Sem desperdício

De quiche a espetinho: veja receitas para aproveitar as sobras da ceia

Se o chester, o pernil suíno e o tender do seu Natal renderam além da conta, confira as sugestões de HZ para usá-los em novas preparações

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 07:00

A ceia de Natal é marcada por uma variedade de preparações, em especial as que envolvem aves assadas, carne de porco e bacalhau, e as sobras desses ingredientes podem render novas combinações.

Entre as possibilidades para evitar o desperdício, aproveitando toda essa fartura, estão pratos do almoço de 25 de dezembro e até mesmo ideias para outras refeições, como um lanche ou o almoço e o jantar do dia a dia.

Selecionamos três receitas para lhe inspirar no cardápio pós-festas de um jeito prático e sustentável: sanduíche de pernil com vinagrete, quiche de chester e espetinho assado de tender, todas com um toque especial que dá água na boca! Confira.



Sanduíche de pernil com vinagrete

Ingredientes:

Pernil desfiado:



2 colheres (sopa) de óleo



1 cebola pequena picada



1 dente de alho picado



½ xícara (chá) de pimentão vermelho



300g de pernil descongelado e picado



Sal a gosto



Pimenta-do-reino a gosto



2 colheres (sopa) de salsinha picada



Vinagrete:



1 tomate sem semente picado



1 colher (sopa) de cebola



½ colher (chá) de salsinha picada



1 colher (sopa) de azeite



½ colher (chá) de vinagre de vinho branco



Sal a gosto



Pimenta-do-reino a gosto



Montagem:

1 pão francês ou semi-italiano

Fonte: Sadia.

Sanduíche de pernil com vinagrete Crédito: Marca Sadia

Modo de preparo:

Comece preparando o pernil - l eve uma panela de pressão média, em fogo médio e coloque o óleo, a cebola, o alho e refogue por 1 minuto. Adicione o pimentão vermelho, o pernil, misture e tempere com sal, pimenta-do-reino e tampe a panela.

Abaixe o fogo e assim que começar a pressão, marque 15 minutos e desligue.

Depois que a pressão sair da panela, misture bem para terminar de desfiar, finalize com a salsinha e reserve.

Como fazer o vinagrete - em uma tigela pequena, coloque o tomate, a cebola, a salsinha, o azeite, o vinagre e tempere com sal, pimenta-do-reino e misture bem. Corte o pão ao meio, no sentido do comprimento, coloque o pernil desfiado e finalize com o vinagrete.

Sirva em seguida.



Quiche de chester

Ingredientes:

Base:

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de sal



1 xícara (chá) de margarina gelada



¼ xícara (chá) de água gelada



Recheio:

1 colher (sopa) de azeite



1 talo de alho-poró em fatias finas



1 dente de alho picado



2 xícaras (chá) de peito de chester desfiado



1 colher (chá) de páprica doce



6 ovos



2 caixas de creme de leite



½ xícara (chá) de parmesão ralado



Noz-moscada, sal e pimenta-do-reino a gosto



Fonte: Perdigão.

Quiche de chester Crédito: Marca Perdigão

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o sal com margarina até obter uma farofa. Adicione a água gelada aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Embale essa massa em filme plástico e leve à geladeira por cerca de 30 minutos, ou até que esteja firme.

Polvilhe farinha de trigo sobre a bancada e, com um rolo, abra a massa da quiche. Forre a forma com a massa e leve à geladeira por 20 minutos, enquanto o forno pré-aquece em temperatura média.

Retire da geladeira a forma com a massa e, com um garfo, faça furos na base da quiche. Leve para assar por cerca de 30 minutos, ou até que a massa esteja firme, mas ainda não dourada.

Retire a massa do forno e reduza a temperatura para média-baixa.

Recheio - aqueça o azeite em uma frigideira e refogue o alho-poró até que murche um pouco. Acrescente o alho picado e em seguida o peito de chester desfiado. Tempere com páprica e sal e despeje a mistura na base pré-assada da massa de quiche. Reserve. Em uma tigela grande, bata os ovos com o creme de leite, tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada.

Despeje o creme na massa sobre o recheio e finalize com o queijo parmesão ralado.

Asse por cerca de 30 minutos ou até dourar. Sirva em seguida.

Espetinho assado de tender com espumante, queijo coalho, pêssego e mel

Ingredientes:

1 embalagem de tender

1 xícara de espumante



Para o espetinho:



400g de queijo coalho em cubos



8 pêssegos sem caroço cortados em cubos



Mel o quanto baste



4 colheres (sopa) de manteiga

Fonte: Seara.

Espetinho assado de tender Crédito: Marca Seara

Modo de preparo:

Comece pelo tender, p reaquecendo o forno a 200ºC. Em uma assadeira, disponha o tender, regue com o espumante e cubra com papel-alumínio.

Leve ao forno por 40 minutos, regando a cada 10 minutos com o caldo da assadeira.

Retire do forno e espere amornar.

Corte o tender em cubos grandes.

Faça espetinhos com os cubos de tender, o queijo coalho e o pêssego, sempre alternando os ingredientes.

Preaqueça o forno novamente a 250ºC. Unte uma assadeira com a manteiga e disponha os espetos lado a lado.

Pincele o tender com mel e leve ao forno por 10 minutos, virando os espetinhos e pincelando com mais mel na metade do tempo.

Sirva em seguida.



