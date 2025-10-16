Costelada com chope artesanal e shows de rock agita o sábado (18) na Serra

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14:10
Churrasco com costela assada em fogo de chão, chope artesanal e rock 'n' roll ao vivo estão garantidos na primeira edição da Costelada da Kombeer, que acontece neste sábado (18), das 12 às 17h, no Espaço Chico Bento, no balneário de Manguinhos.
O evento promete uma experiência completa, com open bar de cerveja, costela para comer à vontade e shows de duas bandas que fazem homenagem a dois ícones do rock.
A banda capixaba Calibre de Rosas sobe ao palco com um tributo ao Guns N’ Roses, recriando hits do lendário grupo norte-americano liderado por Axl Rose, como "Sweet Child o’ Mine", "November Rain" e "Don’t Cry".
Outra atração é a Toca Barão, que celebra o legado do Barão Vermelho para o rock brasileiro com sucessos como "Por Você", "Puro Êxtase", "Pedra, Flor e Espinho" e "Amor, Meu Grande Amor".
No comando da gastronomia está o chef assador André Mombrine, que prepara a tradicional costela no fogo de chão. Cozida lentamente sobre brasas, a carne ganha textura macia, sabor defumado e bastante suculência inconfundível. Junto à estrela da festa serão servidos acompanhamentos variados.
Realizada pela cervejaria artesanal Kombeer, a Costelada terá ainda espaço kids, garantindo diversão para toda a família. Os ingressos promocionais do primeiro lote custam R$ 180 por pessoa e as reservas podem ser feitas via WhatsApp pelo (27) 99232-7725 com Anne ou (27) 99754-0818 com Assis.
COSTELADA DA KOMBEER
Quando: 18 de outubro de 2025 (sábado)
Horários: das 12h às 17h
Onde: Espaço Chico Bento, Av. Desembargador Cassiano Castelo, 195, Manguinhos, Serra
Ingressos: R$ 180 (1º lote/promocional)
Atrações musicais: Calibre de Rosas e Toca Barão
Reservas e mais informações: (27) 99232-7725 e 99754-0818.
