Cardápio saudável: 5 saladas leves e ricas em proteínas para o almoço da semana

Variar o almoço durante a semana fica mais fácil quando os ingredientes certos se encontram no mesmo prato. Nesse sentido, as saladas se destacam pela combinação de versatilidade e sabor. Preparadas com fontes de proteínas, vegetais frescos, grãos e até mesmo frutas, elas deixam de ser simples acompanhamentos e se transformam em refeições nutritivas, coloridas e leves. Além disso, trazem praticidade para a rotina e ajudam a complementar a alimentação de quem busca melhores resultados nos treinos.