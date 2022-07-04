Festival terá entrada gratuita e shows de forró Crédito: Degusta/Divulgação

Festival famoso por reunir cervejarias artesanais na Grande Vitória, o Degusta Beer entra no clima de São João e abre a temporada de festas julinas com o Arraiá do Degusta, em dois finais de semana. O evento acontecerá de 7 a 10 de julho e de 14 a 17 de julho, no Shopping Vila Velha, com atrações musicais e muita gastronomia.

Your browser does not support the audio element. Festival de cervejas promove arraiá com shows e gastronomia

Com entrada gratuita, o Arraiá será das 17h à meia-noite. Entre as cervejarias que confirmaram presença para garantir chope artesanal dos bons estão Noi, Três Torres, Trarko, Barba Ruiva, BigStep, Fratelli, Cerveja na Praça, Trindade, Alquimistas, Ronchi Beer, Azurra e Mestra. Os preços das bebidas variam de R$ 5 a R$ 30.

Evento reunirá 12 cervejarias artesanais do Estado Crédito: Degusta/Divulgação

Para matar a fome, quem for ao festival contará com uma ampla variedade de opções gastronômicas, e os pratos custarão de R$ 10 a R$ 80, em média. Hambúrguer, doces, pastel, frango frito e churrasco farão parte do cardápio.

No circuito das comidinhas estarão as barracas Mr. Frango, O Senhor dos Pastéis, Mandando Brasa, Te Quiero Churros, Libanus Rock, Porco Chick, Delícias Junina, Fábrica de Delícias, Alcides e Paôla Cakes.

A programação do Arraiá Degusta também terá quadrilhas, brincadeiras, espaço kids e atrações musicais para agradar a todos os públicos, indo do rock ao forró. Entre as atrações confirmadas está o cantor e compositor André Prando, que vai apresentar seu novo projeto, “Canta forró”.

O público também poderá curtir as bandas Casaca e Macucos, com seus repertórios cheios de sucessos. Outra novidade nessa edição do Degusta é a volta do Rastaclone, que vai promover um desfile de hits da carreira. O reencontro da cantora Yumi com seus conterrâneos também está confirmado.

DECORAÇÃO TEMÁTICA

A galera que gosta de cantinhos ‘instagramáveis’ para arrasar nas fotos para as redes sociais vai se encantar com a decoração temática do festival.

Segundo os organizadores Fabrinio Fachinetti e Léo Castilho, o evento vai trazer a energia de um "arraiá" tradicional sem perder as raízes do rock ‘n’roll - gênero musical característico das demais edições do Degusta.

Decoração temática e ambientes "instagramáveis" estão garantidos Crédito: Degusta/Divulgação

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO MUSICAL

PRIMEIRA SEMANA

QUINTA-FEIRA - 7/07



19h - Legado D'Luiz

21h30 - Macucos





Macucos SEXTA-FEIRA - 8/07

19h30 - Trio Clandestino

22h30 - Duets





Duets SÁBADO - 9/07

19h30 - Havengar

22h30 - Sheep & Parafina





Sheep & Parafina DOMINGO - 10/07

19h - André Prando “Canta forró”

21h30 - Rastaclone



SEGUNDA SEMANA

QUINTA-FEIRA - 14/07

19h - Forrofiá

21h30 – Casaca





SEXTA-FEIRA - 15/07

19h30 – Matheus Nogueira

22h30 - Back To The Past





SÁBADO - 16/07

19h30 - Forró Raíz

Forró Raíz 22h30 - Ubando





DOMINGO - 17/07

19h - Mafuá

21h30 - Yumi