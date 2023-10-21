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Como fazer pão italiano recheado para petiscar em casa

Receita é fácil de preparar e ideal para comer com as mãos. Você vai precisar de pão redondo, queijos, tomatinho e azeitona
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 08:00

Pão italiano recheado
Pão italiano é recheado com queijos, tomate e azeitona Crédito: Água Doce/Divulgação
Está em busca de uma receita fácil para preparar em casa e receber amigos? Não falta opções práticas e gostosas por aí, e HZ escolheu uma delas para o seu fim de semana.
É o pão italiano recheado com mix de queijos, requeijão, tomate cereja e azeitona preta. Gostou da ideia? Então, veja a seguir como é rápido fazer esse petisco. 

PÃO ITALIANO RECHEADO

Rendimento: 7 porções
Tempo médio de preparo: 25 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 1 pão italiano redondo
  • 200g de queijo muçarela
  • 100g de requeijão cremoso
  • 100ml de azeite de manjericão
  • Orégano a gosto
  • Azeitonas pretas
  • 8 unidades de tomate cereja
  • Cheiro verde a gosto
  • 2 dentes de alho picadinhos
Em um recipiente, adicione o azeite de manjericão, orégano, alho picadinho e misture bem. Corte o pão no centro e retire o miolo. Em seguida, pincele metade da mistura de azeite. Adicione o tomate cereja, a azeitona, o requeijão cremoso e o queijo. Por fora, pincele o restante da mistura de azeite e leve ao forno por 10 minutos. Para finalizar, salpique orégano, cheiro verde e azeitonas.
Fonte: Água Doce. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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