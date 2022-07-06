Castelo recebe evento com cervejas artesanais e shows gratuitos

Considerada a capital capixaba dos esportes de aventura, Castelo vai receber neste final de semana, de 7 a 10 de julho, o Castelo Open Beer, em um espaço que vai reunir gastronomia, cerveja artesanal, delícias da agroindústria e artesanato. O evento será no Parque Beira Rio e terá entrada gratuita.

Um dos destaques é o Espaço Braseiro – American Barbecue Pit Smoker, que utiliza técnicas de defumação ao estilo norte-americano em produtos como hambúrguer e costelinha de porco, que serão servidos no local.

Evento tem o objetivo de valorizar as cervejas regionais Crédito: Shutterstock

De acordo com o organizador, Eduardo Destefani, o Castelo Open Beer vai valorizar as cervejas artesanais produzidas na cidade. Além disso, os apreciadores da bebida poderão conferir ao vivo a brassagem de uma cerveja na panela, das 14h às 19h. Durante o processo, o mestre-cervejeiro Flávio Pires vai explicar cada etapa da produção.

Estarão presentes as cervejarias Kastlehops, Nosso Reino, Calabouço, Ronchi e Altezza.

A estrutura de alimentação da feira ficará em um espaço aberto, voltado para a lagoa do Parque Beira Rio, e o evento contará ainda com espaço kids (com recreador) e com apresentações de 15 atrações musicais.

O Castelo Open Beer é realizado pelo Instituto Panela de Barro, com apoio do Governo do Estado - por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) e da Prefeitura Municipal de Castelo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (7/07)

18h - Abertura da feira



19h – Show com Projeto Acústico (Pop acústico)



21h – Show com Niumar Santiago (MPB/pop)

SEXTA-FEIRA (8/07)

18h - Abertura da feira



19h30 - Show com Raian Sarth (cancioneiro típico)



21h30 – Show com Mpbar (MPB/pop)

Projeto Feijoada: show no domingo vai do samba ao funk Crédito: Divulgação

SÁBADO (9/07)

10h - Abertura da feira



10h30 - Recreação infantil com a Turma da Tia Kyky



12h – Show com Ed Ayres (MPB)



14h – Produção ao vivo de cerveja artesanal de panela com o mestre-cervejeiro Flávio Pires



15h – Show com Nino do Val e Trio (música capixaba)



17h – Show com Banda Alldeia (reggae)



20h – Show com Isa Pegada e Chiquinho do Acordeom (forró pé-de-serra)



22h – Show com Marcos Bifão (soul/pop)

DOMINGO (10/07)

10h – Abertura da feira e chegada do Pedal Missão Jesuíta 24 Horas

10h30 - Recreação infantil com a Turma da Tia Kyky



12h – Show com Orestes e Carlos Henrique (MPB)



14h30 – Show com Samba Éh (pagode/samba)



17h – Show com Projeto Feijoada (samba/funk/MPB)