Thiaguinho, Ludmilla, César Menotti e Fabiano: confira a agenda cultural do ES

26 de dezembro de 2025
Festa que reúne artistas internacionais e brasileiros em uma noite de música eletrônica para celebrar o início do verão. Atrações: Francis Mercier, Anna Ashibah, Jotta, Kali, Nocapz e Sevenn. Local: Café de La Musique. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 310, Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 75 (1° lote), pelo site Q2 Ingressos.
Show “10 Anos Depois”, em que o artista capixaba Metteoro celebra uma década de carreira com repertório autoral, influências do rock e da música brasileira e a estreia ao vivo da canção Horizonte Estelar. Horário: às 18h. Local: Praça do Papa, Vitória. Entrada: Gratuita.
Festa que marca a última edição do ano na casa, reunindo música, pista cheia e clima de despedida de 2025. Horário: das 22h até 4h. Local: Embrazado Vitória. Endereço: Rua Joaquim Lírio, s/n, Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30.
Show de Thiaguinho, Nattan e Yan no P12. Horário: a partir das 15h. Local: Café de La Musique. Endereço: Rod. do Sol, Km26 - Porto Grande, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 160, no site BrasilTicket.
Festa que aposta em beats intensos, clima eletrônico e sets em formato back-to-back para agitar a madrugada. Horário: a partir das 22h (segue até 4h30 do dia 28). Local: Oásis Beach Club. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: a partir de R$ 60.
Aniversário da Nova Orla de Cariacica, celebração que antecipa o Réveillon com shows musicais, apresentações culturais e queima de fogos de baixo ruído, em comemoração aos dois anos da Nova Orla. Horário: a partir das 17h (queima de fogos às 19h30). Atrações: Pedro e Júnior, Breno e Bernardo e Pele Morena. Local: Nova Orla de Cariacica (palco próximo à passarela). Entrada: Gratuita.
Projeto que reúne Murilo Huff, Breno & Bernardo e César Menotti & Fabiano em uma noite de sertanejo, com participação especial de Alemão do Forró. Horário: com abertura às 21h. Local: Multiplace Mais. Endereço: R. A, 09 - Meaípe, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 130 (Área Mais), com opções de camarote e mesas.
Festa Fica Comigo, evento que marca a abertura do verão no Brava Beach Club, com clima de romance, hits para cantar junto e pista animada à beira-mar. Horário: a partir das 15h (segue até 0h). Local: Brava Beach Club. Endereço: Avenida Meaípe, s/n, Enseada Azul, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 80.
Com clima de sunset e muito pagode para fechar o ano em grande estilo. Horário: a partir das 15h. Local: Café de La Musique. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 310, Itaparica, Vila Velha. Entrada: a partir de R$120.
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas e horários ou cancelamento dos eventos.
