Dia do Biscoito: aprenda receita com fubá e queijo para a data

Você sabia que 20 de julho foi a data escolhida como Dia Nacional do Biscoito? Então, para comemorar e homenagear essa gostosura, nossa dica hoje é: asse deliciosos biscoitinhos de fubá com queijo.
Essa receita é bem simples e leva ingredientes baratos e fáceis de encontrar no mercado. Então, bora fazer?
BISCOITINHOS DE FUBÁ COM QUEIJO
Rendimento: 30 unidades, em média
Tempo de preparo: 1 hora, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 1 hora, em média
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 150g de farinha de milho fina (fubá)
- 50g de farinha de trigo
- 50g de manteiga sem sal gelada
- 40g de queijo parmesão ralado
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 colher (chá) de orégano
- 1 colher (café) de sal
- 1 ovo
- 120ml de água
- Farinha para abrir a massa
COMO FAZER:
- Em uma vasilha, coloque a farinha de trigo e o fubá, adicione o queijo parmesão, o orégano, o sal e misture.
- Corte a manteiga em pedacinhos, coloque dentro da tigela e, com as pontas dos dedos, esfregue os ingredientes até que a manteiga fique integrada aos demais, obtendo uma espécie de farofa.
- Em seguida, adicione o azeite e o ovo, misture bem e comece a adicionar a água uma colherada por vez, aos poucos, e vá misturando os ingredientes.
- Coloque a quantidade suficiente para chegar a uma massa lisa e firme, que não esfarele muito e que não grude nas mãos.
- Enfarinhe a bancada e usando um rolo de massa, abra para que ela fique bem fina.
- Corte os biscoitos no formato desejado, acomode-os em uma forma untada deixando um espaço entre cada biscoito, pois crescem um pouco.
- Leve-os para assar em forno preaquecido a 200° C por aproximadamente 15 minutos até dourarem bem.
- Dica: guarde em um pote bem fechado para manter crocante.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.