Dia da Pizza: 7 pizzarias com promoções e novos sabores no ES

Para comer à vontade

A forneria Don Camaleone, que confirmou presença na praça de alimentação do Fest Gastronomia, segue com a tradição de realizar um rodízio no Dia da Pizza. Nesta quinta (10), o serviço vai começar às 17h30, incluindo todas as pizzas da casa, exceto as de presunto de Parma e de Camarão. O valor por pessoa é R$ 84 (bebidas à parte) e crianças de até 5 anos não pagam - de 6 a 10 anos pagam R$ 42. Nesse dia, a casa não aceitará reservas e as mesas serão liberadas com a totalidade de seus ocupantes. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995. FOTO: Vitor Jubini