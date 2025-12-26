Para beber e curtir

Evento de cervejas capixabas artesanais agita Região dos Imigrantes

Com entrada gratuita e shows de Marcelo Ribeiro, Duets e Picnic Dogs, circuito fecha programação do ano em Santa Maria de Jetibá

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:00

Circuito vai reunir oito cervejarias do Espírito Santo Crédito: Fábio Alves/Unsplash

Santa Maria de Jetibá recebe, desta sexta (26) até domingo, 28 de dezembro, a edição local do Circuito Capixaba de Cerveja Artesanal, com entrada gratuita. O evento vai reunir oito cervejarias artesanais no Centro de Eventos Cultural e Esportivo Sophia Arnholz Berger, com música ao vivo, praça de alimentação, dicas de sommelier e atrações para toda a família.

Participam dessa edição as cervejarias Ronchi Beer, Três Torres, Berger Bier, Kastle Hops, I Lupi, Três Santas, Santa Cerveja e Levit, que representam a diversidade de estilos e a força da produção artesanal da Região dos Imigrantes, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e experimentar diferentes rótulos ao longo dos três dias.

A programação começa às 18h desta sexta (26) e terá shows de The Hollywood Club e Marcelo Ribeiro. No sábado (27), o circuito cervejeiro e musical segue com apresentações de Picnic Dogs e Duets, e no domingo (28) entra em cena mais cedo, às 11h, com Vinicius Herkenhoff (samba) e Alexandre Borges.

Além da música e da cerveja, o Circuito Capixaba aposta em opções gastronômicas variadas, reforçando o caráter familiar do evento e consolidando Santa Maria de Jetibá como um dos polos de valorização da cultura cervejeira artesanal no Espírito Santo.

CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJA ARTESANAL - SANTA MARIA DE JETIBÁ

Quando: de 26 a 28 de dezembro de 2025.

Onde: Centro de Eventos Cultural e Esportivo Sophia Arnholz Berger, em Santa Maria de Jetibá

Entrada gratuita.

Mais informações: @circuitodacervejaartesanal.

