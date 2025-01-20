Dia Mundial do Queijo: 3 receitas fáceis e surpreendentes para a data

No dia 20 de janeiro comemora-se o Dia Mundial do Queijo, um dos alimentos mais apreciados na gastronomia.

Fundamental para o preparo de inúmeras receitas irresistíveis, como lasanha, pizza, hambúrguer escondidinho, o ingrediente é o protagonista de dois petiscos e uma sobremesa sugeridos abaixo para você fazer em casa. Confira o passo a passo!

Queijo com massa folhada e frutas vermelhas

Quer um petisco diferente e sofisticado para impressionar seus convidados? O queijo brie com massa folhada e geleia de frutas vermelhas misturada a nozes e mel é uma dica prática para preparar na airfryer. Para ficar pronto, o queijo folhado leva mais ou menos 15 minutos e, se preferir, você pode substituir o brie por camembert. Confira abaixo:

Queijo brie assado com massa folhada na airfryer Crédito: Mondial

Ingredientes:

1 peça inteira de queijo brie ou camembert

100g de massa folhada



1 gema



Geleia de amora e nozes e mel para finalizar



Como fazer:

Corte a massa folhada no mesmo formato do queijo brie, deixando sobras laterais para conseguir envolver o queijo. Posicione o queijo no centro e dobre a massa ao redor do queijo. Pincele a gema na massa, coloque no cesto da airfryer e escolha a função legumes, que vai contar 10 minutos a 180ºC. Sirva com a geleia ou nozes e mel por cima. Fonte: Mondial.

Palitinhos de queijo

Outra dica de petisco feito na airfryer são os palitinhos de queijo muçarela empanado, temperados com ervas e páprica doce. A receita abaixo rende em média oito unidades e leva no máximo meia hora para ficar pronta. Confira:

Molho de tomate é dica para acompanhar os palitinhos de queijo Crédito: DronG

Ingredientes:

500g de queijo muçarela (peça inteira)

3 ovos



1 e ½ xícara de farinha de trigo



2 e ½ xícara de farinha de rosca



1 colher (sopa) de ervas secas variadas



½ colher (chá) de páprica doce



½ colher (chá) de sal



1 fio de azeite

Como fazer:

Corte o queijo muçarela em palitos com aproximadamente 1cm de largura cada um e reserve. Em uma tigela, quebre os ovos e misture com a ajuda de um garfo. Reserve.

Em outra tigela, misture a farinha de rosca com ervas, páprica e sal. Passe cada palito de queijo primeiramente nos ovos, depois na farinha de trigo, novamente nos ovos e por último na farinha de rosca. Coloque os palitos empanados na airfryer, um ao lado do outro, e regue com um fio de azeite.



Programe sua airfryer por 5 a 8 minutos na temperatura de 200º C, até os palitos começarem a dourar e o queijo começar a derreter. Depois de pronto, uma dica é servir com molho de tomate caseiro. Fonte: Mondial.

Musse de chocolate com queijo brie e avelãs

Que tal inovar no preparo da clássica musse de chocolate adicionando um queijinho? Na receita abaixo, o escolhido para dar um toque especial ao doce é o brie, intenso e levemente amanteigado. O rendimento médio é de seis porções e o preparo leva 20 minutos (+ tempo de geladeira).

Avelãs levam crocância e um sabor delicioso à receita Crédito: Tirolez

Ingredientes:

1 embalagem de queijo brie (200g)

¼ de xícara (chá) ou 60g de creme de leite fresco



2 xícaras (chá) ou 180g de chocolate meio amargo



3 colheres (sopa) ou 18g de cacau em pó



¾ de xícara (chá) ou 120g de avelã torrada e moída



Como fazer:

Pique o queijo brie em pedaços pequenos, coloque no processador junto com o creme de leite fresco e triture. Enquanto isso, coloque o chocolate meio amargo em um recipiente de vidro e leve-o ao micro-ondas para derreter.