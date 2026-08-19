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Gastronomia

Bolo de pão de queijo: aprenda a fazer essa receita fofinha e fácil para o lanche da tarde

Transforme a tradicional iguaria mineira em uma versão irresistível de bolo caseiro
Portal Edicase

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Publicado em 19 de Agosto de 2026 às 15:54

Essa receita une a textura macia de um bolo caseiro ao gostinho irresistível do pão de queijo (Imagem: gabrielle.foratini | Shutterstock)
Essa receita une a textura macia de um bolo caseiro ao gostinho irresistível do pão de queijo Crédito: Imagem: gabrielle.foratini | Shutterstock

Se o pão de queijo é um clássico do café da tarde, imagine transformar essa iguaria em um bolo fofinho, dourado e cheio de sabor. A receita une a textura macia de um bolo caseiro ao gostinho irresistível da tradicional comida mineira, resultando em uma opção prática e perfeita para acompanhar um café ou chá fresquinho.

A seguir, confira como preparar um delicioso bolo de pão de queijo em casa e surpreenda a família na hora do lanche!

Bolo de pão de queijo

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 3 xícaras de chá de polvilho doce
  • 1 xícara de chá de queijo meia-cura ralado
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Polvilho doce para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite e o óleo até obter uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente e acrescente o polvilho doce aos poucos, misturando bem. Adicione os queijos ralados e o sal e mexa até incorporar. Por último, misture delicadamente o fermento químico. Despeje a massa em uma forma com furo central, untada com manteiga e polvilhada com polvilho doce. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o bolo crescer e ficar dourado por cima. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.

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