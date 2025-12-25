De quiche a espetinho: veja receitas para aproveitar as sobras da ceia

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 07:00
A ceia de Natal é marcada por uma variedade de preparações, em especial as que envolvem aves assadas, carne de porco e bacalhau, e as sobras desses ingredientes podem render novas combinações.
Entre as possibilidades para evitar o desperdício, aproveitando toda essa fartura, estão pratos do almoço de 25 de dezembro e até mesmo ideias para outras refeições, como um lanche ou o almoço e o jantar do dia a dia.
Selecionamos três receitas para lhe inspirar no cardápio pós-festas de um jeito prático e sustentável: sanduíche de pernil com vinagrete, quiche de chester e espetinho assado de tender, todas com um toque especial que dá água na boca! Confira.
Ingredientes:
Modo de preparo:
Ingredientes:
Modo de preparo:
Ingredientes:
Modo de preparo:
