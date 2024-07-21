Ama queijo? Viaje com HZ pelos sabores da Serra da Canastra

Como é o queijo Canastra?
A produção artesanal do Queijo Canastra, restrita à região da Serra da Canastra, é símbolo de tradição e identidade. Feito há mais de 200 anos por pequenos produtores locais que utilizam leite cru de alta qualidade e um fermento natural (o chamado "pingo") que carrega as características daquele terroir, o Canastra tem sabor marcante e textura única. Sua técnica de produção preserva métodos ancestrais, como a utilização de coalho natural e a maturação em condições específicas de temperatura e umidade, garantindo um produto final diferenciado e apreciado não apenas no Brasil, mas pelo mundo afora.
5 DICAS IMPERDÍVEIS PARA TURISMO NA SERRA DA CANASTRA
1
ENERGIA ESPECIAL
2
RECEITA FAMOSA
3
MACARRÃO NO QUEIJO
4
PRODUÇÃO PREMIADA
5
HOSPEDAGEM CHARMOSA
TAMBÉM VALE A PENA VISITAR
- QUEIJARIA ROÇA DA CIDADE - Queijaria artesanal. Venda de queijos Canastra; cerveja, geleia e doce de leite artesanais. Oferece degustação e visita guiada com agendamento prévio. Estrada Parnacanastra, Km 2, São Roque de Minas. Mais informações: (37) 99833-5922.
- QUEIJARIA TRADIÇÃO VILELA - Turismo rural/agricultura familiar. Venda de queijos Canastra; cerveja, doce de leite e geleia artesanais; e mel da região. Oferece degustação. Fumal, São João Batista do Glória. Mais informações: (35) 99897-1882 e @tradicao_vilela.
- QUEIJARIA K-NASTRA (Queijo do Kleber) - Turismo rural/agricultura familiar. Venda de queijos Canastra. Oferece degustação. Estrada Vargem Bonita a Barra da Prata, Km 12, Vargem Bonita/MG. Mais informações: (37) 99961-1496 e @queijoknastra.
- RESTAURANTE MORADAS DA SERRA - Cozinha variada. Ambiente aconchegante. Quadras para prática de beach tennis. Aberto a partir das 11h (exceto terça). Estrada Glória/Delfinópolis, Km 2, São João Batista do Glória. Mais informações: @restaurantemoradasdaserra.
- POUSADA JURERÊ DA CANASTRA - Hospedagem em meio à natureza, próximo às margens do Rio São Francisco. Excelente café da manhã. Saída para a Casca d'Anta, Vargem Bonita. Mais informações: @pousadajureredacanastra.