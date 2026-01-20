Doce brasileiro

Cartola: receita é dica do HZ para celebrar o Dia Mundial do Queijo

Declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Pernambuco, sobremesa é feita com queijo, banana, açúcar e canela

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 07:00

Simples e saborosa, a cartola é um clássico da doçaria nordestina Crédito: Marca Claybom

Banana, açúcar, canela e queijo manteiga ou coalho são os ingredientes da cartola, a sobremesa típica de Pernambuco que HZ escolheu para comemorar o Dia Mundial do Queijo nesta terça, 20 de janeiro.

Gostou da dica? Aproveite para conferir abaixo o passo a passo da receita.

Esse doce teve origem ainda no período colonial e reúne influências indígenas, africanas e europeias. Acredita-se que seu nome, "cartola", venha da estrutura em camadas, e também por apresentar um tom escuro devido à canela em pó.

Em 2009, a cartola foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Pernambuco, e até hoje é uma das receitas típicas mais famosas e saborosas do Nordeste.



Cartola

Rendimento: 4 porções

Tempo médio de preparo: 25 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

4 bananas-prata maduras, sem casca e cortadas ao meio no sentido do comprimento (400g)



2 colheres (sopa) de margarina ou manteiga com sal (20g)



4 fatias grossas de queijo manteiga ou coalho (120g)



4 colheres (sopa) de açúcar (50g)



2 colheres (chá) de canela em pó (4g)

Modo de preparo:

Em uma frigideira, prepare uma banana por vez: derreta a margarina ou manteiga e doure as duas metades de uma banana dos dois lados, bem como uma das fatias de queijo. Retire da frigideira quando a banana estiver dourada e o queijo tiver formado uma crostinha.

Disponha a banana em um prato, coloque o queijo tostado por cima e polvilhe com açúcar e canela. Repita até finalizar todas as bananas.

Sirva a cartola quente.



Fonte: Claybom. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

