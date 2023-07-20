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Dia do Biscoito: aprenda receita com fubá e queijo para a data

Que tal comemorar o 20 de julho fazendo um doce que lembra comida de roça? Aproveite que é tempo de festa caipira e bote a mão na massa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 03:59

Biscoito de fubá com queijo
Receita de biscoito de fubá com queijo rende em média 30 unidades Crédito: Água Doce/Divulgação
Você sabia que 20 de julho foi a data escolhida como Dia Nacional do Biscoito? Então, para comemorar e homenagear essa gostosura, nossa dica hoje é: asse deliciosos biscoitinhos de fubá com queijo.  
Essa receita é bem simples e leva ingredientes baratos e fáceis de encontrar no mercado. Então, bora fazer?

BISCOITINHOS DE FUBÁ COM QUEIJO

Rendimento: 30 unidades, em média
Tempo de preparo: 1 hora, em média
Nível: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 150g de farinha de milho fina (fubá)
  • 50g de farinha de trigo
  • 50g de manteiga sem sal gelada
  • 40g de queijo parmesão ralado
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 1 colher (chá) de orégano
  • 1 colher (café) de sal
  • 1 ovo
  • 120ml de água
  • Farinha para abrir a massa
COMO FAZER:
  1. Em uma vasilha, coloque a farinha de trigo e o fubá, adicione o queijo parmesão, o orégano, o sal e misture. 
  2. Corte a manteiga em pedacinhos, coloque dentro da tigela e, com as pontas dos dedos, esfregue os ingredientes até que a manteiga fique integrada aos demais, obtendo uma espécie de farofa. 
  3. Em seguida, adicione o azeite e o ovo, misture bem e comece a adicionar a água uma colherada por vez, aos poucos, e vá misturando os ingredientes. 
  4. Coloque a quantidade suficiente para chegar a uma massa lisa e firme, que não esfarele muito e que não grude nas mãos.
  5. Enfarinhe a bancada e usando um rolo de massa, abra para que ela fique bem fina. 
  6. Corte os biscoitos no formato desejado, acomode-os em uma forma untada deixando um espaço entre cada biscoito, pois crescem um pouco. 
  7. Leve-os para assar em forno preaquecido a 200° C por aproximadamente 15 minutos até dourarem bem.
  8. Dica: guarde em um pote bem fechado para manter crocante.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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