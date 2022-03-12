De Juarez Campos a Flavia Gama, Iate Clube reúne 12 chefs para ajudar asilo

Assis Teixeira, Gracinha Brommonschenkel, Pedro Kucht, Julia Faria, Sueli Muroni, Tom Timoneiro, Toninha Denadai, Júlio Lemos, Dunga Dantas e Hugo Grassi vão se unir a outros dois chefs para jantar beneficente do Iate Clube Crédito: Cloves Louzada

Doze chefs renomados do cenário capixaba vão cozinhar seus melhores pratos em prol da solidariedade. No próximo dia 23 de março - uma quarta-feira -, a partir das 19h30, acontece um jantar beneficente promovido pelo Iate Clube do Espírito Santo para ajudar o Asilo dos Idosos de Vitória. Toda a renda da ação social será revertida para a instituição, que atende atualmente 68 idosos.

Estrelas da noite, os chefs Juarez Campos (Oriundi), Assis Teixeira (Domus Italica Ristorante), Júlio Lemos (Papaguth), Sueli Muroni (Ninho da Roxinha), Dunga Dantas (Aquamarine), Julia Faria (Daju Comida Afetiva), Hugo Grassi (Hugo Grassi Gastronomia), Samira Sassine (Mimos Do Libano), Tom Timoneiro (Restaurante Timoneiro), Toninha Denadai (Mãos do Coração), Gracinha Brommonschenkel e Flavia Gama (Chocolateria Brasil) vão realizar um buffet completo para os interessados.

"A gente dividiu tudo por área. Eu ficarei com o coquetel de entrada, na parte de salgados assados e fritos", explica Dunga Dantas.

Além da entrada, bobó de camarão, carne de sol ao gorgonzola com linguini, arroz de polvo, bacalhau à portuguesa, leitão à pururuca, baião à moda, risoto de filet com cogumelos frescos, frescor do Líbano (quibe cru, homus e coalhada), saladas e doces estarão no cardápio.

Entre os destaques à mesa, o spezzantino misto toscano, produzido pelo chef Juarez Campos: "É um picadinho de carnes variadas (boi, porco, frango e linguiça) com molho de vinho Chianti e ervas aromáticas", detalha.

Chef Juarez Campos vai participar do jantar beneficente Crédito: Fernando Madeira

Segundo Juarez, a experiência de dividir a cozinha com amigos em prol da solidariedade é o que vale a pena. "Como chef, o evento é muito importante porque dividir a cozinha com outros amigos chefs e Pedro Bonacossa, meu herdeiro gastronomico, é sensacional, principalmente para fazer o bem. Aquece a alma e fortalece a amizade. Como ser humano, esta é mais uma oportunidade que Deus está me dando para compartilhar para quem precisa o muito que ELE me deu na vida", completa o chef.

O primeiro evento realizado pelo Iate em prol do Asilo dos Idosos de Vitória também contará com a apresentação de música instrumental e leilão do quadro da artista plástica Milena Almeida. Os convites individuais custam R$ 250 e podem ser adquiridos na coordenação das vendas externas (27) 99626-7301, Asilo (3323-6138) ou Iate (98805 1403).

“Esse tipo de iniciativa é uma ferramenta transformadora para dar dignidade, qualidade de vida, acolhimento e carinho aos idosos em situação de vulnerabilidade social assistidos pelo Asilo”, aponta o diretor do Asilo de Vitória, João Ângelo Baptista.

Para o comodoro Carlos Moschen, a ação solidária fortalece o compromisso social do Iate Clube. “É uma preocupação do clube unir esporte, lazer e também realizar ações transformadoras que possam ajudar a melhorar a vida das pessoas”, assinala.

ASILO DOS IDOSOS DE VITÓRIA

O Asilo de Vitória é uma instituição sem fins lucrativos, classificada como Instituição de Longa Permanência que atua no acolhimento de idosos acima de 60 anos em situação de vulnerabilidade social, proporcionando qualidade de vida e assegurando-lhes proteção, saúde, assistência social, cultural e material.

Comemorando o 82º aniversário no mês de junho, a instituição tem como missão promover a qualidade de vida e inclusão social de idosos em situação de vulnerabilidade com atendimento humanizado, respeito ético e transparência.

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