cardápio com opções a partir de R$ 19,90. Nele estarão seis pratos (um deles vegano) que revelam parte da essência da culinária africana, marcada pela presença de alimentos como mandioca, peixes de água doce, banana-da-terra e molhos de sabor intenso à base de amendoim, óleo de palma e especiarias.

Selekembe: prato congolês à base de folhas secas e amendoim Crédito: Acervo/Chez Kimberly Food

A chef convidada Marnaude Dorcia Diabakanga vai representar a gastronomia da República do Congo, assinando o preparo de algumas dessas iguarias.



A venda dos pratos está sendo feita por meio do site Sympla, e cada opção adquirida on-line equivale a um ingresso para ter acesso ao evento, que contará também com um cardápio à la carte. As bebidas serão vendidas separadamente, no local.

Conheça o cardápio:

Bolinhos de frango ou peixe ao molho Chez Kimberly - R$ 30 a porção com 4 unidades

- R$ 30 a porção com 4 unidades Poulet Mayo - Frango grelhado com maionese temperada, cebola e pimentão, acompanhado por banana-da-terra frita e chicuanga (espécie de mandioca fermentada) - R$ 59,99



- Frango grelhado com maionese temperada, cebola e pimentão, acompanhado por banana-da-terra frita e chicuanga (espécie de mandioca fermentada) - R$ 59,99 Mbisi ya Kotumba - Peixe grelhado acompanhado por banana-da-terra frita e chicuanga (R$ 59,99)



- Peixe grelhado acompanhado por banana-da-terra frita e chicuanga (R$ 59,99) Makabu Nsaka - Feijão com folhas de mandioca, frango ou peixe grelhado. Acompanhamento: arroz e banana-da-terra (R$ 69,99)



- Feijão com folhas de mandioca, frango ou peixe grelhado. Acompanhamento: arroz e banana-da-terra (R$ 69,99) Sekelembe - Folhas secas do Congo ao molho de amendoim. Acompanhamento: fufu ou arroz (R$ 69,99)



- Folhas secas do Congo ao molho de amendoim. Acompanhamento: fufu ou arroz (R$ 69,99) Mikate - Bolinhos fritos, levemente adocicados, vendidos em feiras e ruas do Congo (R$ 19,90 a porção)

4º DIA DOS PAÍSES AFRICANOS - EDIÇÃO CONGO

Quando: 28 de março de 2026 (sábado)

Horário: das 12h às 21h

Onde: Instituto João XXIII. Rua Professora Anisía Corrêa Rocha, 131, Consolação, Vitória

Pratos (ingressos): a partir de R$ 19,90 (venda antecipada pela plataforma Sympla)

Mais informações: @chezkimberlyfood.

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