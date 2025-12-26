Novidades

De joias a corações: as novidades mais quentes da moda em dezembro

Tem a nova coleção de joias de Ivana Izoton, a collab de Afago e Milena Almeida, além da nova sandália de Rider

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 10:00

A coleção de Ivana Izoton destaca o trabalho autoral com pérolas raras, em diferentes espécies, volumes e tonalidades Crédito: Vagner Rezende

O ano está acabando, mas o universo da moda ainda traz muitas novidades nesse finalzinho de 2025. A Ivana Izoton, por exemplo, apresenta Adele, sua nova coleção inspirada em Adele Bloch-Bauer, figura central da arte vienense do início do século XX. Entre as referências fundamentais está o célebre retrato Woman in Gold, obra marcada por folhas de ouro, padrões gráficos e ornamentações que dialogam diretamente com a estética da coleção.

A coleção destaca o trabalho autoral da marca com pérolas raras, em diferentes espécies, volumes e tonalidades. O colar-ícone da linha reúne dezenas de pérolas distintas, criando uma peça única e não convencional. Outro pilar da coleção são as lapidações exclusivas, chamadas de prismas: cortes facetados, geométricos e assimétricos que evocam a linguagem arquitetônica do Art Déco e renovam a proposta das gemas coloridas.

Brincos com gemas em lapidações especiais, combinações de cores como quartzos com turmalinas e esmeraldas com outras gemas, além de cocktail rings com pérolas raras, lapidações expressivas e diamantes, compõem a cartela da coleção, que transita entre tons amarronzados, beges e verdes.

PÉS FIRMES

A sandálias traz a sola transparente com volume expandido Crédito: Reprodução @rideroficialReprodução @rideroficial

A Rider apresenta o R Spaces, seu mais recente lançamento na categoria de slides, que resgata o legado tecnológico da marca e o projeta para um futuro guiado por códigos digitais, estética volumétrica e referências da cultura urbana contemporânea. O modelo traz um design robusto, com transparências e formas que evocam universos ficcionais, reforçando a proposta de unir inovação, expressão visual e herança tecnológica em uma única criação.

A sandálias traz a sola transparente com volume expandido que reforça essa herança em um novo formato, inspirado por superfícies infláveis, linguagem 3D e pela fusão entre o real e o digital e garantindo ainda mais estabilidade na pisada. A palmilha macia e anatômica, o cabedal com textura marcada e a etiqueta translúcida completam o visual futurista que define o produto.

TODOS CORAÇÕES

Coleção Afago e Milena Almeida Crédito: Divulgação Milena Almeida

A Afago lança pela primeira vez uma coleção com a artista Milena Almeida, para celebrar a vida e ao amor. Milena pinta corações, e traz um reencontro com a própria vida, atividade que se iniciou após uma cirurgia de cardíaca. Rafaela Adami sempre teve conexão com o símbolo do coração, mas ele ganhou outro significado durante o luto pela despedida de seu pai. Por isso, o desenho do coração vermelho foi escolhido como tema da coleção que conta com lenços, t-shirt e peças em tule (calças e blusas).

VERÃO 2026

A estampa aposta em cores vivas contrastantes, que pintam um padrão gráfico de quadrados de diferentes dimensões Crédito: Divulgação/ Marca de Biquíni/ Lema+

A Marca de Biquíni lança a estampa Festejo, apostando em cores vivas contrastantes, que pintam um padrão gráfico de quadrados de diferentes dimensões. O contraste dos tons e a assimetria das formas dão movimento visual às peças, tornando-as coloridas, a cara do verão. Em outra versão da estampa, formas gráficas monocromáticas pontuam peças com cores de base escuras, como o preto – e combinação de nuances que confere aos itens ar sofisticado, mas não menos vibrante.

A modelagem das peças segue fiel à proposta de versatilidade, estilo e conforto para valorizar corpos reais. Decotes e tops transpassados, ou com amarrações, possibilitam usar uma mesma peça de várias formas e, assim, desenhar a silhueta de maneiras próprias. As calcinhas vão desde hotpants até modelos menores, mais cavados, com amarrações laterais ou não. Os maiôs podem fazer as vezes de body, e também com decote transpassado, se moldam com facilidade a diferentes tipos de corpo. As peças são dupla face, com um lado estampado e outro monocromático.

UNIVERSO DO BOXE

A colaboração é inspirada no universo do boxe Crédito: Divulgação Ambev/ Inpress

A Spaten lança uma coleção especial em parceria com a Singa, marca referência no streetwear brasileiro. A colaboração é inspirada no universo do boxe e exalta um ângulo mais profundo e menos conhecido da modalidade: "Campeões são formados em silêncio".

A coleção-cápsula conta com: conjunto de moletom, camisetas em dois modelos, boné e shorts, em edição limitada de peças. A campanha está conectada ao ringue e conta com o protagonismo dos pugilistas Luiz “Bolinha” Oliveira e Jucielen Romeu, participantes dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Bolinha foi Medalha de Prata no Campeonato Mundial de Boxe (até 60 kg) em 2025 e Ouro no Continental de Boxe (até 57 kg) em Guaiaquil 2022, além de ser neto do ex-pugilista Servílio de Oliveira, primeiro brasileiro a conquistar uma medalha olímpica no boxe em 1968. Já Jucielen foi Medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos (até 57 kg), em Santiago 2023, e é Tetracampeã Brasileira de Boxe.

UNIVERSO HYROX

O novo tênis combina velocidade, estabilidade e propulsão Crédito: Divulgação

A Puma apresenta o Deviate Nitro Elite Hyrox, o primeiro tênis desenvolvido especialmente para o universo Hyrox, marcando um novo capítulo para as competições híbridas.

Construído com o que há de mais avançado, o tênis combina velocidade, estabilidade e propulsão. O novo solado entrega tração total com um padrão de ranhuras pensado para diferentes superfícies. A espuma traz amortecimento com retorno máximo de energia, enquanto a placa de carbono, recém-projetada, garante impulso e suporte do começo ao fim da prova. Para envolver o pé com leveza e firmeza, o cabedal oferece respirabilidade e adaptação a treinos intensos, corridas e estações de força. Uma construção projetada diretamente a partir das necessidades dos atletas da modalidade.

PARA DE SER DOIDA

A linha traz 16 modelos de camisetas, sendo 12 dedicados aos signos e 4 estampadas com bordões Crédito: Divulgação

A C&A apresenta uma coleção exclusiva criada em parceria com Márcia Sensitiva, personalidade que se tornou fenômeno da cultura digital ao combinar previsões astrológicas e humor em conteúdos que já fazem parte do imaginário brasileiro. A linha traz 16 modelos de camisetas, sendo 12 dedicados aos signos e 4 estampadas com bordões e reações que viralizaram nas redes.

Entre as peças, estão camisetas com algumas das frases mais conhecidas da criadora, como “Para de ser doida”, “Caracas, meu, relaxa!” e “Se um cara não te liga durante três dias, é porque ele não quer você, não quer!”.

MONITORAMENTO DE PASSOS

O modelo combina funcionalidades essenciais para o dia a dia Crédito: Divulgação

A Condor estreia na categoria de wearables com o lançamento de seu primeiro smartwatch, um modelo de entrada que combina funcionalidades essenciais para o dia a dia. O dispositivo chega ao mercado como uma opção democrática para quem deseja iniciar o uso de relógios inteligentes, reunindo recursos como monitoramento de passos, controle de frequência cardíaca, acompanhamento de sono, notificações de mensagens e chamadas, além de diferentes modos esportivos. ( a partir de R$285,00)

