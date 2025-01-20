Dia Mundial do Queijo: 3 receitas fáceis e surpreendentes para a data

No dia 20 de janeiro comemora-se o Dia Mundial do Queijo, um dos alimentos mais apreciados na gastronomia.
Fundamental para o preparo de inúmeras receitas irresistíveis, como lasanha, pizza, hambúrguer escondidinho, o ingrediente é o protagonista de dois petiscos e uma sobremesa sugeridos abaixo para você fazer em casa. Confira o passo a passo!
Queijo com massa folhada e frutas vermelhas
Quer um petisco diferente e sofisticado para impressionar seus convidados? O queijo brie com massa folhada e geleia de frutas vermelhas misturada a nozes e mel é uma dica prática para preparar na airfryer. Para ficar pronto, o queijo folhado leva mais ou menos 15 minutos e, se preferir, você pode substituir o brie por camembert. Confira abaixo:
Ingredientes:
- 1 peça inteira de queijo brie ou camembert
- 100g de massa folhada
- 1 gema
- Geleia de amora e nozes e mel para finalizar
Como fazer:
Corte a massa folhada no mesmo formato do queijo brie, deixando sobras laterais para conseguir envolver o queijo. Posicione o queijo no centro e dobre a massa ao redor do queijo. Pincele a gema na massa, coloque no cesto da airfryer e escolha a função legumes, que vai contar 10 minutos a 180ºC. Sirva com a geleia ou nozes e mel por cima. Fonte: Mondial.
Palitinhos de queijo
Outra dica de petisco feito na airfryer são os palitinhos de queijo muçarela empanado, temperados com ervas e páprica doce. A receita abaixo rende em média oito unidades e leva no máximo meia hora para ficar pronta. Confira:
Ingredientes:
- 500g de queijo muçarela (peça inteira)
- 3 ovos
- 1 e ½ xícara de farinha de trigo
- 2 e ½ xícara de farinha de rosca
- 1 colher (sopa) de ervas secas variadas
- ½ colher (chá) de páprica doce
- ½ colher (chá) de sal
- 1 fio de azeite
Como fazer:
Corte o queijo muçarela em palitos com aproximadamente 1cm de largura cada um e reserve. Em uma tigela, quebre os ovos e misture com a ajuda de um garfo. Reserve.
Em outra tigela, misture a farinha de rosca com ervas, páprica e sal. Passe cada palito de queijo primeiramente nos ovos, depois na farinha de trigo, novamente nos ovos e por último na farinha de rosca. Coloque os palitos empanados na airfryer, um ao lado do outro, e regue com um fio de azeite.
Programe sua airfryer por 5 a 8 minutos na temperatura de 200º C, até os palitos começarem a dourar e o queijo começar a derreter. Depois de pronto, uma dica é servir com molho de tomate caseiro. Fonte: Mondial.
Musse de chocolate com queijo brie e avelãs
Que tal inovar no preparo da clássica musse de chocolate adicionando um queijinho? Na receita abaixo, o escolhido para dar um toque especial ao doce é o brie, intenso e levemente amanteigado. O rendimento médio é de seis porções e o preparo leva 20 minutos (+ tempo de geladeira).
Ingredientes:
- 1 embalagem de queijo brie (200g)
- ¼ de xícara (chá) ou 60g de creme de leite fresco
- 2 xícaras (chá) ou 180g de chocolate meio amargo
- 3 colheres (sopa) ou 18g de cacau em pó
- ¾ de xícara (chá) ou 120g de avelã torrada e moída
Como fazer:
Pique o queijo brie em pedaços pequenos, coloque no processador junto com o creme de leite fresco e triture. Enquanto isso, coloque o chocolate meio amargo em um recipiente de vidro e leve-o ao micro-ondas para derreter.
Coloque no processador junto com o queijo e adicione o cacau em pó e as avelãs torradas e moídas. Bata até obter uma mistura homogênea. Distribua nos recipientes e sirva em seguida. Fonte: Tirolez.