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Receitas ao vivo

Evento em Vitória reúne chefs famosos para imersão em gastronomia

Fábrica de Chefs terá workshops com Luiz Filipe Souza, Rubens Catarina, Beca Milano e Juarez Campos no Hotel Senac Ilha do Boi
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Março de 2023 às 15:42

No próximo dia 13 de março, Vitória vai receber chefs de renome nacional para um evento de imersão em gastronomia com aulas-shows, palestras e receitas ao vivo. É o Fábrica de Chefs, organizado pelo chef Hugo Grassi
A rodada de workshops acontecerá das 8h às 22h, no Hotel Senac Ilha do Boi, e será encerrada com um coquetel na área da piscina, com uma das vistas mais bonitas da Orla da Capital. 
Luiz Filipe Souza, Rubens Catarina, Beca Milano e Ricardo Dornelles são os chefs convidados a compartilhar suas experiências no palco, que terá ainda a presença dos capixabas Juarez Campos e Hugo Grassi.
Participantes do evento Fábrica de Chefs, em Vitória
Os chefs Hugo Grassi, Luiz Filipe Souza, Beca Milano e Ricardo Dornelles Crédito: Divulgação
A programação do Fábrica de Chefs é voltada todos os profissionais envolvidos com gastronomia, incluindo estudantes, cozinheiros, chefs e empresários do ramo.
Os trabalhos terão início com uma mesa redonda comandada por Hugo e Juarez, sob o tema "Bacalhau Capixaba". Durante essa aula, será preparada uma receita de budião e todo o elenco deve participar. "A intenção é chamar os chefs para bater papo e cozinhar junto", adianta Hugo.  
Em seguida, começa a apresentação de Rubens Catarina, chef executivo do grupo D.O.M. (que engloba os restaurantes de Alex Atala, em São Paulo). O tema escolhido pelo profissional é "Tudo o que cabe no prato - cozinha, pessoas e futuro”.
Chef Rubens Catarina
Rubens Catarina abrirá a rodada de workshops  Crédito: Criar/Divulgação
A confeiteira Beca Milano, também conhecida por fazer parte dos reality shows "Fábrica de Casamentos" e "Bake Off Brasil", do SBT, fecha o ciclo de apresentações às 17h30 com a aula "O Universo da Confeitaria". 
O ingresso para participar do Fábrica de Chefs custa R$ 600 e está à venda pelo Sympla. O valor refere-se ao primeiro lote e não inclui a taxa de conveniência do site. 

OS CHEFS PARTICIPANTES

  • BECA MILANO - Formada em Farmácia e Bioquímica, a chef é unanimidade quando se fala em inovação na confeitaria. Perfeccionista, confecciona bolos que são verdadeiras obras de arte e podem ser vistos no reality show "Fábrica de Casamentos", do SBT. Em 2017, Beca estreou como jurada do programa “Bake Off Brasil - Mão na Massa”, na mesma emissora. 
  • LUIZ FILIPE SOUZA - Chef do premiado Evvai, em São Paulo, Luiz Filipe promove a aproximação das culturas italiana e brasileira em seus menus. Em 2019, participou da final da copa gastronômica Bocuse d’Or, conquistou sua primeira estrela Michelin e seu restaurante entrou para a lista Latin America's 50 Best Restaurants, na posição 40. Em 2020, o Evvai subiu para a 26ª posição. Em 2022, passou para a 14ª e estreou no ranking mundial, World's 50 Best Restaurants, ocupando a posição 67 entre os melhores do mundo.
  • RUBENS CATARINA - Após uma longa trajetória em restaurantes da Europa, onde trabalhou com ícones como Michael Gerard e Juan Mari Arzak, o chef catarinense retornou ao Brasil trazendo uma rica bagagem de vivências gastronômicas e foi parar na cozinha de Alex Atala. Atualmente, trabalha como chef executivo do grupo D.O.M.
  • RICARDO DORNELLES - Vencedor da competição Bocuse d ́Or Brasil em 2019 e medalha de bronze na Worldskills em 2015, o chef iniciou sua jornada profissional aos 16 anos. Foi docente e treinador durante quatro anos, sendo campeão nacional das Competições Senac nesse período. Dornelles é chef e proprietário do Firma Bar, eleito a melhor cozinha de bar de Porto Alegre por dois anos consecutivos.
  • JUAREZ CAMPOS - Com mais de 30 anos de carreira na gastronomia, o chef e professor é uma das figuras mais importantes e representativas da culinária capixaba. Nascido em Alegre e formado em Farmácia e Bioquímica, Juarez fundou o restaurante italiano Oriundi, em Vitória, e atualmente comanda o espaço Casa do Chef Juarez, instalado em sua antiga residência. Campos apresenta o quadro "Receitas do Chef", que vai ao ar semanalmente na Rádio CBN Vitória. 
Chef Juarez Campos ensina a preparar pratos com sobras da ceia de Natal
Juarez Campos participa de mesa redonda com o tema "Bacalhau Capixaba" Crédito: Vitor Jubini
  • HUGO GRASSI - O linharense Hugo Grassi é chef executivo do grupo Uaine, composto por 11 restaurantes localizados na Grande Vitória. Sua experiência televisiva inclui o reality show do SBT "Hell's Kitchen - Cozinha Sob Pressão", no qual conquistou o segundo lugar da segunda temporada. Assim como Beca Milano, Hugo integrou a equipe de especialistas do programa "Fábrica de Casamentos". O chef também assina uma grife de produtos gastronômicos que leva seu nome.  

PROGRAMAÇÃO

  • 8h - Abertura
  • 8h20 - Lucas Fonseca - Especialista em mindset de alta performance que utiliza técnicas de coaching e programação neurolinguística.
  • 9h - Mesa redonda na cozinha com os chefs Juarez Campos, Hugo Grassi e convidados. Tema: "Budião salgado confitado em azeite de bacalhau servido sobre banana-da-terra grelhada".
  • 10h - Apresentação do chef Rubens Catarina. tema: “Tudo o que cabe no prato - Cozinha, pessoas e futuro”.
  • 12h - Intervalo.
  • 14h - Apresentação do chef Ricardo Dornelles. Tema: "Processo criativo: captando e gerenciando ideias".
  • 15h30 - Apresentação do chef Luiz Filipe Souza. Tema não divulgado.
  • 17h - Café.
  • 17h30 - Apresentação da chef Beca Milano. Tema: "O Universo da Confeitaria". 
  • 18h30 - Homenagens.
  • 19h - Coquetel. 
  • 22h - Encerramento.
FÁBRICA DE CHEFS 
Quando: 13/03/23 (segunda-feira), das 8h às 22h.
Onde: Hotel Senac Ilha do Boi. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória.  
Quanto: R$ 600 (+ R$ 60 de taxa) - 1º lote. 
Venda de ingressos: pelo site Sympla.
Mais informações: (21) 97115-8038 (atendimento em horário comercial).

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