De canjica a bolo: 4 dicas de onde provar comidas juninas no ES

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MENU AO ESTILO CAIPIRA

A chef Júlia Faria criou um menu inspirado nas festas juninas para o almoço em seu Daju Bistrô, na Mata da Praia. A combinação de entrada + prato principal + sobremesa é oferecida de terça a sexta-feira e custa R$ 74,90 por pessoa (sem bebidas e taxa de serviço). De entrada, uma das opções é a empadinha aberta com frango desfiado e requeijão, e entre os pratos destaca-se o pernil suíno com creme de milho, batata palha e arroz. Na hora da sobremesa, vale pedir o pavê de paçoca (foto). Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Loja 15, Vitória. : (27) 3324-0565. FOTO: Júlia Faria

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BANQUETE JUNINO

Na rede de padarias Monte Líbano, a temporada junina traz itens como caldo de aipim com carne-seca, broa aerosa, canjica, canjiquinha, cocada, papa de milho, cuscuz de tapioca e até canolli de doce de leite. As comidinhas são vendidas no peso e custam a partir de R$ 41,90 o quilo. Ao todo, as lojas, localizadas em Vitória e Vila Velha, oferecem sete variedades de bolos, de pamonha a fubá com goiabada. Mais informações: @padariamontelibano. FOTO: Marco Antônio Ferreira

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DE CANJICA A CALDINHOS

Canjica de leite condensado com amendoim (foto) é um dos quitutes juninos lançados pela Mercearia Belmiro nesta temporada. O doce custa R$ 27,90 no delivery (iFood) e também está disponível na loja para o café da tarde, de terça a sexta, das 15h30 às 19h. Outra pedida inspirada nos festejos de São João, e disponível por tempo limitado, durante o inverno, são os caldos verde ou de feijão preto (R$ 42,90, com fatia de pão de fermentação natural). Avenida Rio Branco, 1083, Praia do Canto, Vitória. (27) 99930-1313. FOTO: Ricardo Medeiros

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CAIXA DE SÃO JOÃO