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Fim de semana

Castelo recebe evento com cervejas artesanais e shows gratuitos

Confira a programação do Castelo Open Beer, que acontece de 7 a 10 de julho no Parque Beira Rio. Evento também terá churrasco americano e espaço kids
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 16:13

Considerada a capital capixaba dos esportes de aventura, Castelo vai receber neste final de semana, de 7 a 10 de julho, o Castelo Open Beer, em um espaço que vai reunir gastronomia, cerveja artesanal, delícias da agroindústria e artesanato. O evento será no Parque Beira Rio e terá entrada gratuita.
Um dos destaques é o Espaço Braseiro – American Barbecue Pit Smoker, que utiliza técnicas de defumação ao estilo norte-americano em produtos como hambúrguer e costelinha de porco, que serão servidos no local.
Canecas com cerveja / chope
Evento tem o objetivo de valorizar as cervejas regionais Crédito: Shutterstock
De acordo com o organizador, Eduardo Destefani, o Castelo Open Beer vai valorizar as cervejas artesanais produzidas na cidade. Além disso, os apreciadores da bebida poderão conferir ao vivo a brassagem de uma cerveja na panela, das 14h às 19h. Durante o processo, o mestre-cervejeiro Flávio Pires vai explicar cada etapa da produção.
Estarão presentes as cervejarias Kastlehops, Nosso Reino, Calabouço, Ronchi e Altezza. 
A estrutura de alimentação da feira ficará em um espaço aberto, voltado para a lagoa do Parque Beira Rio, e o evento contará ainda com espaço kids (com recreador) e com apresentações de 15 atrações musicais.
O Castelo Open Beer é realizado pelo Instituto Panela de Barro, com apoio do Governo do Estado - por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) e da Prefeitura Municipal de Castelo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (7/07)
  • 18h - Abertura da feira
  • 19h – Show com Projeto Acústico (Pop acústico)
  • 21h – Show com Niumar Santiago (MPB/pop)
SEXTA-FEIRA (8/07)
  • 18h - Abertura da feira
  • 19h30 - Show com Raian Sarth (cancioneiro típico)
  • 21h30 – Show com Mpbar (MPB/pop)
Banda Projeto Feijoada
Projeto Feijoada: show no domingo vai do samba ao funk  Crédito: Divulgação
SÁBADO (9/07)
  • 10h - Abertura da feira
  • 10h30 - Recreação infantil com a Turma da Tia Kyky
  • 12h – Show com Ed Ayres (MPB)
  • 14h – Produção ao vivo de cerveja artesanal de panela com o mestre-cervejeiro Flávio Pires
  • 15h – Show com Nino do Val e Trio (música capixaba)
  • 17h – Show com Banda Alldeia (reggae)
  • 20h – Show com Isa Pegada e Chiquinho do Acordeom (forró pé-de-serra)
  • 22h – Show com Marcos Bifão (soul/pop)
DOMINGO (10/07)
  • 10h – Abertura da feira e chegada do Pedal Missão Jesuíta 24 Horas
  • 10h30 - Recreação infantil com a Turma da Tia Kyky
  • 12h – Show com Orestes e Carlos Henrique (MPB)
  • 14h30 – Show com Samba Éh (pagode/samba)
  • 17h – Show com Projeto Feijoada (samba/funk/MPB)
CASTELO OPEN BEER
Quando: de 7 (quinta) a 10 de julho (domingo)
Onde: no Parque Beira Rio, Rua Augusto Zagotto, 2, Independência, Castelo 
Atrações: cervejas artesanais, brassagem ao vivo, churrasco americano, artesanato, feira de produtos da agroindústria, recreação infantil e shows musicais
Entrada gratuita. 

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