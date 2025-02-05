Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Culinária

Descubra quais são os queijos tipicamente brasileiros

Coalho, Reino e Minas estão entre as variedades mais populares do país. Conheça sus origens, diferenças e harmonizações ideais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 07:00

Queijo coalho
Queijo coalho é um queijo tipicamente brasileiro Crédito: flanovais/Shutterstock
A cozinha brasileira é rica, repleta de iguarias e pratos encantadores, e assim são também os queijos produzidos em nosso país. Saborosos, amplamente consumidos e cada vez mais premiados, eles também são orgulho nacional.
Abaixo, HZ te convida a conhecer as principais variedades de queijos feitos no Brasil, compreendendo suas origens e melhores opções de harmonização. Você sabe quais são os queijos tipicamente brasileiros? Confira! 

Queijo Minas Meia Cura

De origem mineira, esse queijo não é considerado nem fresco nem curado. O termo “cura” diz respeito ao seu ponto de maturação, pois, após sua fabricação, ele descansa, ou seja, fica maturando. 
De sabor marcante, o queijo Minas Meia Cura é o ingrediente clássico do pão de queijo e combina muito bem com café, além de ser versátil, compondo receitas diversas.

Queijo coalho

Típico da região Nordeste e famoso nacionalmente por estar presente em churrascos, o coalho tem como maior diferencial ser um dos pouquíssimos queijos que podem ser aquecidos sem derreter: fica crocante por fora e macio por dentro.
Ideal para ser assado e tostado na brasa, o queijo Coalho combina com vinhos brancos e suaves, além de harmonizar com melaço de cana e fazer parte de uma famosa receita brasileira, o dadinho de tapioca.

Veja Também

3 tipos de queijos para harmonizar com vinhos

Queijo Prato Esférico

Criado por imigrantes dinamarqueses no Brasil em meados dos anos 1920, o queijo Prato é suave, frutado e ligeiramente adocicado. Pode ser saboreado puro ou em lanches e sanduíches, quentes ou frios.
Esse queijo fica uma delícia no café da manhã ou até mesmo cortado em cubinhos nas saladas, harmonizando também com vinho branco frutado.

Queijo Minas Frescal

O queijo Minas Frescal surgiu no Brasil com a chegada das famílias portuguesas no século XVII. Leve e suave, fica excelente em sanduíches quentes e frios, podendo ser harmonizado com doces e compotas. Quando somado à goiabada, dá origem ao delicioso Romeu e Julieta.

Queijo Minas Padrão

Semelhante ao Minas Frescal, o queijo Minas Padrão é suave, macio e ótimo para consumir no café da manhã com pão quentinho. Tem ótimo derretimento e também pode acompanhar doces e compotas.

Queijo Reino

A história do queijo Reino começou nos tempos de Brasil Colonial. Naquela época, a Família Real Portuguesa trazia da Europa o queijo tipo Edam, mas como a viagem era feita por navios, o produto passava meses dentro de barris. Isso alterava sua maturação, sabor e textura, e a casca ficava avermelhada por causa da coloração do vinho também armazenado nos barris.
No fim de sua jornada, o queijo passava por tantas transformações que acabava se tornando outro, o queijo “do Reino” de Portugal, como ficou conhecido na época.
O queijo Reino tem sabor levemente marcante e uma textura bem macia. Derrete na boca. Serve como aperitivo e também pode ser utilizado em diversas receitas, como pastéis, sanduíches quentes e frios, ou derretido sobre carnes.

Veja Também

Ama queijo? Viaje com HZ pelos sabores da Serra da Canastra

Como fazer espetinho de camarão com bacon e queijo coalho na air fryer

5 receitas fáceis de queijo vegano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia culinaria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados