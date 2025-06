Frutos do mar

Evento em Manguinhos terá tábua de moquecas e versões do prato a R$ 40

Famosa receita do ES será tema do 4º Circuito da Moqueca Capixaba, com opções inéditas em restaurantes e docerias do balneário

Publicado em 30 de junho de 2025 às 17:59

Neste inverno, o prato ícone da culinária espírito-santense será tema de mais um festival na Grande Vitória. É o Circuito da Moqueca Capixaba, que chega à sua quarta edição em Manguinhos, Serra, nos dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de julho. Nesses dois finais de semana, restaurantes locais terão uma sugestão inspirada no prato e docerias lançarão novidades. >

As moquecas, desenvolvidas especialmente para o evento, estarão à venda em porções individuais, com valor padronizado de R$ 40 nos oito restaurantes participantes. As duas docerias inscritas, por sua vez, terão opções exclusivas a R$ 20. >

R$ 40 é o valor das moquecas do evento

Participam do circuito, sempre das 12h às 17h, Empório do Caranguejo, Espaço Maresia's, Espaço Chico Bento, Petisco das Meninas, Enseada de Manguinhos, Recanto das Estrelas, Estação Primeira de Manguinhos, Moqueca do Geraldo, Mavi Sucrée Doceria e Carmen Carloni Confeitaria. >

A programação cultural inclui a feira de artesanato D’Manguinhos, montada na Praça São Sebastião, próximo à praia, com expediente aos sábados e domingos, das 11h às 17h. Apresentações culturais, mostras artísticas nos ateliês de Manguinhos e shows musicais também estão previstos ao longo dos seis dias de festival. >

>

Restaurantes e docerias do circuito:

Carmen Carloni Confeitaria - Venha suspirar em Manguinhos (R$ 20): suspiros recheados com creme de confeiteiro e morangos frescos, acompanhados por sorvete de baunilha e calda de morango. Av. August Saint Hilaire, 20. Mais informações: @chefcarmencarloni.

- Venha suspirar em Manguinhos (R$ 20): suspiros recheados com creme de confeiteiro e morangos frescos, acompanhados por sorvete de baunilha e calda de morango. Av. August Saint Hilaire, 20. Mais informações: @chefcarmencarloni. Empório do Caranguejo - Moqueca de Inverno (R$ 40): camarões mergulhados no tempero da moqueca capixaba, servidos sobre cama cremosa de aipim e gratinados com queijos muçarela, parmesão e Catupiry. Av. Desembargador Cassiano Castelo, 750. Mais informações: (27) 3079-1061 e @emporiodocaranguejo.

- Moqueca de Inverno (R$ 40): camarões mergulhados no tempero da moqueca capixaba, servidos sobre cama cremosa de aipim e gratinados com queijos muçarela, parmesão e Catupiry. Av. Desembargador Cassiano Castelo, 750. Mais informações: (27) 3079-1061 e @emporiodocaranguejo. Espaço Chico Bento - Moqueca do Chico (self-service): receita tradicional da moqueca capixaba com peixe (dourado), tomate, cebola, coentro, azeite, óleo de urucum, limão e sal. Av. Desembargador. Cassiano Castelo,195. Mais informações: (27) 98131-8774 e @espacochicobento.manguinhos.

>

Circuito da Moqueca Capixaba em Manguinhos 1 de 3

Espaço Maresia’s - Tábua de Moqueca (R$ 40): moquequinhas de camarão, polvo, cação e badejo, acompanhadas por arroz branco, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Av. Atapoã, 1 ou pela Av. Ceciliano Abel de Almeida, 592. Mais informações: (27) 99901-6448 e @espacomaresias.

- Tábua de Moqueca (R$ 40): moquequinhas de camarão, polvo, cação e badejo, acompanhadas por arroz branco, pirão e moquequinha de banana-da-terra. Av. Atapoã, 1 ou pela Av. Ceciliano Abel de Almeida, 592. Mais informações: (27) 99901-6448 e @espacomaresias. Mavi Sucrée Doceria - Pipoca Cream (R$ 20): base de brownie quentinha sobre cama de brigadeiro, finalizada com uma bola de sorvete de baunilha empanado em pipoca com caramelo salgado. Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71. Mais informações: @mavisucree_doceria.

- Pipoca Cream (R$ 20): base de brownie quentinha sobre cama de brigadeiro, finalizada com uma bola de sorvete de baunilha empanado em pipoca com caramelo salgado. Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71. Mais informações: @mavisucree_doceria. Petisco das Meninas - Moqueca de robalo com arroz branco (R$ 40): peixe fresco, cebola, tomate, alho, coentro, óleo de urucum e azeite. Rua Ocidente, 106. Mais informações: (27) 99616-3223 e @petiscodasmeninas.

>

Circuito da Moqueca Capixaba em Manguinhos 1 de 3

Restaurante Enseada de Manguinhos - Moquequinha da Vila (R$ 40): moquequinha de camarão com feijão fradinho e temperos. Av. Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 3. Mais informações: (27) 99641-8917 e @enseadamanguinhos.

- Moquequinha da Vila (R$ 40): moquequinha de camarão com feijão fradinho e temperos. Av. Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 3. Mais informações: (27) 99641-8917 e @enseadamanguinhos. Restaurante Estação Primeira de Manguinhos - Moqueca de Budião (R$ 40). Av. Desembargador Cassiano Castelo, 591. Mais informações: (27) 3243-4181 e 99527-7498 ou @estacao_primeira_de_manguinhos.



- Moqueca de Budião (R$ 40). Av. Desembargador Cassiano Castelo, 591. Mais informações: (27) 3243-4181 e 99527-7498 ou @estacao_primeira_de_manguinhos. Restaurante Moqueca do Geraldo - A Mais Tradicional: moqueca capixaba feita com peixe, tomate, cebola, coentro, azeite, limão, colorau e sal. Av. Atapoã, 8. Mais informações: (27) 3243-1118 e @moqueca.dogeraldo.



- A Mais Tradicional: moqueca capixaba feita com peixe, tomate, cebola, coentro, azeite, limão, colorau e sal. Av. Atapoã, 8. Mais informações: (27) 3243-1118 e @moqueca.dogeraldo. Restaurante Recanto das Estrelas - Moqueca Encanto do Mar (R$ 40): moqueca de polvo, lula, camarão rosa, sururu e mexilhão acompanhada por lagosta grelhada na manteiga. Av. Atapoã, 400. Mais informações: (27) 99846-3170 e @recantodasestrelasoficial.

>

Circuito da Moqueca Capixaba em Manguinhos 1 de 4

4º CIRCUITO DA MOQUECA CAPIXABA

Quando: de 11 a 13 e de 18 a 20 de julho de 2025

Onde: em 10 restaurantes e docerias do balneário de Manguinhos, Serra

Preços: R$ 40 (moquecas individuais) e R$ 20 (sobremesas)

Realização: Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM)

Mais informações: @manguinhosgourmet>

