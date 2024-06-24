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Viva, São João!

De canjica a bolo: 4 dicas de onde provar comidas juninas no ES

Lista do HZ contempla locais em Vitória e Vila Velha e inclui até um menu de almoço com inspiração caipira
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 18:02

A temporada de comidinhas juninas segue movimentada nas padarias, empórios, cafeterias e restaurantes capixabas. Para celebrar São João, tem de tudo: canjica, papa de milho, pé-de-moleque, caldinhos variados, bolo de milho, cuscuz e várias outras gostosuras de dar água na boca.     
De carona nesse tema, e para aproveitar a chegada do inverno, nossa equipe caprichou nas dicas de guloseimas e pratos inspirados nos festejos. A lista do HZ, com endereços de Vitória e Vila Velha, inclui até um menu de almoço à moda caipira. Confira! 

4 LUGARES PARA SABOREAR COMIDAS JUNINAS NO ES

1

MENU AO ESTILO CAIPIRA

A chef Júlia Faria criou um menu inspirado nas festas juninas para o almoço em seu Daju Bistrô, na Mata da Praia. A combinação de entrada + prato principal + sobremesa é oferecida de terça a sexta-feira e custa R$ 74,90 por pessoa (sem bebidas e taxa de serviço). De entrada, uma das opções é a empadinha aberta com frango desfiado e requeijão, e entre os pratos destaca-se o pernil suíno com creme de milho, batata palha e arroz. Na hora da sobremesa, vale pedir o pavê de paçoca (foto). Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Loja 15, Vitória. : (27) 3324-0565. FOTO: Júlia Faria   

2

BANQUETE JUNINO

Na rede de padarias Monte Líbano, a temporada junina traz itens como caldo de aipim com carne-seca, broa aerosa, canjica, canjiquinha, cocada, papa de milho, cuscuz de tapioca e até canolli de doce de leite. As comidinhas são vendidas no peso e custam a partir de R$ 41,90 o quilo. Ao todo, as lojas, localizadas em Vitória e Vila Velha, oferecem sete variedades de bolos, de pamonha a fubá com goiabada. Mais informações: @padariamontelibano. FOTO: Marco Antônio Ferreira   

3

DE CANJICA A CALDINHOS

Canjica de  leite condensado com amendoim (foto) é um dos quitutes juninos lançados pela Mercearia Belmiro nesta temporada. O doce custa R$ 27,90 no delivery (iFood) e também está disponível na loja para o café da tarde, de terça a sexta, das 15h30 às 19h. Outra pedida inspirada nos festejos de São João, e disponível por tempo limitado, durante o inverno, são os caldos verde ou de feijão preto (R$ 42,90, com fatia de pão de fermentação natural). Avenida Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-1313. FOTO: Ricardo Medeiros

4

CAIXA DE SÃO JOÃO

Já famoso na temporada de "arraiás", o box junino da doceria Alfajor da Anita, feito sob encomenda na Serra, sai em três tamanhos e contém: torta de frango, papa de milho (foto), cuscuz de tapioca, canjicão de leite queimado, pé-de-moleque de cacau e cocada de forno. A caixa individual custa R$ 79,90 e serve até duas pessoas, e a Casal é vendida por R$ 149 (até três pessoas). A mais completa, Família, serve de cinco a seis pessoas e sai a R$ 239. Pedidos: (27) 99529-5013, com entregas às sextas-feiras em Serra, Vitória e Vila Velha (frete a partir de R$ 10). Mais informações: @alfajordanita. FOTO: Felicidade em Foco

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