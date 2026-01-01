Turismo

Hospedagens de verão: 6 lugares no ES que são a cara da estação

É possível aproveitar em diferentes municípios e encontrar atividades para toda a família

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 15:00

Hospedagens de verão surgem como ótima opção para a família Crédito: Pontal de Ubu e Hotel Flamboyant

Com a chegada do verão, o Espírito Santo entra de vez no radar de turistas que buscam sol, mar e também descanso. O Estado reúne praias urbanas, vilas litorâneas mais tranquilas e destinos de serra que ajudam a escapar do calor intenso. Para quem planeja viajar na estação, HZ selecionou 6 hospedagens que valem entrar no seu roteiro.

Não tem como falar de verão capixaba sem falar de Guarapari. O destino, tradicionalmente escolhido por moradores (e também mineiros), é sempre um dos mais movimentados. Por lá, o Hotel Flamboyant, que fica em Amarelos, reúne ótima estrutura, com diversas piscinas, recreação e outros atrativos para toda a família. As diárias, que correspondem a janeiro 2026, variam de R$ 1.157,32 a R$ 1.370,52.

Outra opção, desta vez na Praia do Morro, é o Serra Negra Pousada SPA, que fica a 900 metros da orla. O local se destaca pelo ambiente rústico e aconchegante, além de oferecer diferentes acomodações. As diárias em janeiro custam a partir de R$ 261,36.

Para quem prefere fugir do calor intenso do litoral, o China Park Eco Resort reúne diversas opções de lazer, piscinas, restaurante e chalés para se hospedar. As diárias custam de R$ 1.027,03 a R$ 1.415,50, levando em consideração o mês de janeiro.

China Park vira primeiro resort do Espírito Santo e muda cenário do turismo Crédito: Divulgação China Park

Com excelente avaliação e localização privilegiada à beira-mar, o Hotel Pontal de Ubu é ideal para quem deseja acordar com vista para o oceano. A estrutura confortável e o clima tranquilo fazem do local uma boa escolha para descansar longe do agito excessivo. As reservas podem ser feitas pelo site pontaldeubu.com.br, com diárias a partir de R$ 1 mil.

Hospedagens de verão Crédito: Reprodução Airbnb Casa Brisamar

E tem mais! Outras opções podem ser encontradas pelo aplicativo Airbnb, uma plataforma de aluguel de hospedagens. Em Manguinhos, na Serra, a Casa Brisamar é um verdadeiro refúgio pertinho do mar. Os valores giram em torno de R$ 1.600 para duas noites (preços referentes a janeiro de 2026).

Outra opção é o Chalé Vovô Pedro, em Domingos Martins, com diárias custando R$ 680, e a casa Recanto das Ondas, em Ponta da Fruta, que acomoda até 13 pessoas, possui piscina e fica bem próxima à praia. É só escolher sua preferida e aproveitar a estação mais quente do ano!

