Confira receitas de drinques sem álcool que levam água com gás

Tendência quando se fala no consumo de bebidas alcóolicas, os mocktails - coquetéis que não levam álcool em sua composição - são uma alternativa cada vez mais frequente nos bares e restaurantes.
No auge do verão, essas combinações também são uma pedida perfeita para quem quer se refrescar de forma leve e mais saudável.
A seguir, o mixologista Ale D’Agostino apresenta cinco receitas simples de drinques sem álcool, feitas com água mineral natural com gás. Confira!
Mimosa Espresso
Ingredientes:
- 30ml de café
- 60ml suco de tangerina
- 10ml de xarope de açúcar
- 1 fatia de laranja
- Água com gás
Modo de preparo:
Em um copo cheio de gelo, sirva todos os ingredientes e finalize com o café. Decore com uma fatia de laranja e complete com água com gás.
Martini sem álcool
Ingredientes:
- 60ml de suco de maçã com infusão de chá-mate (ou de preferência)
- 10ml de calda de açúcar
- Casca de laranja
- 1 pitada de sal (bem pouco)
- 1 pitada de pimenta-do-reino (1/4 giro do moedor)
- Gengibre
- Água com gás
Modo de preparo:
Faça uma infusão a frio do chá no suco de maçã (por duas horas) e deixe para gelar. Quanto mais gelado, melhor. Em um copo misturador, macere a casca de laranja com a infusão do chá para soltar os óleos essenciais e misture os outros ingredientes. Sirva em uma taça martini gelada, finalize com um gengibre cristalizado e com a água com gás.
És Libre
Ingredientes:
- 75ml de água de coco
- 5ml de extrato de baunilha
- 10ml de xarope de açúcar
- Limão siciliano
- Água com gás
Modo de preparo:
Em um copo longo cheio de gelo, sirva todos os ingredientes, deixando o extrato de baunilha para o final. Esprema um gomo de limão siciliano e decore o drinque com ele.
Sparkling Passion
Ingredientes:
- 25ml de xarope de maracujá com frutas vermelhas (veja abaixo como fazer)
- Polpa de um maracujá
- 220g de polpa de frutas vermelhas
- 100g de açúcar
- 200ml de água
- 60ml de suco de maçã clarificado
- Água com gás
- 1 fatia de limão
Modo de preparo:
- Xarope de maracujá com frutas vermelhas: em uma panela pequena, coloque a polpa de um maracujá e a polpa de frutas vermelhas juntamente com o açúcar e a água. Aqueça em fogo baixo, misturando os ingredientes até ficar homogêneo. Peneire e está pronto.
- Em uma taça para vinho cheia de gelo, misture todos os ingredientes e finalize com água com gás. Decore com uma fatia de limão.
Hora do chá
Ingredientes:
- 25ml de xarope de capim-limão
- 200ml de mel
- 200ml de água
- 50g de capim-limão
- 10ml de sumo de limão
- Água com gás
- 2 fatias de limão
Modo de preparo:
Em uma panela, misture o mel e a água com o capim-limão em fogo baixo, misturando até diluir o mel e soltar o sabor do capim-limão. Misture todos os ingredientes em um copo longo cheio de gelo e complete com a água com gás. Decore com duas fatias de limão.