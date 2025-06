Serra

BNegão é atração confirmada em festival em Manguinhos, na Serra

Festival Casa Corais festival promete transformar o balneário da Serra em um verdadeiro reduto de expressão artística e música autoral

Prepare-se para uma imersão criativa às margens do mar de Manguinhos. O balneário da Serra recebe, neste sábado (5), a 10ª edição do Festival Casa Corais, um dos eventos mais autênticos e pulsantes do calendário cultural capixaba, no Espaço Chico Bento. E quem lidera esse encontro de sonoridades é BNegão, ícone do rap nacional.>