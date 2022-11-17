Cervejaria realiza festival gastronômico com 12 horas de música

A cervejaria artesanal capixaba Bigstep vai comemorar seu aniversário de cinco anos neste fim de semana com um festival gastronômico recheado de atrações musicais.

Com 12 horas de duração, o Festival Bigstep será realizado no sábado (19), na casa de shows Na Vista, em Vitória. Os portões serão abertos às 14h e subirão ao palco mais de 10 atrações, entre cantores, bandas e artistas convidados para participações especiais.

A gastronomia do festival será comandada pelo restaurante La Cuchilla, que servirá churrasco e hambúrguer preparados na parrilha.

Festival terá cerveja, churrasco na parrilha e shows de pop e rock Crédito: Reprodução/Facebook

Nas torneiras de chope estarão presentes os principais estilos produzidos pela Bigstep, como American IPA, Red Ale, Pilsen e Double IPA. O grande destaque é a American Pale Ale, eleita a melhor do Espírito Santo na Copa Capixaba de Cerveja Artesanal, realizada em outubro.

A programação musical vai do rock ao pop, com shows de Sambasoul, Tropix, Like a Boss e Bateria da MUG, e participações especiais de Dona Fran, Fred Macucos, Xá da Índia, Chorou Bebel, Diego Lyra, Frazão, Zé Maholics, Mr Dedus e DJ Berim.

A CERVEJARIA

A Bigstep surgiu em 2017, criada por amigos de infância que decidiram compartilhar suas experiências cervejeiras com parceiros e clientes. As primeiras cervejas foram produzidas de maneira cigana (com a produção terceirizada em fábricas de outras cervejarias).

Em seguida, a marca evoluiu para uma Beertruck, kombi com a marca da cervejaria, e tempos depois para a inauguração de um tap bar próprio, em Vila Velha, e para a inauguração de sua fábrica. Gustavo Maio, Makio Imanish, João Paulo Pinto, Everaldo Colodetti, Gabriel Nunes e Luiz Eduardo Dalfior são os sócios da cervejaria.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

14h – Abertura dos portões

DJ Berim



16h - Like a Boss + Dona Fran



18h - DJ Berim



18h30 - Bateria MUG



19h30 - Mr Dedus



20h30 - Tropix + convidados



22h30 - Mr. Dedus



23h - Sambasoul + convidados



0h45 - Mr. Dedus



2h - Encerramento

