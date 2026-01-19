Editorias do Site
5 receitas deliciosas com queijo

Aprenda a preparar opções práticas e saborosas com esse ingrediente versátil

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:47

Imagem Edicase Brasil
Ravioli ao molho de queijo ( Crédito: gowithstock | Shutterstock

O queijo é um item versátil na cozinha, pois pode ser utilizado em uma infinidade de receitas. Além disso, a diversidade de tipos, texturas e sabores contribui para o preparo de pratos variados. Por isso, selecionamos 5 receitas práticas e fáceis de fazer para você preparar e saborear. Confira!

Ravioli ao molho de queijo

Ingredientes:

Massa

  • 400 g de ravioli
  • 1 colher de sopa de manteiga derretida
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Molho

  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 50 g de queijo muçarela ralado
  • 200 g de requeijão
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • 200 g de creme de leite
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, acrescente o sal e a massa de ravioli. Cozinhe até a massa ficar al dente . Em seguida, escorra e transfira a massa para uma travessa. Coloque a manteiga derretida e a salsa e misture delicadamente. Reserve.

Molho

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo para cozinhar, sempre mexendo. Ferva até obter um molho consistente. Desligue o fogo, despeje o molho sobre a massa reservada e sirva em seguida.

Lagarto recheado com molho três queijos

Ingredientes:

Lagarto

  • 1 peça de lagarto
  • 300 g de bacon
  • 200 g de linguiça de porco
  • 1 dente de alho amassado
  • 1 cebola picada
  • Óleo e sal a gosto

Molho

  • 1 dente de alho amassado
  • 1 colher de sopa de margarina
  • 1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado
  • 1/2 xícara de chá de queijo provolone ralado
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 200 g de requeijão
  • 1 xícara de chá de leite
  • 200 g de creme de leite

Modo de preparo:

Lagarto

Limpe o lagarto e retire a gordura. Reserve. Em um recipiente, coloque o alho, a cebola e o sal e misture bem. Passe o tempero sobre a peça de carne e, com a ajuda de uma faca,faça um buraco no meio da carne e recheie com o bacon e a linguiça. Cubra a carne com um plástico filme e leve à geladeira por 1 hora. Após, coloque o óleo em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tire o plástico da carne, coloque a peça na panela e frite os dois lados até ficarem dourados. Coloque em uma travessa e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque a margarina e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e refogue até dourar. Acrescente os queijos muçarela, provolone e parmesão e misture bem até derreter. Junte o creme de leite, o requeijão e o leite emexa novamente até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Montagem

Corte a carne em fatias até a metade, para os pedaços não se soltarem. Regue com o molho de queijos e sirva em seguida.

Imagem Edicase Brasil
Risoto de queijo Crédito: photosimysia | Shutterstock

Risoto de queijo

Ingredientes:

  • 3 xícaras de chá de arroz arbóreo
  • 1 l de caldo de galinha
  • 1 cebola picada
  • 4 colheres de sopa de manteiga
  • 1 colher de chá de açafrão
  • 1 colher de chá de páprica
  • Queijo parmesão ralado e muçarela picada a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque 2 colheres de sopa de manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e refogue até dourar. Acrescente o arroz, o açafrão e a páprica e refogue por 2 minutos. Aos poucos, junte o caldo de galinha e cozinhe, mexendo sempre, até o arroz ficar al dente. Após cozinhar, faça um buraco no meio do arroz, coloque o restante da manteiga e o queijo parmesão e mexa até incorporar. Desligue o fogo, adicione a muçarela e mexa novamente até derreter levemente. Sirva em seguida.

Rondelli de queijo

Ingredientes:

  • 12 folhas de massa de lasanha
  • 250 g de ricota
  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 ovo
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe as folhas de lasanha entre 8 e 12 minutos. Mexa ocasionalmente para evitar que as folhas grudem umas nas outras. Reserve. Em uma tigela, misture a ricota, a muçarela, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino. Recheie cada folha de lasanha com a mistura de queijos e enrole. Coloque os rolinhos em uma assadeira, cubra com o molho de tomate e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos, até o queijo derreter e dourar. Sirva em seguida.

Bruschetta de queijo de cabra e mel

Ingredientes:

  • 1 baguete cortada em fatias
  • 150 g de queijo de cabra
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
  • Tomilho fresco a gosto

Modo de preparo:

Em uma assadeira, coloque as fatias de baguete e leve ao forno médio preaquecido por 5-7 minutos, até dourarem levemente. Espalhe o queijo de cabra sobre as fatias de baguete. Regue com mel e polvilhe com nozes picadas. Retorne ao forno por 5 minutos, até o queijo amolecer. Decore com o tomilho e sirva em seguida.

