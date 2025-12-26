Editorias do Site
Thiaguinho, Ludmilla, César Menotti e Fabiano: confira a agenda cultural do ES

Fechando com chave de ouro! O dia ainda conta com Aniversário da Nova Orla de Cariacica, Metteoro na Praça do Papa e festas

Isadora Lima

Reporter / [email protected]

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 08:00

SEXTA (26)

Shows e festas

  • MOL Summer Edition

    Festa que reúne artistas internacionais e brasileiros em uma noite de música eletrônica para celebrar o início do verão. Atrações: Francis Mercier, Anna Ashibah, Jotta, Kali, Nocapz e Sevenn. Local: Café de La Musique. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 310, Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 75 (1° lote), pelo site Q2 Ingressos.

  • Projeto Prainha Vive, em Vila Velha. Show do cantor Metteoro

    Metteoro

    Show “10 Anos Depois”, em que o artista capixaba Metteoro celebra uma década de carreira com repertório autoral, influências do rock e da música brasileira e a estreia ao vivo da canção Horizonte Estelar. Horário: às 18h. Local: Praça do Papa, Vitória. Entrada: Gratuita.

  • Último Embrazado

    Festa que marca a última edição do ano na casa, reunindo música, pista cheia e clima de despedida de 2025. Horário: das 22h até 4h. Local: Embrazado Vitória. Endereço: Rua Joaquim Lírio, s/n, Praia do Canto, Vitória. Entrada: a partir de R$ 30.

SÁBADO (27)

Shows

  • Thiaguinho vai cantar em Guarapari no dia 27 de dezembro

    Thiaguinho, Nattan e Yan - Pé na Areia

    Show de Thiaguinho, Nattan e Yan no P12. Horário: a partir das 15h. Local: Café de La Musique. Endereço: Rod. do Sol, Km26 - Porto Grande, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 160, no site BrasilTicket.

  • Red Lights

    Festa que aposta em beats intensos, clima eletrônico e sets em formato back-to-back para agitar a madrugada. Horário: a partir das 22h (segue até 4h30 do dia 28). Local: Oásis Beach Club. Endereço: Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: a partir de R$ 60.

  • Aniversário da Nova Orla de Cariacica

    Aniversário da Nova Orla de Cariacica, celebração que antecipa o Réveillon com shows musicais, apresentações culturais e queima de fogos de baixo ruído, em comemoração aos dois anos da Nova Orla. Horário: a partir das 17h (queima de fogos às 19h30). Atrações: Pedro e Júnior, Breno e Bernardo e Pele Morena. Local: Nova Orla de Cariacica (palco próximo à passarela). Entrada: Gratuita.

DOMINGO (28)

Shows

  • Dupla Cesar Menotti e Fabiano se apresenta nesta sexta-feira (18), na Privillège Vitória

    B&Bendo por Aí

    Projeto que reúne Murilo Huff, Breno & Bernardo e César Menotti & Fabiano em uma noite de sertanejo, com participação especial de Alemão do Forró. Horário: com abertura às 21h. Local: Multiplace Mais. Endereço: R. A, 09 - Meaípe, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 130 (Área Mais), com opções de camarote e mesas.

  • Festa Fica Comigo

    Festa Fica Comigo, evento que marca a abertura do verão no Brava Beach Club, com clima de romance, hits para cantar junto e pista animada à beira-mar. Horário: a partir das 15h (segue até 0h). Local: Brava Beach Club. Endereço: Avenida Meaípe, s/n, Enseada Azul, Guarapari. Entrada: a partir de R$ 80.

  • Ludmilla lança o álbum "Fragmentos"

    Show de Ludmilla + Turma do Pagode

    Com clima de sunset e muito pagode para fechar o ano em grande estilo. Horário: a partir das 15h. Local: Café de La Musique. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 310, Itaparica, Vila Velha. Entrada: a partir de R$120.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas e horários ou cancelamento dos eventos.

