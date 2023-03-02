Evento em Vitória reúne chefs famosos para imersão em gastronomia

No próximo dia 13 de março, Vitória vai receber chefs de renome nacional para um evento de imersão em gastronomia com aulas-shows, palestras e receitas ao vivo. É o Fábrica de Chefs, organizado pelo chef Hugo Grassi.
A rodada de workshops acontecerá das 8h às 22h, no Hotel Senac Ilha do Boi, e será encerrada com um coquetel na área da piscina, com uma das vistas mais bonitas da Orla da Capital.
Luiz Filipe Souza, Rubens Catarina, Beca Milano e Ricardo Dornelles são os chefs convidados a compartilhar suas experiências no palco, que terá ainda a presença dos capixabas Juarez Campos e Hugo Grassi.
A programação do Fábrica de Chefs é voltada todos os profissionais envolvidos com gastronomia, incluindo estudantes, cozinheiros, chefs e empresários do ramo.
Os trabalhos terão início com uma mesa redonda comandada por Hugo e Juarez, sob o tema "Bacalhau Capixaba". Durante essa aula, será preparada uma receita de budião e todo o elenco deve participar. "A intenção é chamar os chefs para bater papo e cozinhar junto", adianta Hugo.
Em seguida, começa a apresentação de Rubens Catarina, chef executivo do grupo D.O.M. (que engloba os restaurantes de Alex Atala, em São Paulo). O tema escolhido pelo profissional é "Tudo o que cabe no prato - cozinha, pessoas e futuro”.
A confeiteira Beca Milano, também conhecida por fazer parte dos reality shows "Fábrica de Casamentos" e "Bake Off Brasil", do SBT, fecha o ciclo de apresentações às 17h30 com a aula "O Universo da Confeitaria".
O ingresso para participar do Fábrica de Chefs custa R$ 600 e está à venda pelo Sympla. O valor refere-se ao primeiro lote e não inclui a taxa de conveniência do site.
OS CHEFS PARTICIPANTES
- BECA MILANO - Formada em Farmácia e Bioquímica, a chef é unanimidade quando se fala em inovação na confeitaria. Perfeccionista, confecciona bolos que são verdadeiras obras de arte e podem ser vistos no reality show "Fábrica de Casamentos", do SBT. Em 2017, Beca estreou como jurada do programa “Bake Off Brasil - Mão na Massa”, na mesma emissora.
- LUIZ FILIPE SOUZA - Chef do premiado Evvai, em São Paulo, Luiz Filipe promove a aproximação das culturas italiana e brasileira em seus menus. Em 2019, participou da final da copa gastronômica Bocuse d’Or, conquistou sua primeira estrela Michelin e seu restaurante entrou para a lista Latin America's 50 Best Restaurants, na posição 40. Em 2020, o Evvai subiu para a 26ª posição. Em 2022, passou para a 14ª e estreou no ranking mundial, World's 50 Best Restaurants, ocupando a posição 67 entre os melhores do mundo.
- RUBENS CATARINA - Após uma longa trajetória em restaurantes da Europa, onde trabalhou com ícones como Michael Gerard e Juan Mari Arzak, o chef catarinense retornou ao Brasil trazendo uma rica bagagem de vivências gastronômicas e foi parar na cozinha de Alex Atala. Atualmente, trabalha como chef executivo do grupo D.O.M.
- RICARDO DORNELLES - Vencedor da competição Bocuse d ́Or Brasil em 2019 e medalha de bronze na Worldskills em 2015, o chef iniciou sua jornada profissional aos 16 anos. Foi docente e treinador durante quatro anos, sendo campeão nacional das Competições Senac nesse período. Dornelles é chef e proprietário do Firma Bar, eleito a melhor cozinha de bar de Porto Alegre por dois anos consecutivos.
- JUAREZ CAMPOS - Com mais de 30 anos de carreira na gastronomia, o chef e professor é uma das figuras mais importantes e representativas da culinária capixaba. Nascido em Alegre e formado em Farmácia e Bioquímica, Juarez fundou o restaurante italiano Oriundi, em Vitória, e atualmente comanda o espaço Casa do Chef Juarez, instalado em sua antiga residência. Campos apresenta o quadro "Receitas do Chef", que vai ao ar semanalmente na Rádio CBN Vitória.
- HUGO GRASSI - O linharense Hugo Grassi é chef executivo do grupo Uaine, composto por 11 restaurantes localizados na Grande Vitória. Sua experiência televisiva inclui o reality show do SBT "Hell's Kitchen - Cozinha Sob Pressão", no qual conquistou o segundo lugar da segunda temporada. Assim como Beca Milano, Hugo integrou a equipe de especialistas do programa "Fábrica de Casamentos". O chef também assina uma grife de produtos gastronômicos que leva seu nome.
PROGRAMAÇÃO
- 8h - Abertura
- 8h20 - Lucas Fonseca - Especialista em mindset de alta performance que utiliza técnicas de coaching e programação neurolinguística.
- 9h - Mesa redonda na cozinha com os chefs Juarez Campos, Hugo Grassi e convidados. Tema: "Budião salgado confitado em azeite de bacalhau servido sobre banana-da-terra grelhada".
- 10h - Apresentação do chef Rubens Catarina. tema: “Tudo o que cabe no prato - Cozinha, pessoas e futuro”.
- 12h - Intervalo.
- 14h - Apresentação do chef Ricardo Dornelles. Tema: "Processo criativo: captando e gerenciando ideias".
- 15h30 - Apresentação do chef Luiz Filipe Souza. Tema não divulgado.
- 17h - Café.
- 17h30 - Apresentação da chef Beca Milano. Tema: "O Universo da Confeitaria".
- 18h30 - Homenagens.
- 19h - Coquetel.
- 22h - Encerramento.
FÁBRICA DE CHEFS
Quando: 13/03/23 (segunda-feira), das 8h às 22h.
Onde: Hotel Senac Ilha do Boi. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória.
Quanto: R$ 600 (+ R$ 60 de taxa) - 1º lote.
Venda de ingressos: pelo site Sympla.
Mais informações: (21) 97115-8038 (atendimento em horário comercial).
Quando: 13/03/23 (segunda-feira), das 8h às 22h.
Onde: Hotel Senac Ilha do Boi. Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória.
Quanto: R$ 600 (+ R$ 60 de taxa) - 1º lote.
Venda de ingressos: pelo site Sympla.
Mais informações: (21) 97115-8038 (atendimento em horário comercial).