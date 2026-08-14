Ceviche, gaspacho, carpaccio e tartare: receitas ricas em proteínas e refrescantes para preparar sem usar o fogão

Embrulhe o filé mignon em plástico-filme, modelando um cilindro firme, e leve ao freezer por cerca de 1 a 2 horas, apenas até endurecer levemente (sem congelar por completo) para facilitar o corte. Com uma faca bem afiada (ou um fatiador), corte a carne em fatias o mais finas possível. Se desejar, coloque cada fatia entre dois pedaços de plástico-filme e pressione delicadamente com um batedor ou rolo para deixá-las ainda mais finas. Distribua as fatias de carne cobrindo todo o fundo de um prato grande, formando uma camada única. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Espalhe a rúcula por cima, distribua as lascas de parmesão e finalize com as alcaparras. Sirva imediatamente.