De bolinho a salpicão: saiba como transformar as sobras da ceia de ano-novo

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 07:00
A ceia de fim de ano é uma tradição que remete à fartura e abundância, mas, no dia seguinte ao banquete da virada, quem nunca se deparou com uma geladeira lotada de comida?
Para evitar o desperdício e, ao mesmo tempo, fugir daquela sensação de dejà vu no cardápio, reunimos sugestões criativas para reinventar os clássicos da temporada, deixando tudo com cara de novidade.
As receitas abaixo propõem combinações simples, muito saborosas e perfeitas para começar 2026 com refeições práticas e econômicas, renovando também o apetite. Confira!
Salpicão cremoso e fresquinho:
Fricassê de peru:
Arroz de forno clássico
Bolinho de arroz com tender (veja a receita completa no final da matéria)
Bolinhos assados ou fritos
Escondidinho rápido
Sanduíche especial:
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Supermercados Mundial. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
