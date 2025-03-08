Confira receitas de drinques sem álcool que levam água com gás

Drinques sem álcool sugeridos pelo mixologista D’Agostino Crédito: Lindoya

Tendência quando se fala no consumo de bebidas alcóolicas, os mocktails - coquetéis que não levam álcool em sua composição - são uma alternativa cada vez mais frequente nos bares e restaurantes.

No auge do verão, essas combinações também são uma pedida perfeita para quem quer se refrescar de forma leve e mais saudável.

A seguir, o mixologista Ale D’Agostino apresenta cinco receitas simples de drinques sem álcool, feitas com água mineral natural com gás. Confira!

Mimosa Espresso

Ingredientes:

30ml de café

60ml suco de tangerina

10ml de xarope de açúcar

1 fatia de laranja

Água com gás

Modo de preparo:

Em um copo cheio de gelo, sirva todos os ingredientes e finalize com o café. Decore com uma fatia de laranja e complete com água com gás.

Martini sem álcool

Ingredientes:

60ml de suco de maçã com infusão de chá-mate (ou de preferência)

10ml de calda de açúcar



Casca de laranja



1 pitada de sal (bem pouco)



1 pitada de pimenta-do-reino (1/4 giro do moedor)



Gengibre

Água com gás

Modo de preparo:

Faça uma infusão a frio do chá no suco de maçã (por duas horas) e deixe para gelar. Quanto mais gelado, melhor. Em um copo misturador, macere a casca de laranja com a infusão do chá para soltar os óleos essenciais e misture os outros ingredientes. Sirva em uma taça martini gelada, finalize com um gengibre cristalizado e com a água com gás.

És Libre

Ingredientes:

75ml de água de coco

5ml de extrato de baunilha

10ml de xarope de açúcar

Limão siciliano

Água com gás

Modo de preparo:

Em um copo longo cheio de gelo, sirva todos os ingredientes, deixando o extrato de baunilha para o final. Esprema um gomo de limão siciliano e decore o drinque com ele.

Sparkling Passion

Ingredientes:

25ml de xarope de maracujá com frutas vermelhas (veja abaixo como fazer) Polpa de um maracujá

220g de polpa de frutas vermelhas

100g de açúcar

200ml de água

60ml de suco de maçã clarificado

Água com gás

1 fatia de limão



Modo de preparo:

Xarope de maracujá com frutas vermelhas: em uma panela pequena, coloque a polpa de um maracujá e a polpa de frutas vermelhas juntamente com o açúcar e a água. Aqueça em fogo baixo, misturando os ingredientes até ficar homogêneo. Peneire e está pronto.

em uma panela pequena, coloque a polpa de um maracujá e a polpa de frutas vermelhas juntamente com o açúcar e a água. Aqueça em fogo baixo, misturando os ingredientes até ficar homogêneo. Peneire e está pronto. Em uma taça para vinho cheia de gelo, misture todos os ingredientes e finalize com água com gás. Decore com uma fatia de limão.



Hora do chá

Ingredientes:

25ml de xarope de capim-limão

200ml de mel



200ml de água



50g de capim-limão



10ml de sumo de limão



Água com gás



2 fatias de limão

Modo de preparo: