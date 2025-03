Faça em casa

Confira receita imperdível de salpicão de frango para o fim de semana

Feito com requeijão e um toque adocicado de uva-passa branca, prato é um acompanhamento curinga nas refeições do dia a dia

Muito popular no Brasil, o salpicão é uma salada refrescante composta de legumes, frutas (geralmente uva-passa e maçã) e, quase sempre, frango desfiado previamente temperado. >

Fácil de fazer, o prato é muito consumido no fim do ano, entre Natal e réveillon, mas também é muito bem-vindo nas refeições do dia a dia. >