Dia da Moqueca Capixaba terá promoções e brindes nos restaurantes

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SAMBA E CORTESIA

Em Vitória, o Bar da Cleir vai comemorar o Dia da Moqueca com um upgrade nos acompanhamentos de seu prato mais famoso. No sábado (30/09), quem pedir qualquer moqueca da casa vai ter na mesa, além dos já tradicionais arroz, pirão e vinagrete, uma moquequinha de banana-da-terra como cortesia. Normalmente, essa moquequinha é cobrada à parte e custa R$ 25. No mesmo dia, a partir das 19h, vai rolar samba com o grupo Pura Raiz. Horário de funcionamento: das 14h às 23h. Av. Santo Antônio, 1034, Santo Antônio. (27) 3222-5228. FOTO: Fernando Madeira

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EM DOSE TRIPLA

Para celebrar o Dia da Moqueca Capixaba, o restaurante Ilha do Caranguejo incluiu no cardápio uma novidade: o Trisal de Moquequinhas, composto por minimoquecas de cação, de camarão e Italianinha. O trio, acompanhado de arroz branco, custa R$ 119 e será servido somente até 30/09, nas duas unidades, das 17h às 21h (hoje) e das 11h às 17h (sábado). Nos mesmos dias e horários, a casa servirá chope de 350ml (Brahma) por metade do preço. No sábado, haverá sorteios de moquecas e de um conjunto de panelas de barro. Vitória: Rua Alcino Pereira Neto, 570, Jardim Camburi. (27) 3395-0244. Vila Velha: Boulevard Shopping, Rod. do Sol, 5.000, Jockey de Itaparica. (27) 2233-8484. FOTO: Ilha do Caranguejo/Divulgação

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BOLINHO GRÁTIS

No Dia da Moqueca Capixaba, 30/09. o restaurante Berro Dágua, em Jacaraípe, vai oferecer como cortesia, a quem pedir o prato, uma entradinha especial: bolinhos de peixe. A porção é novidade no cardápio e a promoção vai valer durante todo o sábado, das 9h às 18h. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 287, Serra. (27) 99520-6843. FOTO: Ricardo Medeiros

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ALMOÇO POR MENOS

Também em Jacaraípe, o Recanto Miramar vai fazer uma promoção no Dia da Moqueca (30/09): das 11h às 16h, a moqueca de cação, servida com arroz, pirão e moquequinha de banana, vai sair de R$ 129,90 por R$ 109,90. Av. Iolanda Noé Calmon, 63, Serra. (27) 3243-6384. FOTO: Recanto Miramar/Divulgação

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CAÇÃO EM OFERTA

A moqueca de cação, com arroz e pirão, também vai ser vendida com desconto no sábado (30/09), pelo My Fish Gastrobar. O prato, que na casa serve de duas a três pessoas, vai custar R$ 49,99 no Dia da Moqueca (normalmente custa R$ 85), das 11h às 23h, nas duas unidades. Vitória: Rua Júlia Lacourt Penna, 718, Jardim Camburi. (27) 99940-2979. Serra: Av. Mário Batalha, 277, Bairro de Fátima. (27) 99838-4463.

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KIT COM CACHAÇA E PIMENTA

O tradicional restaurante São Pedro, na Praia do Suá, preparou um mimo para presentear os clientes no Dia da Moqueca Capixaba: um kit com cachacinha e pimenta malagueta especial. Também no sábado (30/09), a casa vai oferecer de cortesia uma dupla de doces brasileiros à escolha. Coco, abóbora, mamão, figo e doce de leite são as opções disponíveis. Horário de funcionamento na data: das 11h às 16h. Rua Ferreira Coelho, 98, Vitória. (27) 3227-0470. FOTO: Carlos Alberto Silva

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DOURADO EM CONTA

No sábado (30/09), as moquecas de dourado e de cação serão oferecidas com desconto no restaurante Cabana do Luiz, em Jacaraípe. Com 500g de peixe cada uma e acompanhadas por arroz, pirão e moquequinha de banana, essas moquecas sairão de R$ 118,90 por R$ 98,90, das 11h às 23h30. Av. Abido Saad, 2003, Serra. (27) 3252-4883. FOTO: Cabana do Luiz/Divulgação

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15% DE DESCONTO

O restaurante Boqueirão, em Meaípe, vai dar 15% de desconto no valor de todas as suas moquecas neste sábado (30/09). A oferta vai valer das 11h às 17h, para comemorar o Dia da Moqueca Capixaba. Rua Doralice, Leal Sant'ana, 71, Guarapari. (27) 99810-1082. FOTO: Boqueirão/Divulgação

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CASQUINHA DE BRINDE

Os restaurantes Enseada Geraldinho, na Praia do Canto, e Enseada, em Manguinhos, farão uma promoção no sábado (30/09): quem pedir uma moqueca para duas pessoas ganha de cortesia uma casquinha de siri. Horários de funcionamento na data: das 10h às 23h (Manguinhos) e das 11h às 17h (Praia do Canto). Enseada: Av. Atapoã, 3, Serra. (27) 3243-1413. Enseada Geraldinho: Rua Aleixo Netto, 603, Vitória. (27) 3324-6360. FOTO: Enseada/Divulgação

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CAMARÃO DE ENTRADA