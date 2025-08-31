Editorias do Site
Dia do Bacon: receita de petisco na air fryer é dica para a data

HZ sugere uma receita de enroladinho de frango e bacon enviada pela chef Bru Calderon, com rendimento médio de 20 unidades

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 06:00

Enroladinho-de-frango-e-bacon
Enroladinho de frango e bacon ganha um toque de páprica picante Crédito: Marco Bini

Um petisco fácil e rápido de preparar, usando a air fryer, é a dica do HZ para comemorar o Dia do Bacon neste domingo, 31 de agosto. A receita, proposta pela chef Bru Calderon, é o enroladinho de frango e bacon, que fica pronto em menos de meia hora.  

“Nessa receita, o defumado e a crocância do bacon não são coadjuvantes e sim a grande estrela do prato. A páprica picante adiciona um toque especial, deixando o frango com um sabor marcante”, comenta a chef.

Dispostos em miniespetos, os enroladinhos também fazem valer a expressão ”de comer com os olhos”, já que o visual da montagem fica interessante para servir em ocasiões especiais. “E o preparo na air fryer, além de mais prático, deixa a receita mais saudável, já que a gordura vai para o cesto”, completa Bru Calderon.

Enroladinho de frango e bacon 

Rendimento: 20 espetinhos

Ingredientes:

  • 1/2 peito de frango
  • 10 fatias de bacon
  • 1 limão
  • Sal
  • Pimenta-do-reino
  • Páprica picante

Modo de preparo:

  1. Corte o frango em cubos médios e coloque em uma tigela.
  2. Tempere-os com limão, sal, pimenta-do-reino e a páprica picante a gosto.
  3. Deixe marinar por 10 minutos, para acentuar o sabor.
  4. Coloque um pedaço do frango sobre uma fatia de bacon. Enrole bem e feche com um palito de madeira.
  5. Leve os enroladinhos à air fryer, que deve ser preaquecida por cinco minutos, a 180°C.
  6. Programe o timer para contar 15 minutos, lembrando de abrir na metade do tempo e virar para que dourem de todos os lados.

