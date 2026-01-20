Cartola: receita é dica do HZ para celebrar o Dia Mundial do Queijo

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 07:00
Banana, açúcar, canela e queijo manteiga ou coalho são os ingredientes da cartola, a sobremesa típica de Pernambuco que HZ escolheu para comemorar o Dia Mundial do Queijo nesta terça, 20 de janeiro.
Gostou da dica? Aproveite para conferir abaixo o passo a passo da receita.
Esse doce teve origem ainda no período colonial e reúne influências indígenas, africanas e europeias. Acredita-se que seu nome, "cartola", venha da estrutura em camadas, e também por apresentar um tom escuro devido à canela em pó.
Em 2009, a cartola foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Pernambuco, e até hoje é uma das receitas típicas mais famosas e saborosas do Nordeste.
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 25 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Claybom. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta