5 receitas deliciosas com queijo

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:47
O queijo é um item versátil na cozinha, pois pode ser utilizado em uma infinidade de receitas. Além disso, a diversidade de tipos, texturas e sabores contribui para o preparo de pratos variados. Por isso, selecionamos 5 receitas práticas e fáceis de fazer para você preparar e saborear. Confira!
Massa
Molho
Massa
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, acrescente o sal e a massa de ravioli. Cozinhe até a massa ficar al dente . Em seguida, escorra e transfira a massa para uma travessa. Coloque a manteiga derretida e a salsa e misture delicadamente. Reserve.
Molho
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo baixo para cozinhar, sempre mexendo. Ferva até obter um molho consistente. Desligue o fogo, despeje o molho sobre a massa reservada e sirva em seguida.
Lagarto
Molho
Lagarto
Limpe o lagarto e retire a gordura. Reserve. Em um recipiente, coloque o alho, a cebola e o sal e misture bem. Passe o tempero sobre a peça de carne e, com a ajuda de uma faca,faça um buraco no meio da carne e recheie com o bacon e a linguiça. Cubra a carne com um plástico filme e leve à geladeira por 1 hora. Após, coloque o óleo em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tire o plástico da carne, coloque a peça na panela e frite os dois lados até ficarem dourados. Coloque em uma travessa e reserve.
Molho
Em uma panela, coloque a margarina e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e refogue até dourar. Acrescente os queijos muçarela, provolone e parmesão e misture bem até derreter. Junte o creme de leite, o requeijão e o leite emexa novamente até obter uma consistência homogênea. Reserve.
Montagem
Corte a carne em fatias até a metade, para os pedaços não se soltarem. Regue com o molho de queijos e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque 2 colheres de sopa de manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a cebola e refogue até dourar. Acrescente o arroz, o açafrão e a páprica e refogue por 2 minutos. Aos poucos, junte o caldo de galinha e cozinhe, mexendo sempre, até o arroz ficar al dente. Após cozinhar, faça um buraco no meio do arroz, coloque o restante da manteiga e o queijo parmesão e mexa até incorporar. Desligue o fogo, adicione a muçarela e mexa novamente até derreter levemente. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe as folhas de lasanha entre 8 e 12 minutos. Mexa ocasionalmente para evitar que as folhas grudem umas nas outras. Reserve. Em uma tigela, misture a ricota, a muçarela, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino. Recheie cada folha de lasanha com a mistura de queijos e enrole. Coloque os rolinhos em uma assadeira, cubra com o molho de tomate e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos, até o queijo derreter e dourar. Sirva em seguida.
Em uma assadeira, coloque as fatias de baguete e leve ao forno médio preaquecido por 5-7 minutos, até dourarem levemente. Espalhe o queijo de cabra sobre as fatias de baguete. Regue com mel e polvilhe com nozes picadas. Retorne ao forno por 5 minutos, até o queijo amolecer. Decore com o tomilho e sirva em seguida.
