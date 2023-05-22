Conheça os vencedores do festival Sabores & Canções, em Colatina

Remanso Bistrô, Oli Oli Drinkeria e Empório Cozinha Contemporânea são os grandes vencedores do 2º Festival Sabores & Canções, realizado em Colatina entre os dias 28 de abril e 14 de maio.
A premiação do festival aconteceu na tarde de ontem, 21 de maio, durante a festa de encerramento, que reuniu diversas atrações gastronômicas e culturais na área de eventos da Avenida Beira Rio.
Neste ano, três estabelecimentos receberam troféus. O Remanso Bistrô, que participou do festival com o prato Chorizo ao Café Caipira, conquistou o primeiro lugar. A receita campeã é composta de bife de chorizo ao molho de café, tomate fresco e arroz de bacon.
O segundo lugar ficou com a Oli Oli Drinkeria, representada pelo Cordeiro Marroquino: carré de cordeiro acompanhado de cuscuz marroquino e coalhada.
Já o troféu de terceiro lugar foi entregue ao Empório Cozinha Contemporânea, responsável pela fraldinha ao vinho com musseline de mandioca e farofa de panko.
Assim como no Sabores & Canções 2022, a votação foi popular. Ao pedirem os pratos do festival, os clientes dos bares e restaurantes inscritos puderam avaliar, em uma cédula, sabor, apresentação do prato e atendimento.
RESULTADO DO SABORES & CANÇÕES 2023
- 1º lugar - Chorizo ao Café Caipira (Remanso Bistrô)
- 2º lugar - Cordeiro Marroquino (Oli Oli Drinkeria)
- 3º lugar - Fraldinha ao vinho (Empório Cozinha Contemporânea)