Dia da Pizza: 10 restaurantes com promoções e novidades para a data

SEMIPRONTA MAIS EM CONTA

Até domingo (10), a Figata realiza a Semana da Pizza em seu delivery e nas duas unidades em Vitória. O destaque da campanha é o cardápio comemorativo para o Dia da Pizza, que inclui os seguintes sabores: Salmone con Brie (brie, salmão, queijo de búfala, azeitona preta/a partir de R$ 65,90); Socol con Brie (brie, socol, tomate cereja, queijo de búfala/a partir de R$ 65,90); e Maiale con provolone (lombinho, provolone, azeitona preta/a partir de R$ 65,90). Shopping Vitória e Praia do Canto (Rua João da Cruz, 290). Mais informações: (27) 3376-4451. FOTO: Pedro Melo

Até domingo, a forneria Jussaras terá duas sugestões no cardápio para comemorar o Dia da Pizza. Uma delas é a pizza com muçarela, gorgonzola, bacon caseiro e picles de abacaxi, e a outra é coberta com muçarela, frango confitado, cream cheese de ervas e tomate cereja assado. Quando: R$ 45 cada uma. No delivery, a cada pedido de uma dessas sugestões, o cliente ganha uma cerveja long neck. Rua 15 de novembro, 568, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560. FOTO: Jussaras/Divulgação

A rede de pizzarias delivery Forneria Original, com unidade em Vila Velha, preparou uma semana inteira de descontos até o Dia Nacional da Pizza, 10 de julho. Durante a campanha, os clientes ganharão até 30% de desconto nos combos Semana da Pizza, que contêm uma pizza salgada grande (40cm) e uma pizza doce pequena (20cm), de sabores selecionados. Os descontos serão distribuídos de acordo com o horário: 30% das 17h às 18h30, 20% das 18h31 às 19h30, 10% das 19h31 às 22h e 20% das 22h01 às 23h30. Pedidos: (27) 2464-2020, Whatsapp (21) 4063-5555 e pelo site ou aplicativo da marca. FOTO: Raphael Nogueira

No domingo, 10 de julho, a partir das 17h, quem pedir duas pizzas italianas na padaria e forneria Tanti Affetti ganhará um decanter de vinho (enquanto durar o estoque). Rua Desembargador Sampaio, 182, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @tantiaffetti (Instagram). FOTO: Tanti Affetti/Instagram

No Dia Nacional da Pizza, domingo (10), a Maledita fará a promoção "leve 3, pague 2". A terceira pizza, que sai grátis, pode ser marguerita ou calabresa, mas a oferta é válida apenas para consumo no salão e retiradas, não para o delivery. Av. Saturnino Rangel Mauro, 680, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3534-6465. FOTO: Maledita/Divulgação

Na pizzaria Parza, o 10 de julho será marcado pelo lançamento de um novo sabor, a Delicata Pizza (R$ 64,90/foto), feita com massa de longa fermentação, molho de tomate italiano, presunto de Parma, grana padano, manjericão, burrata e azeite. No domingo também haverá distribuição de brindes. Av. Antônio Gil Veloso, 2002, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99311-7262. FOTO: Parza/Divulgação

No domingo, Dia Nacional da Pizza, as 50 primeiras pizzas vendidas na Bontà serão acompanhadas, como cortesia, por uma cerveja long neck ou água com gás saborizada. A novidade da casa é a pizza Pepe (foto), feita com calabresa moída, muçarela fresca, pimenta biquinho, pimenta calabresa e cebolinha verde (R$ 48). Outra recém-lançada é a Mais Bella, especial de julho: creme de milho, bacon, muçarela fresca e cebolinha verde (R$ 46). Rua Antônio Ataíde, 218, Centro, Vila Velha. (27) 99946-7066. FOTO: Bontà/Divulgação

Na pizzaria delivery Di Famiglia, uma novidade açucarada acaba de estrear no cardápio. A pizza doce é feita de massa maturada por 24 horas, creme de leite, Nutella e amêndoas laminadas (R$ 52,90). Pedidos: no site difamigliapizza.com.br ou pelo Whatsapp (27) 99637-0202. Rua Eugenílio Ramos, 601, Jardim da Penha, Vitória. FOTO: Di Famiglia/Divulgação

A forneria Don Camaleone vai comemorar o Dia da Pizza na segunda-feira, 11 de julho, com um rodízio especial de pizzas salgadas e doces (R$ 63 por pessoa). Na terça-feira (12), o delivery terá promoção: as pizzas marguerita tradicional e Feae custarão R$ 40 cada uma (oito fatias). Outra opção é o combo com uma das pizzas + duas long necks (R$ 45). Ofertas válidas apenas para pedidos por telefone no (27) 3020-3509. Rua Desembargador Sampaio, 263, Praia do Canto, Vitória.