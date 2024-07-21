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Veja roteiro

Ama queijo? Viaje com HZ pelos sabores da Serra da Canastra

Feito de forma artesanal, com métodos ancestrais, o queijo Canastra é protagonista de um passeio gastronômico no inverno de Minas Gerais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 21 de Julho de 2024 às 08:00

Restaurante Caipirão da Canastra, em Vargem Bonita/MG
Macarrão flambado no queijo Canastra Real é patrimônio da cidade de Vargem Bonita Crédito: Rodrigo Zeferino
Berço de um dos melhores queijos produzidos no mundo, a Serra da Canastra, em Minas Gerais, é um destino acolhedor, repleto de belezas naturais e sabores únicos. O clima fresco das montanhas e a hospitalidade do povo estão entre os atrativos que fazem daquele estado um dos principais destinos de viagem no inverno.
Como forma de aquecer ainda mais o turismo na região, o governo mineiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, lançou a campanha Inverno em Minas e convidou HZ para conhecer o circuito Território Serra da Canastra/Mar de Minas, que compreende quatro municípios.
Em três deles, conhecemos um roteiro gastronômico onde a estrela é o queijo minas artesanal Canastra, reconhecido como Patrimônio Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e candidato a se tornar, em breve, Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco.

Como é o queijo Canastra?

A produção artesanal do Queijo Canastra, restrita à região da Serra da Canastra, é símbolo de tradição e identidade. Feito há mais de 200 anos por pequenos produtores locais que utilizam leite cru de alta qualidade e um fermento natural (o chamado "pingo") que carrega as características daquele terroir, o Canastra tem sabor marcante e textura única. Sua técnica de produção preserva métodos ancestrais, como a utilização de coalho natural e a maturação em condições específicas de temperatura e umidade, garantindo um produto final diferenciado e apreciado não apenas no Brasil, mas pelo mundo afora.

O roteiro que percorremos inclui paradas em São Roque de Minas, onde é possível contemplar as paisagens do Parque Nacional da Serra da Canastra; Vargem Bonita, ideal para a prática de esportes como canoagem; e São João Batista do Glória, município banhado pelo Lago de Furnas, o “Mar de Minas”, que abriga mais de 130 cachoeiras.
Em todos esses destinos, provamos diferentes tipos de queijos Canastra, ao visitar cinco queijarias, das turísticas às mais simples, e degustamos sobremesas e pratos icônicos da aclamada cozinha mineira. Veja abaixo alguns destaques da viagem.

5 DICAS IMPERDÍVEIS PARA TURISMO NA SERRA DA CANASTRA

1

ENERGIA ESPECIAL

A vista que se tem da cidade de São João Batista do Glória a partir da queijaria Quintal do Glória é belíssima, especialmente no entardecer. Mas não é só a paisagem que encanta os visitantes. Os queijos produzidos pela família Vilela, com o carinho e a expertise da matriarca, Nilseia, são especiais. "Aqui em casa eu faço queijo rezando, literalmente. É a hora que aproveito para rezar o meu rosário" conta. Mofado naturalmente, o Névoa da Canastra (R$ 100/500g) é um dos carros-chefes, premiado na França em 2023. Bastante intenso, o Quilombo da Canastra é acrescido de nibs de cacau e pimenta-rosa (R$ 50/300g). No laticínio, é possível agendar visitas com degustação (R$ 20 por pessoa, com café), visitar a fábrica e aprender sobre a história do local. Mais informações: (35) 9225-9171. FOTO: Rodrigo Zeferino

2

RECEITA FAMOSA

A carne de porco na lata (foto) é o prato mais famoso do restaurante Cantinhos de Minas, que fica em uma propriedade familiar na zona rural de São João Batista do Glória. Também conhecido como Restaurante do Barão, o local serve uma saborosa comida mineira da roça, representada por pratos como o frango caipira servido com arroz, tutu e polenta (R$ 268/para quatro pessoas) e porções como a de bolinhos de mandioca recheado com muçarela (R$ 24). O feijão tropeiro é imperdível. O casal de proprietários, Márcia Marques e Luiz Fabiano da Silva, o Barão lidera a cozinha do espaço, que comporta em seus salões de estilo rústico até 250 pessoas sentadas. O restaurante conta com parquinho, horta própria e uma área externa que pode ser reservada para eventos. Aberto de terça a domingo. Estrada Glória-Lambari, Km 2. Mais informações: (35) 8704-2155 e @cantinho_de_minas_. FOTO: Evelize Calmon

3

MACARRÃO NO QUEIJO

O macarrão flambado no queijo Canastra Real do restaurante Caipirão da Canastra é tombado como patrimônio da cidade de Vargem Bonita. A receita, premiada em sete festivais na região, é preparada pelo chef Domingos Duarte com linguine envolvido em um molho branco feito dentro da peça de queijo (que tem seu interior flambado com conhaque). Depois de incorporar cremosidade, a massa é coberta com um pouco de molho de tomate artesanal e ladeada por farofa de pão com bacon e azeite trufado (R$ 55/individual). Aberto de quinta a domingo, das 18h à 0h. Rua Ubirajara Lima, 448, próximo ao portal de Vargem Bonita. Mais informações: (37) 98806-2010. FOTO: Rodrigo Zeferino     

4

PRODUÇÃO PREMIADA

Reinaldo de Faria Costa (foto) produz, desde 1989, um dos queijos mais premiados e requisitados da Canastra, em sua propriedade aos pés da Serra da Babilônia, no município de Vargem Bonita. "Faço pouco queijo, mas faço bem feito. Produzo de 40 a 50 peças por dia", conta Reinaldo, que além de receber turistas na fazenda, para apresentar sua história e as etapas da produção, mantém um empório no centro da cidade para vender seus produtos. Na Queijaria Reinaldo, as visitas são finalizadas com uma degustação na cozinha da casa, regada a goiabada, café e fatias de um queijo Canastra excepcional. Estrada para Capivara, Km 9, Zona Rural. Mais informações: (37) 98827-9507 e @queijos_canastra_reinaldo. FOTO: Rodrigo Zeferino   

5

HOSPEDAGEM CHARMOSA

Em São João da Batista do Glória, uma opção muito charmosa de hospedagem familiar é a pousada Doce Deleite, no Condomínio Boa Vista. Lá, quem cuida pessoalmente do atendimento é o casal Patrícia e Alexandre Amorelli, que abriu o estabelecimento em 2020. O espaço conta ao todo com nove suítes (uma delas na categoria luxo, com área externa privativa e mimos extras), e a estrutura inclui ainda academia, piscina e bicicletário. No café da manhã, destacam-se os pães, bolos e doces feitos na casa pela própria Patrícia (o pão de queijo é sensacional!). As diárias custam a partir de R$ 460 (casal/até outubro). Mais informações: (35) 99974-1300. FOTO: Rodrigo Zeferino                     

TAMBÉM VALE A PENA VISITAR

  • QUEIJARIA ROÇA DA CIDADE - Queijaria artesanal. Venda de queijos Canastra; cerveja, geleia e doce de leite artesanais. Oferece degustação e visita guiada com agendamento prévio. Estrada Parnacanastra, Km 2, São Roque de Minas. Mais informações: (37) 99833-5922.    
  • QUEIJARIA TRADIÇÃO VILELA - Turismo rural/agricultura familiar. Venda de queijos Canastra; cerveja, doce de leite e geleia artesanais; e mel da região. Oferece degustação. Fumal, São João Batista do Glória. Mais informações: (35) 99897-1882 e @tradicao_vilela.     
  • QUEIJARIA K-NASTRA (Queijo do Kleber) - Turismo rural/agricultura familiar. Venda de queijos Canastra. Oferece degustação. Estrada Vargem Bonita a Barra da Prata, Km 12, Vargem Bonita/MG. Mais informações: (37) 99961-1496 e @queijoknastra.   
  • RESTAURANTE MORADAS DA SERRA - Cozinha variada. Ambiente aconchegante. Quadras para prática de beach tennis.  Aberto a partir das 11h (exceto terça). Estrada Glória/Delfinópolis, Km 2, São João Batista do Glória. Mais informações: @restaurantemoradasdaserra. 
  • POUSADA JURERÊ DA CANASTRA - Hospedagem em meio à natureza, próximo às margens do Rio São Francisco. Excelente café da manhã. Saída para a Casca d'Anta, Vargem Bonita. Mais informações: @pousadajureredacanastra.   
A jornalista viajou a convite da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

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