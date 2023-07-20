Dia do Biscoito: aprenda receita com fubá e queijo para a data

Em uma vasilha, coloque a farinha de trigo e o fubá, adicione o queijo parmesão, o orégano, o sal e misture.

Corte a manteiga em pedacinhos, coloque dentro da tigela e, com as pontas dos dedos, esfregue os ingredientes até que a manteiga fique integrada aos demais, obtendo uma espécie de farofa.

Em seguida, adicione o azeite e o ovo, misture bem e comece a adicionar a água uma colherada por vez, aos poucos, e vá misturando os ingredientes.

Coloque a quantidade suficiente para chegar a uma massa lisa e firme, que não esfarele muito e que não grude nas mãos.

Enfarinhe a bancada e usando um rolo de massa, abra para que ela fique bem fina.

Corte os biscoitos no formato desejado, acomode-os em uma forma untada deixando um espaço entre cada biscoito, pois crescem um pouco.

Leve-os para assar em forno preaquecido a 200° C por aproximadamente 15 minutos até dourarem bem.