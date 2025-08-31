Dia do Bacon: receita de petisco na air fryer é dica para a data

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 06:00
Um petisco fácil e rápido de preparar, usando a air fryer, é a dica do HZ para comemorar o Dia do Bacon neste domingo, 31 de agosto. A receita, proposta pela chef Bru Calderon, é o enroladinho de frango e bacon, que fica pronto em menos de meia hora.
“Nessa receita, o defumado e a crocância do bacon não são coadjuvantes e sim a grande estrela do prato. A páprica picante adiciona um toque especial, deixando o frango com um sabor marcante”, comenta a chef.
Dispostos em miniespetos, os enroladinhos também fazem valer a expressão ”de comer com os olhos”, já que o visual da montagem fica interessante para servir em ocasiões especiais. “E o preparo na air fryer, além de mais prático, deixa a receita mais saudável, já que a gordura vai para o cesto”, completa Bru Calderon.
Rendimento: 20 espetinhos
Ingredientes:
Modo de preparo:
