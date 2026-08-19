Bolo de pão de queijo: aprenda a fazer essa receita fofinha e fácil para o lanche da tarde

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite e o óleo até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente o polvilho doce aos poucos, misturando bem. Adicione os queijos ralados e o sal e mexa até incorporar. Por último, misture delicadamente o fermento químico. Despeje a massa em uma forma com furo central, untada com manteiga e polvilhada com polvilho doce. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o bolo crescer e ficar dourado por cima. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.