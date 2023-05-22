Conheça os vencedores do festival Sabores & Canções, em Colatina

A chef Alê Galvão recebeu o troféu de 1º lugar em nome do Remanso Bistrô Crédito: Olho Gordo

A premiação do festival aconteceu na tarde de ontem, 21 de maio, durante a festa de encerramento, que reuniu diversas atrações gastronômicas e culturais na área de eventos da Avenida Beira Rio.

Neste ano, três estabelecimentos receberam troféus. O Remanso Bistrô, que participou do festival com o prato Chorizo ao Café Caipira, conquistou o primeiro lugar. A receita campeã é composta de bife de chorizo ao molho de café, tomate fresco e arroz de bacon.

Chorizo ao Café Caipira representou o Remanso Bistrô Crédito: Olho Gordo

O segundo lugar ficou com a Oli Oli Drinkeria, representada pelo Cordeiro Marroquino: carré de cordeiro acompanhado de cuscuz marroquino e coalhada.

Cordeiro Marroquino é a criação da Oli Oli Drinkeria Crédito: Olho Gordo

Já o troféu de terceiro lugar foi entregue ao Empório Cozinha Contemporânea, responsável pela fraldinha ao vinho com musseline de mandioca e farofa de panko.

Fraldinha ao vinho: especialidade do Empório Cozinha Contemporânea Crédito: Olho Gordo

Assim como no Sabores & Canções 2022 , a votação foi popular. Ao pedirem os pratos do festival, os clientes dos bares e restaurantes inscritos puderam avaliar, em uma cédula, sabor, apresentação do prato e atendimento.

RESULTADO DO SABORES & CANÇÕES 2023