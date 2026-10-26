Plataforma busca aproximar agricultores a restaurantes e pousadas no ES

Uma nova plataforma digital poderá ajudar produtores rurais da Região Serrana do Espírito Santo a se aproximarem de compradores e facilitar a venda de suas mercadorias agrícolas. Desenvolvida pela equipe InovadorES, a tecnologia deve servir como forma de conectar agricultores familiares a restaurantes, hotéis, pousadas, mercados e outros estabelecimentos localizados nas montanhas capixabas.
A iniciativa surgiu durante o Challenge Montanhas Capixabas, realizado no Encontro Capixaba de Empresas Juniores (Encej 2026), em Pedra Azul, Domingos Martins. Vencedora do desafio de ajudar com a demanda de alimentos, a InovadorES apresentou um protótipo que agora será avaliado por representantes do setor empresarial, visando à possibilidade de um lançamento oficial do aplicativo.
O desafio proposto reflete um problema identificado na região. Apesar da grande produção de agricultura familiar e de uma demanda gerada pelo turismo local, a conexão entre produtores e estabelecimentos ainda enfrenta dificuldades. Entre os obstáculos estão a falta de visibilidade dos fornecedores locais e a dificuldade de encontrar compradores para os produtos já disponíveis.
A plataforma pretende centralizar informações sobre os alimentos produzidos, as quantidades disponíveis, os períodos de safra e as necessidades dos compradores. Com o produto, os estabelecimentos poderão informar antecipadamente o que precisam comprar, permitindo que a produção agrícola siga de acordo com a demanda. Assim como também negociar produtos já disponíveis. O acesso à ferramenta está previsto para ser gratuito aos agricultores familiares.
De acordo com Carine Thomazi, analista de Inovação do Sebrae/ES, o Challenge Montanhas Capixabas foi concebido para aproximar universitários de desafios reais da região. A proposta vencedora ainda não está em funcionamento e precisa avançar nas etapas de avaliação e desenvolvimento.
“O Sebrae está construindo esse ambiente junto ao Challenge e buscando, com o Grupo Líder, levar o conhecimento do ganhador e suas propostas, além de verificar a possibilidade de investimento inicial”, explica a analista.
O próximo passo é apresentar a iniciativa a representantes do Grupo Líder Caminho das Montanhas, que poderão avaliar seu potencial e as condições necessárias para que saia do papel. A proposta integra um conjunto de três projetos ganhadores que serão apresentados, com o objetivo de aproximar as soluções desenvolvidas pelos universitários de possíveis oportunidades de investimento e aplicação na região.
Segundo Francisco Wilhames da Cruz Gomes, líder da equipe vencedora, o grupo já entrou em contato com produtores rurais e comerciantes do setor alimentício para conhecer a receptividade à proposta. De acordo com ele, a aprovação inicial foi alta. Essa etapa de validação ajuda a identificar o interesse do público que poderá utilizar a ferramenta, embora a implementação ainda dependa das próximas avaliações.
Por enquanto, a iniciativa ainda segue em fase de idealização. A avaliação dos empresários e a definição de possíveis investimentos serão etapas importantes para determinar se a proposta poderá se tornar uma ferramenta efetiva para produtores rurais e comerciantes das montanhas capixabas.
*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor-adjunto Weber Caldas.