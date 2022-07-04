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São João cervejeiro

Festival de cervejas promove "arraiá" com shows e gastronomia

Arraiá do Degusta acontece entre os dias 7 e 17 de julho no Shopping Vila Velha, com bandas do forró ao rock e entrada gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 08:00

Degusta Beer promove arraiá com shows e gastronomia
Festival terá entrada gratuita e shows de forró  Crédito: Degusta/Divulgação
Festival famoso por reunir cervejarias artesanais na Grande Vitória, o Degusta Beer entra no clima de São João e abre a temporada de festas julinas com o Arraiá do Degusta, em dois finais de semana. O evento acontecerá de 7 a 10 de julho e de 14 a 17 de julho, no Shopping Vila Velha, com atrações musicais e muita gastronomia.
Festival de cervejas promove arraiá com shows e gastronomia
Com entrada gratuita, o Arraiá será das 17h à meia-noite. Entre as cervejarias que confirmaram presença para garantir chope artesanal dos bons estão Noi, Três Torres, Trarko, Barba Ruiva, BigStep, Fratelli, Cerveja na Praça, Trindade, Alquimistas, Ronchi Beer, Azurra e Mestra. Os preços das bebidas variam de R$ 5 a R$ 30.
Degusta Beer promove arraiá com shows e gastronomia
Evento reunirá 12 cervejarias artesanais do Estado  Crédito: Degusta/Divulgação
Para matar a fome, quem for ao festival contará com uma ampla variedade de opções gastronômicas, e os pratos custarão de R$ 10 a R$ 80, em média. Hambúrguer, doces, pastel, frango frito e churrasco farão parte do cardápio.
No circuito das comidinhas estarão as barracas Mr. Frango, O Senhor dos Pastéis, Mandando Brasa, Te Quiero Churros, Libanus Rock, Porco Chick, Delícias Junina, Fábrica de Delícias, Alcides e Paôla Cakes.
A programação do Arraiá Degusta também terá quadrilhas, brincadeiras, espaço kids e atrações musicais para agradar a todos os públicos, indo do rock ao forró. Entre as atrações confirmadas está o cantor e compositor André Prando, que vai apresentar seu novo projeto, “Canta forró”.
O público também poderá curtir as bandas Casaca e Macucos, com seus repertórios cheios de sucessos. Outra novidade nessa edição do Degusta é a volta do Rastaclone, que vai promover um desfile de hits da carreira. O reencontro da cantora Yumi com seus conterrâneos também está confirmado.

DECORAÇÃO TEMÁTICA

A galera que gosta de cantinhos ‘instagramáveis’ para arrasar nas fotos para as redes sociais vai se encantar com a decoração temática do festival.
Segundo os organizadores Fabrinio Fachinetti e Léo Castilho, o evento vai trazer a energia de um "arraiá" tradicional sem perder as raízes do rock ‘n’roll - gênero musical característico das demais edições do Degusta.
Degusta Beer promove arraiá com shows e gastronomia
Decoração temática e ambientes "instagramáveis" estão garantidos  Crédito: Degusta/Divulgação

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO MUSICAL

PRIMEIRA SEMANA
  • QUINTA-FEIRA - 7/07
  •  19h - Legado D'Luiz
  • 21h30 - Macucos

  • SEXTA-FEIRA - 8/07
  •  19h30 - Trio Clandestino
  • 22h30 - Duets

  • SÁBADO - 9/07
  • 19h30 - Havengar
  • 22h30 - Sheep & Parafina

  • DOMINGO - 10/07
  • 19h - André Prando “Canta forró”
  • 21h30 - Rastaclone 

SEGUNDA SEMANA 
  • QUINTA-FEIRA - 14/07 
  • 19h - Forrofiá
  • 21h30 – Casaca

  • SEXTA-FEIRA - 15/07
  • 19h30 – Matheus Nogueira
  • 22h30 - Back To The Past

  • SÁBADO - 16/07
  • 19h30Forró Raíz
  • 22h30 - Ubando

  • DOMINGO - 17/07
  • 19h - Mafuá
  • 21h30 - Yumi
ARRAIÁ DO DEGUSTA
Quando: de 7 a 10 de julho e de 14 a 17 de julho, das 17h à 0h
Onde: no estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418
Cervejarias: Noi, Três Torres, Trarko, Barba Ruiva, BigStep, Fratelli, Cerveja na Praça, Trindade, Alquimistas, Ronchi Beer, Azzurra e Mestra 
Gastronomia: Mr. Frango, O Senhor dos Pastéis, Mandando Brasa, Te Quiero Churros, Libanus Rock, Porco Chick, Delicias Junina, Fábrica de Delícias, Alcides e Paôla Cakes
Entrada gratuita

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