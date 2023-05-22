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Evento gastronômico

Conheça os vencedores do festival Sabores & Canções, em Colatina

Restaurantes premiados receberam os troféus na tarde de domingo (21), durante a festa de encerramento, na Avenida Beira Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 19:30

Remanso Bistrô, representado pela chef Alê Galvão, conquistou o primeiro lugar no festival Sabores & Canções 2023
A chef Alê Galvão recebeu o troféu de 1º lugar em nome do Remanso Bistrô Crédito: Olho Gordo
Remanso Bistrô, Oli Oli Drinkeria e Empório Cozinha Contemporânea são os grandes vencedores do 2º Festival Sabores & Canções, realizado em Colatina entre os dias 28 de abril e 14 de maio.
A premiação do festival aconteceu na tarde de ontem, 21 de maio, durante a festa de encerramento, que reuniu diversas atrações gastronômicas e culturais na área de eventos da Avenida Beira Rio. 
Neste ano, três estabelecimentos receberam troféus. O Remanso Bistrô, que participou do festival com o prato Chorizo ao Café Caipira, conquistou o primeiro lugar. A receita campeã é composta de bife de chorizo ao molho de café, tomate fresco e arroz de bacon.
Prato do Remanso Bistrô para o festival Sabores e Canções 2023, em Colatina
Chorizo ao Café Caipira representou o Remanso Bistrô Crédito: Olho Gordo
O segundo lugar ficou com a Oli Oli Drinkeria, representada pelo Cordeiro Marroquino: carré de cordeiro acompanhado de cuscuz marroquino e coalhada. 
Prato da Oli Oli Drinkeria para o festival Sabores e Canções 2023, em Colatina
Cordeiro Marroquino é a criação da Oli Oli Drinkeria Crédito: Olho Gordo
Já o troféu de terceiro lugar foi entregue ao Empório Cozinha Contemporânea, responsável pela fraldinha ao vinho com musseline de mandioca e farofa de panko. 
Prato do Empório São Miguel para o festival Sabores e Canções 2023, em Colatina
Fraldinha ao vinho: especialidade do Empório Cozinha Contemporânea Crédito: Olho Gordo
Assim como no Sabores & Canções 2022, a votação foi popular. Ao pedirem os pratos do festival, os clientes dos bares e restaurantes inscritos puderam avaliar, em uma cédula, sabor, apresentação do prato e atendimento. 

RESULTADO DO SABORES & CANÇÕES 2023

  • 1º lugar - Chorizo ao Café Caipira (Remanso Bistrô)
  • 2º lugar - Cordeiro Marroquino (Oli Oli Drinkeria)
  • 3º lugar - Fraldinha ao vinho (Empório Cozinha Contemporânea)

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