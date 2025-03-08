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Borbulhantes

Confira receitas de drinques sem álcool que levam água com gás

Mimosa e martini estão entre as sugestões de mocktails do mixologista Ale D’Agostino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Março de 2025 às 08:00

Drinques sem álcool
Drinques sem álcool sugeridos pelo mixologista D’Agostino Crédito: Lindoya
Tendência quando se fala no consumo de bebidas alcóolicas, os mocktails - coquetéis que não levam álcool em sua composição - são uma alternativa cada vez mais frequente nos bares e restaurantes. 
No auge do verão, essas combinações também são uma pedida perfeita para quem quer se refrescar de forma leve e mais saudável.
A seguir, o mixologista Ale D’Agostino apresenta cinco receitas simples de drinques sem álcool, feitas com água mineral natural com gás. Confira! 

Mimosa Espresso

Ingredientes:
  • 30ml de café
  • 60ml suco de tangerina
  • 10ml de xarope de açúcar
  • 1 fatia de laranja
  • Água com gás
Modo de preparo:
Em um copo cheio de gelo, sirva todos os ingredientes e finalize com o café. Decore com uma fatia de laranja e complete com água com gás.

Martini sem álcool

Ingredientes:
  • 60ml de suco de maçã com infusão de chá-mate (ou de preferência)
  • 10ml de calda de açúcar
  • Casca de laranja
  • 1 pitada de sal (bem pouco)
  • 1 pitada de pimenta-do-reino (1/4 giro do moedor)
  • Gengibre
  • Água com gás
Modo de preparo:
Faça uma infusão a frio do chá no suco de maçã (por duas horas) e deixe para gelar. Quanto mais gelado, melhor. Em um copo misturador, macere a casca de laranja com a infusão do chá para soltar os óleos essenciais e misture os outros ingredientes. Sirva em uma taça martini gelada, finalize com um gengibre cristalizado e com a água com gás.

És Libre

Ingredientes:
  • 75ml de água de coco
  • 5ml de extrato de baunilha
  • 10ml de xarope de açúcar
  • Limão siciliano
  • Água com gás
Modo de preparo:
Em um copo longo cheio de gelo, sirva todos os ingredientes, deixando o extrato de baunilha para o final. Esprema um gomo de limão siciliano e decore o drinque com ele.

Sparkling Passion

Ingredientes:
  1. 25ml de xarope de maracujá com frutas vermelhas (veja abaixo como fazer)
  2. Polpa de um maracujá
  3. 220g de polpa de frutas vermelhas
  4. 100g de açúcar
  5. 200ml de água
  6. 60ml de suco de maçã clarificado
  7. Água com gás
  8. 1 fatia de limão
Modo de preparo:
  • Xarope de maracujá com frutas vermelhas: em uma panela pequena, coloque a polpa de um maracujá e a polpa de frutas vermelhas juntamente com o açúcar e a água. Aqueça em fogo baixo, misturando os ingredientes até ficar homogêneo. Peneire e está pronto.
  • Em uma taça para vinho cheia de gelo, misture todos os ingredientes e finalize com água com gás. Decore com uma fatia de limão.

Hora do chá 

Ingredientes:
  • 25ml de xarope de capim-limão
  • 200ml de mel
  • 200ml de água
  • 50g de capim-limão
  • 10ml de sumo de limão
  • Água com gás
  • 2 fatias de limão
Modo de preparo: 
Em uma panela, misture o mel e a água com o capim-limão em fogo baixo, misturando até diluir o mel e soltar o sabor do capim-limão. Misture todos os ingredientes em um copo longo cheio de gelo e complete com a água com gás. Decore com duas fatias de limão.

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