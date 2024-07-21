Ama queijo? Viaje com HZ pelos sabores da Serra da Canastra

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ENERGIA ESPECIAL

A vista que se tem da cidade de São João Batista do Glória a partir da queijaria Quintal do Glória é belíssima, especialmente no entardecer. Mas não é só a paisagem que encanta os visitantes. Os queijos produzidos pela família Vilela, com o carinho e a expertise da matriarca, Nilseia, são especiais. "Aqui em casa eu faço queijo rezando, literalmente. É a hora que aproveito para rezar o meu rosário" conta. Mofado naturalmente, o Névoa da Canastra (R$ 100/500g) é um dos carros-chefes, premiado na França em 2023. Bastante intenso, o Quilombo da Canastra é acrescido de nibs de cacau e pimenta-rosa (R$ 50/300g). No laticínio, é possível agendar visitas com degustação (R$ 20 por pessoa, com café), visitar a fábrica e aprender sobre a história do local. Mais informações: (35) 9225-9171. FOTO: Rodrigo Zeferino

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RECEITA FAMOSA

A carne de porco na lata (foto) é o prato mais famoso do restaurante Cantinhos de Minas, que fica em uma propriedade familiar na zona rural de São João Batista do Glória. Também conhecido como Restaurante do Barão, o local serve uma saborosa comida mineira da roça, representada por pratos como o frango caipira servido com arroz, tutu e polenta (R$ 268/para quatro pessoas) e porções como a de bolinhos de mandioca recheado com muçarela (R$ 24). O feijão tropeiro é imperdível. O casal de proprietários, Márcia Marques e Luiz Fabiano da Silva, o Barão lidera a cozinha do espaço, que comporta em seus salões de estilo rústico até 250 pessoas sentadas. O restaurante conta com parquinho, horta própria e uma área externa que pode ser reservada para eventos. Aberto de terça a domingo. Estrada Glória-Lambari, Km 2. Mais informações: (35) 8704-2155 e @cantinho_de_minas_. FOTO: Evelize Calmon

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MACARRÃO NO QUEIJO

O macarrão flambado no queijo Canastra Real do restaurante Caipirão da Canastra é tombado como patrimônio da cidade de Vargem Bonita. A receita, premiada em sete festivais na região, é preparada pelo chef Domingos Duarte com linguine envolvido em um molho branco feito dentro da peça de queijo (que tem seu interior flambado com conhaque). Depois de incorporar cremosidade, a massa é coberta com um pouco de molho de tomate artesanal e ladeada por farofa de pão com bacon e azeite trufado (R$ 55/individual). Aberto de quinta a domingo, das 18h à 0h. Rua Ubirajara Lima, 448, próximo ao portal de Vargem Bonita. Mais informações: (37) 98806-2010. FOTO: Rodrigo Zeferino

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PRODUÇÃO PREMIADA

Reinaldo de Faria Costa (foto) produz, desde 1989, um dos queijos mais premiados e requisitados da Canastra, em sua propriedade aos pés da Serra da Babilônia, no município de Vargem Bonita. "Faço pouco queijo, mas faço bem feito. Produzo de 40 a 50 peças por dia", conta Reinaldo, que além de receber turistas na fazenda, para apresentar sua história e as etapas da produção, mantém um empório no centro da cidade para vender seus produtos. Na Queijaria Reinaldo, as visitas são finalizadas com uma degustação na cozinha da casa, regada a goiabada, café e fatias de um queijo Canastra excepcional. Estrada para Capivara, Km 9, Zona Rural. Mais informações: (37) 98827-9507 e @queijos_canastra_reinaldo. FOTO: Rodrigo Zeferino

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HOSPEDAGEM CHARMOSA