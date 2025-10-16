Veja atrações

Costelada com chope artesanal e shows de rock agita o sábado (18) na Serra

Evento promovido pela cervejaria Kombeer vai acontecer das 12h às 17h em um restaurante do balneário de Manguinhos

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14:10

Costela é a estrela do evento, que terá shows de rock, chope artesanal e espaço kids Crédito: Shutterstock

Churrasco com costela assada em fogo de chão, chope artesanal e rock 'n' roll ao vivo estão garantidos na primeira edição da Costelada da Kombeer, que acontece neste sábado (18), das 12 às 17h, no Espaço Chico Bento, no balneário de Manguinhos.

O evento promete uma experiência completa, com open bar de cerveja, costela para comer à vontade e shows de duas bandas que fazem homenagem a dois ícones do rock.

Shows de rock

A banda capixaba Calibre de Rosas sobe ao palco com um tributo ao Guns N’ Roses, recriando hits do lendário grupo norte-americano liderado por Axl Rose, como "Sweet Child o’ Mine", "November Rain" e "Don’t Cry".

Outra atração é a Toca Barão, que celebra o legado do Barão Vermelho para o rock brasileiro com sucessos como "Por Você", "Puro Êxtase", "Pedra, Flor e Espinho" e "Amor, Meu Grande Amor".

Carne na brasa

No comando da gastronomia está o chef assador André Mombrine, que prepara a tradicional costela no fogo de chão. Cozida lentamente sobre brasas, a carne ganha textura macia, sabor defumado e bastante suculência inconfundível. Junto à estrela da festa serão servidos acompanhamentos variados.

Realizada pela cervejaria artesanal Kombeer, a Costelada terá ainda espaço kids, garantindo diversão para toda a família. Os ingressos promocionais do primeiro lote custam R$ 180 por pessoa e as reservas podem ser feitas via WhatsApp pelo (27) 99232-7725 com Anne ou (27) 99754-0818 com Assis.

COSTELADA DA KOMBEER

Quando: 18 de outubro de 2025 (sábado)

Horários: das 12h às 17h

Onde: Espaço Chico Bento, Av. Desembargador Cassiano Castelo, 195, Manguinhos, Serra

Ingressos: R$ 180 (1º lote/promocional)

Atrações musicais: Calibre de Rosas e Toca Barão

Reservas e mais informações: (27) 99232-7725 e 99754-0818.

Este vídeo pode te interessar