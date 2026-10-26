Plataforma busca aproximar agricultores a restaurantes e pousadas no ES

Uma nova plataforma digital poderá ajudar produtores rurais da Região Serrana do Espírito Santo a se aproximarem de compradores e facilitar a venda de suas mercadorias agrícolas. Desenvolvida pela equipe InovadorES, a tecnologia deve servir como forma de conectar agricultores familiares a restaurantes, hotéis, pousadas, mercados e outros estabelecimentos localizados nas montanhas capixabas.





A iniciativa surgiu durante o Challenge Montanhas Capixabas, realizado no Encontro Capixaba de Empresas Juniores (Encej 2026), em Pedra Azul, Domingos Martins. Vencedora do desafio de ajudar com a demanda de alimentos, a InovadorES apresentou um protótipo que agora será avaliado por representantes do setor empresarial, visando à possibilidade de um lançamento oficial do aplicativo.





O desafio proposto reflete um problema identificado na região. Apesar da grande produção de agricultura familiar e de uma demanda gerada pelo turismo local, a conexão entre produtores e estabelecimentos ainda enfrenta dificuldades. Entre os obstáculos estão a falta de visibilidade dos fornecedores locais e a dificuldade de encontrar compradores para os produtos já disponíveis.





A plataforma pretende centralizar informações sobre os alimentos produzidos, as quantidades disponíveis, os períodos de safra e as necessidades dos compradores. Com o produto, os estabelecimentos poderão informar antecipadamente o que precisam comprar, permitindo que a produção agrícola siga de acordo com a demanda. Assim como também negociar produtos já disponíveis. O acesso à ferramenta está previsto para ser gratuito aos agricultores familiares.