Cultura

4 orações para o Dia de Santa Maria

Celebrada em 01 de janeiro, a data é um convite a começar o novo ciclo sob a proteção da Virgem

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 07:50

As celebrações à Santa Maria são um lembrete de amor e devoção Crédito: Imagem: Luis Fraga | Shutterstock

Em 01 de janeiro é comemorado o Dia de Santa Maria. Por ser um momento de devoção, costuma ser celebrado com fervor e reverência. Em meio a essa ocasião especial, muitos fiéis buscam expressar suas preces e gratidão por meio de orações, que proporcionam conforto espiritual, fortalecem a fé e estabelecem uma conexão profunda com a figura religiosa.

Santa Maria é considerada Mãe de Deus por ser uma referência à Virgem Maria na tradição católica . O título foi concretizado no Concílio de Éfeso, no ano de 431. Ela foi escolhida por Deus para ser o elo entre o céu e a terra, ao dar luz ao menino Jesus.

O sim de Maria para Deus é visto como um ato de amor e devoção, por aceitar carregar a responsabilidade de trazer Jesus ao mundo, assim como a de criá-lo com humildade e confiar em Deus enquanto acompanhava as alegrias e as dores do seu Filho.

A seguir, confira quatro orações para celebrar e honrar o amor de Santa Maria!

1. Oração à Santa Maria Mãe de Deus

Maria, nossa Mãe querida, tomai-nos pela mão e nos conduz a Deus. Ficai conosco em todos os momentos, pois o vosso amor materno é para sempre. Nas horas difíceis, sede nossa protetora; nos sofrimentos, sede nosso socorro. Pressionados e sem saída, abri-nos a porta das soluções. Dispersos e errantes, amparai-nos com vosso manto.

Nas noites escuras, sede nossa estrela-guia. Nas adversidades, não permitais que vacilemos. Conturbações e desaventos, jamais perturbem nossa firme confiança em Deus. Retirai de nosso rosto a sombra de tristeza. Nessa era de violência, dai-nos um tempo de graça em que a paz já não seja sonho, mas promessa realizada. Intercedei por nós, ó Virgem, junto ao Pai, que em Jesus se encarnou em vosso seio. Plenificai-nos com os dons do Espírito Santo, fogo divino que vos iluminou. Amém.

Ore à Santa Maria para pedir graças Crédito: Imagem: Anna Nass | Shutterstock

2. Oração à Santa Maria para pedir graças

Ave-Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém.

3. Oração para honrar Santa Maria

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos os degredados filhos de Eva; a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó, clemente, ó, piedosa, ó, doce sempre Virgem Maria! Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.

4. Oração à Santa Maria para reconciliação

Ó, Mãe de Deus e nossa mãe, abre os nossos corações ao perdão, ao diálogo. Ensina-nos a reconciliação com os nossos irmãos e com o Deus que é amor e perdão, paz e justiça, e nos quer como irmãos. Que em teu Filho, fruto bendito de teu ventre, tenhamos a vida , e vida em abundância. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós!