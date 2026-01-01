Mais sabor

De bolinho a salpicão: saiba como transformar as sobras da ceia de ano-novo

HZ reúne ideias práticas para reinventar peru, tender, bacalhau e pernil após a festa da virada e começar 2026 com economia à mesa

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 07:00

Bolinho de arroz com tender Crédito: Supermercados Mundial/Imagem criada com auxílio de IA

A ceia de fim de ano é uma tradição que remete à fartura e abundância, mas, no dia seguinte ao banquete da virada, quem nunca se deparou com uma geladeira lotada de comida?

Para evitar o desperdício e, ao mesmo tempo, fugir daquela sensação de dejà vu no cardápio, reunimos sugestões criativas para reinventar os clássicos da temporada, deixando tudo com cara de novidade.

As receitas abaixo propõem combinações simples, muito saborosas e perfeitas para começar 2026 com refeições práticas e econômicas, renovando também o apetite. Confira!

Peru

Salpicão cremoso e fresquinho:

O peru, que pode ressecar após a ceia, fica perfeito desfiado e misturado com: maionese ou iogurte, milho, maçã picada, cenoura ralada, uvas-passas (opcional), salsão ou cheiro-verde.

Finalize o salpicão com batata palha e sirva gelado.



Fricassê de peru:

Refogue o peru desfiado com cebola e alho.

Em seguida, acrescente milho, creme de leite e um pouco de requeijão para deixar bem cremoso.

Cubra com batata palha ou muçarela e leve ao forno para gratinar. O fricassê é uma forma deliciosa de deixar a carne mais úmida e com cara de prato novo.



Dica extra: também dá para transformá-lo em recheio de coxinha ou de torta salgada.



Tender

Arroz de forno clássico

Misture o tender em cubos com arroz, ervilha e milho, leve para uma travessa e cubra com fatias de muçarela. Leve ao forno para finalizar, assando até dourar o queijo.



Bolinho de arroz com tender (veja a receita completa no final da matéria)

Esta é uma ideia diferente, econômica e deliciosa: para preparar, use arroz frio, ovos, queijo, farinha e cubinhos de tender. Misture os ingredientes e frite em óleo, por imersão, ou asse em forno convencional ou air fryer. Fica crocante e perfeito para petiscar!

Bacalhau

Bolinhos assados ou fritos

Misture bacalhau desfiado, batata, alho, azeite e salsinha. Modele, empane levemente com trigo e leve ao forno, àair fryer ou frite em óleo por imersão. É ótimo para acompanhar saladas.

Escondidinho rápido

Intercale purê de batata com bacalhau refogado, finalize com queijo e leve ao forno para gratinar. O escondidinho é perfeito para servir no almoço, garantindo praticidade e sabor.

Pernil

Sanduíche especial:

Desfie o pernil, refogue com cebola e sirva como recheio em um pão francês com queijo derretido. Um lanche rápido, simples e irresistível.

Receita especial: bolinho de arroz com tender

Ingredientes:

2 xícaras de arroz cozido

1 xícara de tender picado em cubos bem pequenos

1 ovo



2 colheres (sopa) de farinha de trigo (ou mais, se precisar dar liga)



3 colheres (sopa) de queijo ralado

Cheiro-verde picado

Pimenta-do-reino a gosto



Farinha panko para empanar (é opcional, mas garante crocância extra)



Modo de preparo:

Misture o arroz, o tender e os demais ingredientes até formar uma massa firme. Modele bolinhos com as mãos e p asse cada um deles na farinha panko, para criar uma casquinha mais crocante. Frite em óleo quente ou asse até dourar.

Sirva com molho de mostarda e mel ou limão espremido.

Fonte: Supermercados Mundial. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

