De quiche a espetinho: veja receitas para aproveitar as sobras da ceia

Se o chester, o pernil suíno e o tender do seu Natal renderam além da conta, confira as sugestões de HZ para usá-los em novas preparações

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 07:00

A ceia de Natal é marcada por uma variedade de preparações, em especial as que envolvem aves assadas, carne de porco e bacalhau, e as sobras desses ingredientes podem render novas combinações.

Entre as possibilidades para evitar o desperdício, aproveitando toda essa fartura, estão pratos do almoço de 25 de dezembro e até mesmo ideias para outras refeições, como um lanche ou o almoço e o jantar do dia a dia. 

Selecionamos três receitas para lhe inspirar no cardápio pós-festas de um jeito prático e sustentável: sanduíche de pernil com vinagrete, quiche de chester e espetinho assado de tender, todas com um toque especial que dá água na boca! Confira.   

Sanduíche de pernil com vinagrete

Ingredientes:

  • Pernil desfiado:
  • 2 colheres (sopa) de óleo
  • 1 cebola pequena picada
  • 1 dente de alho picado
  • ½ xícara (chá) de pimentão vermelho
  • 300g de pernil descongelado e picado
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 2 colheres (sopa) de salsinha picada
  • Vinagrete:
  • 1 tomate sem semente picado
  • 1 colher (sopa) de cebola
  • ½ colher (chá) de salsinha picada
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • ½ colher (chá) de vinagre de vinho branco
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Montagem:
  • 1 pão francês ou semi-italiano
  • Fonte: Sadia.

Sanduíche de pernil com vinagrete
Sanduíche de pernil com vinagrete Crédito: Marca Sadia

Modo de preparo:

  1. Comece preparando o pernil - leve uma panela de pressão média, em fogo médio e coloque o óleo, a cebola, o alho e refogue por 1 minuto.
  2. Adicione o pimentão vermelho, o pernil, misture e tempere com sal, pimenta-do-reino e tampe a panela.
  3. Abaixe o fogo e assim que começar a pressão, marque 15 minutos e desligue.
  4. Depois que a pressão sair da panela, misture bem para terminar de desfiar, finalize com a salsinha e reserve.
  5. Como fazer o vinagrete - em uma tigela pequena, coloque o tomate, a cebola, a salsinha, o azeite, o vinagre e tempere com sal, pimenta-do-reino e misture bem.
  6. Corte o pão ao meio, no sentido do comprimento, coloque o pernil desfiado e finalize com o vinagrete.
  7. Sirva em seguida.

Quiche de chester

Ingredientes:

  • Base:
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 xícara (chá) de margarina gelada
  • ¼ xícara (chá) de água gelada
  • Recheio: 
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 1 talo de alho-poró em fatias finas
  • 1 dente de alho picado
  • 2 xícaras (chá) de peito de chester desfiado
  • 1 colher (chá) de páprica doce
  • 6 ovos
  • 2 caixas de creme de leite
  • ½ xícara (chá) de parmesão ralado
  • Noz-moscada, sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Fonte: Perdigão.
Quiche de chester
Quiche de chester Crédito: Marca Perdigão

Modo de preparo: 

  1. Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o sal com margarina até obter uma farofa.
  2. Adicione a água gelada aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Embale essa massa em filme plástico e leve à geladeira por cerca de 30 minutos, ou até que esteja firme.
  3. Polvilhe farinha de trigo sobre a bancada e, com um rolo, abra a massa da quiche. Forre a forma com a massa e leve à geladeira por 20 minutos, enquanto o forno pré-aquece em temperatura média.
  4. Retire da geladeira a forma com a massa e, com um garfo, faça furos na base da quiche. 
  5. Leve para assar por cerca de 30 minutos, ou até que a massa esteja firme, mas ainda não dourada.
  6. Retire a massa do forno e reduza a temperatura para média-baixa.
  7. Recheio - aqueça o azeite em uma frigideira e refogue o alho-poró até que murche um pouco. Acrescente o alho picado e em seguida o peito de chester desfiado. Tempere com páprica e sal e despeje a mistura na base pré-assada da massa de quiche. Reserve.
  8. Em uma tigela grande, bata os ovos com o creme de leite, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.
  9. Despeje o creme na massa sobre o recheio e finalize com o queijo parmesão ralado.
  10. Asse por cerca de 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida. 

Espetinho assado de tender com espumante, queijo coalho, pêssego e mel

Ingredientes: 

  • 1 embalagem de tender
  • 1 xícara de espumante
  • Para o espetinho:
  • 400g de queijo coalho em cubos
  • 8 pêssegos sem caroço cortados em cubos
  • Mel o quanto baste
  • 4 colheres (sopa) de manteiga
  • Fonte: Seara.
Espetinho assado de tender
Espetinho assado de tender Crédito: Marca Seara

Modo de preparo:

  1. Comece pelo tender, preaquecendo o forno a 200ºC.
  2. Em uma assadeira, disponha o tender, regue com o espumante e cubra com papel-alumínio.
  3. Leve ao forno por 40 minutos, regando a cada 10 minutos com o caldo da assadeira.
  4. Retire do forno e espere amornar.
  5. Corte o tender em cubos grandes.
  6. Faça espetinhos com os cubos de tender, o queijo coalho e o pêssego, sempre alternando os ingredientes.
  7. Preaqueça o forno novamente a 250ºC. Unte uma assadeira com a manteiga e disponha os espetos lado a lado.
  8. Pincele o tender com mel e leve ao forno por 10 minutos, virando os espetinhos e pincelando com mais mel na metade do tempo.
  9. Sirva em seguida.

